Szaniszló Sándor hallgat a civil szervezetet vezető hölgyről, akivel közös nyaralója van a Balatonon

Igyekszik elkerülni a Magyar Nemzet kellemetlen kérdéseit Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere. A politikusról ugyanis lapunk nemrég azt derítette ki, hogy összeférhetetlenség állhat fenn az esetében egy több mint 70 milliós szerződés kapcsán. Az ügyben kérdéseket intéztünk a polgármesterhez, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban közeli kapcsolatot ápol-e egy Kővári Csilla nevű személlyel, aki kuratóriumi elnöke egy alapítványnak, amely több mint 70 millió forint támogatást kapott az önkormányzattól.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Emellett pedig azzal kapcsolatban is feltettünk egy kérdést, hogy a jegyzőkönyvek szerint Szaniszló Sándor miért nem jelezte a testületi üléseken a személyes érintettségét, összeférhetetlenségét a szóban forgó alapítvánnyal kapcsolatos döntések kapcsán.

A kérdéseinkre azonban nem válaszolt sem a polgármester, sem pedig a XVIII. kerületi önkormányzat.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Balaton legelőkelőbb részén, hölgyismerősével birtokol egy hatalmas nyaralót a DK-s polgármester. Az ingatlannak a polgármester hat tized részben tulajdonosa, a másik négy tized egy olyan hölgy tulajdonában áll, akinek alapítványa több mint hetvenmillió forintot kapott az önkormányzattól.

A Demokratikus Koalíció polgármesterének vagyonnyilatkozata szerint a politikus a Balaton legelőkelőbb részén, Balatonfüreden birtokol egy családi házat. A Csokonai utcában található ingatlan közvetlen közelében már nincsenek családi házak, ugyanakkor mindössze néhány lépésre Szaniszló nyaralójától található a vitorlás- és jachtkikötő, illetve a Balatonfüredi sétány.

A Balatonfüred központjában található nyaraló (Forrás: Google Maps)

Az ingatlan a vagyonnyilatkozat szerint 196 négyzetméteres, és egy 719 négyzetméteres telken található.

Azonban ami jóval érdekesebb, az a nyaraló tulajdoni háttere. Az ingatlan hat tized részének tulajdonosa Szaniszló Sándor, négy tized részben pedig egy Kővári Csilla nevű személy. A hölgy címe a földhivatal adatai szerint a XVIII. kerület Komárom utca 11.-ben található.

Erre a címre van bejelentve a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért Alapítvány, amely egy ötéves szerződés keretein belül összesen 76,4 millió forint támogatást kapott a XVIII. kerületi önkormányzattól, és amely szervezet kuratóriumi elnöke egy bizonyos Kővári Csilla. A szerződés értelmében az alapítvány pedig különböző fejlődési problémákkal küzdő gyermekeknek biztosítanak óvodai ellátást.