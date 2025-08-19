BalatonKővári Csillavagyonnyilatkozatkuratóriumi elnökSzaniszló Sándor

Szaniszló Sándor hallgat a civil szervezetet vezető hölgyről, akivel közös nyaralója van a Balatonon

A XVIII. kerület polgármestere igyekszik kibújni az őt ért súlyos, összeférhetetlenséggel kapcsolatos vádak alól.

Gábor Márton
2025. 08. 19. 17:03
A DK-s Szaniszló Sándor (Fotó: Koszticsák Szilárd)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Igyekszik elkerülni a Magyar Nemzet kellemetlen kérdéseit Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere. A politikusról ugyanis lapunk nemrég azt derítette ki, hogy összeférhetetlenség állhat fenn az esetében egy több mint 70 milliós szerződés kapcsán. Az ügyben kérdéseket intéztünk a polgármesterhez, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban közeli kapcsolatot ápol-e egy Kővári Csilla nevű személlyel, aki kuratóriumi elnöke egy alapítványnak, amely több mint 70 millió forint támogatást kapott az önkormányzattól. 

20241218 Budapest Fővárosi közgyűlés fotó: Hatlaczki Balász (HB) Pesti Srácok képen: Szaniszló Sándor, a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezetője
Fotó: Hatlaczki Balázs

Emellett pedig azzal kapcsolatban is feltettünk egy kérdést, hogy a jegyzőkönyvek szerint Szaniszló Sándor miért nem jelezte a testületi üléseken a személyes érintettségét, összeférhetetlenségét a szóban forgó alapítvánnyal kapcsolatos döntések kapcsán. 

A kérdéseinkre azonban nem válaszolt sem a polgármester, sem pedig a XVIII. kerületi önkormányzat. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Balaton legelőkelőbb részén, hölgyismerősével birtokol egy hatalmas nyaralót a DK-s polgármester. Az ingatlannak a polgármester hat tized részben tulajdonosa, a másik négy tized egy olyan hölgy tulajdonában áll, akinek alapítványa több mint hetvenmillió forintot kapott az önkormányzattól.

A Demokratikus Koalíció polgármesterének vagyonnyilatkozata szerint a politikus a Balaton legelőkelőbb részén, Balatonfüreden birtokol egy családi házat. A Csokonai utcában található ingatlan közvetlen közelében már nincsenek családi házak, ugyanakkor mindössze néhány lépésre Szaniszló nyaralójától található a vitorlás- és jachtkikötő, illetve a Balatonfüredi sétány. 

A Balatonfüred központjában található nyaraló (Forrás: Google Maps)

Az ingatlan a vagyonnyilatkozat szerint 196 négyzetméteres, és egy 719 négyzetméteres telken található. 

Azonban ami jóval érdekesebb, az a nyaraló tulajdoni háttere. Az ingatlan hat tized részének tulajdonosa Szaniszló Sándor, négy tized részben pedig egy Kővári Csilla nevű személy. A hölgy címe a földhivatal adatai szerint a XVIII. kerület Komárom utca 11.-ben található. 

Erre a címre van bejelentve a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért Alapítvány, amely egy ötéves szerződés keretein belül összesen 76,4 millió forint támogatást kapott a XVIII. kerületi önkormányzattól, és amely szervezet kuratóriumi elnöke egy bizonyos Kővári Csilla. A szerződés értelmében az alapítvány pedig különböző fejlődési problémákkal küzdő gyermekeknek biztosítanak óvodai ellátást. 

A több mint hetvenmillió forintról szóló szerződést a XVIII. kerületi önkormányzat a közgyűlés 2020. februári döntését követően kötötte az alapítvánnyal. A javaslatot maga Szaniszló Sándor polgármester nyújtotta be. Ugyanakkor nem jelezte a testületnek, hogy az ügyben összeférhetetlenség állhat fenn az esetében, miután az alapítvány kuratóriumi elnökével, Kővári Csillával már akkor is jó kapcsolatot ápolhatott, ugyanis 14 hónappal a testület döntése után közösen megvásárolták az említett balatonfüredi ingatlant. 

Borítókép: A DK-s Szaniszló Sándor (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFehér Ház

A Fehér Házban

Bayer Zsolt avatarja

A diri behívatta az irodába a rossz és hülye gyerekeket…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu