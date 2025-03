Tizennégy tonna, hatalmas tűzerő, jó fizetés – Ezt a szörnyet ön is vezetheti, csak jelentkezni kell + videó

„Új feladatok, új ajánlat! Megígértük, teljesítjük” – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: folyamatosan érkeznek a high-tech vasak a hadseregbe. Elmondása szerint ezekhez, és számos egyéb beosztásra ember is kell, négy alegységbe várjuk az erősítést kiemelt, bruttó 737 ezer forintos kezdő illetménnyel:

Székesfehérvárra Gidrán páncélozott harcjárművet kezelő irányzókat, gépkocsivezetőket és infokommunikációs szakembereket,

Győrbe légvédelmi radarkezelőket és operátorokat,

Budapestre pedig díszelgőlövészeket,

katonai rendészeket, gépjárművezetőket.

A tárcavezető Győrben, az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezrednél tartott sajtótájékoztatót, amelyben kiemelte, a „vasak folyamatosan érkeznek, de önmagukban semmit nem érnek hozzáértő, kiképzett katonák nélkül”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a győri MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezrednél (Forrás: Facebook)

Hozzátette: az új eszközök miatt megnövekedett igényeket belülről, a jelenlegi állományból nem lehet kielégíteni, hiszen a minden elemében megújuló honvédség számos egyéb támogató funkció bővítését is igényli.

Kiemelt juttatások

Részletezte, a jelentkezőknek az alapkiképzés során is minimum havi bruttó 737 ezer forint kezdő fizetést, egyszeri szerződéskötési díjként bruttó 300 ezer forintot, Szép-kártya-juttatást, utazási költségtérítést, ingyenes laktanyai elhelyezést vagy lakhatási hozzájárulást, üdülési lehetőséget, egészségügyi ellátást és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást kínál a Magyar Honvédség.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a magas belépő illetmény és az ahhoz igazított bér nemcsak az új katonáknak jár, hanem az alegységnél szolgáló többi katonának is. – A cél az, hogy a honvédségben folyamatosan növekvő, méltó megélhetést biztosító illetmények legyenek – emelte ki.

Várják a jelentkezőket a Gidránok

Szalay-Bobrovnicky Kristóf közlése szerint az új toborzókampányban többek között Gidránokra is várják a jelentkezőket. Emlékezetes, a Honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként háromszáz darab Gidránt kap a magyar haderő. Ez része a Magyar Honvédség technológiai és kultúraváltásnak, amelynek az a célja, hogy szükség esetén a modern, innovatív, bátor és felkészült haderő megvédje Magyarországot, az ország állampolgárait.

A Gidrán tetejére felszerelt 12,7 milliméteres nehézgéppuska (Forrás: Honvédelem.hu)

De mit is kell tudni dióhéjban erről a harcjárműről? A honvédségnek új képességeket jelentenek, hiszen különféle típusai mobil tűzvezető pontként, figyelőpontként, illetve üteg- és szakaszparancsnoki pontként is alkalmazhatók. Kialakításuk modern, robbanásvédett külsőleg és belsőleg is, súlyuk 14 tonna. Több mint öt méter hosszúak, magasságuk és szélességük 2,5 méter.

Forrás: honvedelem.hu

A 8900 köbcentiméteres motorral felszerelt, négykerék-meghajtású jármű óránként akár 120 kilométeres/órás sebességgel is képes haladni. Jó útviszonyok mellett egyetlen üzemanyag-feltöltéssel 700 kilométert tud megtenni.

A Honvédelem.hu a fegyverzetről is közölt részletes indormációt: a magyar Gidránokra az ASELSAN SARP stabilizált, távvezérlésű tornyot szerelték, erre 7,62 milliméteres közepes vagy 12,7 milliméteres nehézgéppuska, illetve 40 milliméteres automata gránátvető erősíthető fel. A torony tartozéka természetesen a nappal és éjjel egyaránt használható kamerarendszer, amellyel a célok felderítése és az azonosítása történik, illetve a lézeres céltávolságmérő. A védelmet segíti a felszerelt ködgránátvető rendszer is.

Forrás: Honvédelem.hu

A járművekhez az ASELSAN SEDA-V akusztikus lövésdetektort is megvásárolta a Magyar Honvédség. Ez az érzékeny mikrofonrendszer segítségével képes meghatározni és a jármű személyzete számára megmutatni, honnan lőttek a Gidránra. Emellett automata tűzoltóberendezés vagy akár nagy teljesítményű csörlő is felszerelhető rá.

Az Embert a vasra! kampánysorozat első két fázisában Hódmezővásárhelyre, a Kinizsi Páncélozott Gyalogdandárhoz a Lynxekhez, Tatán pedig a Klapka Páncélosdandár tüzérosztályhoz a PzH 2000-es önjáró lövegekhez toboroztak katonákat.