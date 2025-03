Légvédelmi kupolát kaphat Budapest + videó

NASAMS–3 légvédelmi rendszert telepíthet a fővárosba a honvédség – hívta fel a figyelmet a Combatant Blog. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, elstartolt az Embert a vasra! kampány harmadik felvonása, amelyében a győri MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezredhez is várják a jelentkezőket radarkezelőnek és operátornak.

A Combatant a honvédség honlapján kiszúrta, hogy az alakulathoz Győr mellett Budapestre is lehetőség van jelentkezni, ráadásul ingyenes laktanyai elhelyezést vagy lakhatási hozzájárulást is adnak a jelentkezőknek a fővárosban is. De ez miért is említésre méltó? A blog rámutatott:

Budapesten az 1990-es évek óta nincsen légvédelmi alakulat, ami védje az ország fővárosát, a 205. Légvédelmi Rakétaezred és annak jogelődjei 1997 óta Győrben diszlokálnak, és a rakétaezrednek jelenleg nincsen alegysége Budapesten.

A megvásárolt NASAMS–3 rendszerből 2023-ban érkezett meg az első készlet, és az elért adatok szerint 6+1 üteget szereztek be – emlékeztetett a Combatant. Mint írta, egy ütegen belül több indító is található, és azok, a hálózatalapú kommunikációnak köszönhetően, széttelepíthetők nagy távolságra.

– A szomszédos országban dúló harcok megmutatták, hogy mennyire kiemelt lett a nagyobb városok és a főváros védelme

– mutatott rá, majd hozzátette: a NASAMS bizonyította is az ukrán harcokban, hogy képes erre. A blog szerint a megvásárolt ütegek száma alapján van és lesz mód néhányat Budapest védelmére áttelepíteni, és ez esetleg magyarázatot adhat arra, hogy a NASAMS-re miért keresnek embert Budapestre is.

Mit érdemes tudni a NASAMS-ról?

Lapunk már korábban emlékeztetett: a NASAMS–3 as rendszer beszerzésével a honvédség földi telepítésű légvédelme mintegy négy évtized után esett át komolyabb fejlesztésen. Az új eszköz által leváltandó szovjet Kub rendszereket 1976-tól használja a haderő.

A NASAMS rendszeresítésével sokszorosára nő az oltalmazható terület nagysága, ugyancsak sokszorosára emelkedik az egyidejűleg megsemmisíthető célok száma, azaz a légvédelem harci lehetősége.

Ezen túlmenően olyan légi támadó eszközökkel – például drónok, illetve csapásmérő robotrepülőgépek – is fel tudja venni a küzdelmet, amelyek ellen a honi légvédelem eddig nem vagy csak rendkívül korlátozott képességekkel rendelkezett. A szintén a haderőfejlesztésben beszerzett, többfunkciós, az izraeli vaskupola érzékelőit is adó ELTA radarokkal együtt a NASAMS–3-as rendszer pedig szó szerint légvédelmi kupolát tud borítani a fővárosra és térségére.

Lapunk a NASAMS–3-as ütegek esetleges Budapestre telepítése kapcsán megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.