NATOhonvédségilégtér védelemNASAMS

Új dimenziók a magyar légtér védelmében – bekapcsolódnak a NASAMS-alegységek

A légvédelem reagálóképességének növelése érdekében a győri légvédelmi rakétaezred egyik NASAMS-alegysége Budapestre települ.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 09. 8:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A légvédelem reagálóképességének növelése érdekében a győri légvédelmi rakétaezred egyik NASAMS-alegysége Budapestre települ, és kijelölt erőivel teljesít szolgálatot Pécel és Isaszeg települések melletti, a feladathoz megfelelő adottságokkal rendelkező honvédségi területeken – jelentette be Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. 

NASAMS
Böröndi Gábor (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Az alegység feladata kettős: az országvédelmi feladatok mellett – szövetségesi kötelezettségeinknek megfelelően – hozzájárul a NATO Integrált Lég- és Rakétavédelmi Rendszerében történő közös védelemhez.

Böröndi Gábor vezérezredes elmondta: a magyar légtér védelme és felügyelete a mostani, háborúkkal teli időszakban kiemelt jelentőségű feladat. A légtér szabályos használatát figyelemmel kísérő és légtérrendészeti eszközrendszer több lábon áll, amelyek egymásra épülve, egymást kiegészítve alkotnak hatékony és teljes egészet.

A rendszer első pillérét a radarhálózat képezi, amely a légtér folyamatos ellenőrzését biztosítja. A második pillért azok a képességek adják, amelyek lehetővé teszik a légi célok pontosabb azonosítását, elfogását, valamint szükség esetén a megfelelő ellentevékenységeket. Az eddigi készenléti merev- és forgószárnyas repülőeszközök mellett a haderőfejlesztés eredményeként már a földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség is ezt a pillért erősíti. 

A vezérkari főnök kiemelte: a légvédelem reagálóképességének növelése érdekében tette azt a javaslatot a katonai vezetés, hogy egy NASAMS légvédelmi alegységet telepítsenek át Győrből Budapest helyőrségbe. A feladatokat a Pécel és Isaszeg mellett található, a feladathoz megfelelő adottságokkal rendelkező honvédségi területeken hajtják végre.

Az így teljessé váló légtérrendészeti eszközrendszer új dimenziót nyit a magyar légtér védelmében, különösen az alacsonyan és nagy sebességgel repülő célok elleni hatékony fellépés, valamint a hiteles elrettentés biztosításának köszönhetően. Ez a komplex rendszer a nemzeti légvédelem megerősítése mellett hozzájárul a NATO integrált légvédelmi képességeinek támogatásához is, ami különösen fontos a jelenlegi megváltozott biztonsági környezetben – mondta el Böröndi Gábor vezérezredes.

Borítókép: NASAMS légvédelmi rendszer Magyarországon (Forrás: Honvédelem.hu)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.