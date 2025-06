Razzia a nagybanin: az egyik legbrutálisabb maffiagyilkosság tanúját is letartóztatták

Beszámoltunk arról is, hogy az elmúlt évek legátfogóbb adóhatósági akció részeként vette őrizetbe az adóhatóság M. A.-t is, akinek a bíróság múlt hét pénteken elrendelte a letartóztatását. Róla a lapunk által megismert dokumentumok szerint már 2019-ben beszélt egy költségvetési csalással gyanúsított férfi a vallomásában. Megírtuk, az együttműködő gyanúsított elmondta, hogy miként működik a piachoz köthető költségvetési csalás.