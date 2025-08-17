Szaniszló SándorpolgármesterBalatonKővári Csillavagyonnyilatkozat

Meglepő információk derültek ki Szaniszló Sándorról

A Balaton legelőkelőbb részén, hölgy ismerősével birtokol egy hatalmas nyaralót a DK-s polgármester. Az ingatlannak a polgármester hat tized részben tulajdonosa, a másik négy tized egy olyan hölgy tulajdonában áll, akinek alapítványa több mint hetvenmillió forintot kapott az önkormányzattól.

Gábor Márton
2025. 08. 17. 6:02
A DK-s Szaniszló Sándor (Fotó: Koszticsák Szilárd)
A Demokratikus Koalíció polgármesterének vagyonnyilatkozata szerint a politikus a Balaton legelőkelőbb részén, Balatonfüreden birtokol egy családi házat. A Csokonai utcában található ingatlan közvetlen közelében már nincsenek családi házak, ugyanakkor mindössze néhány lépésre Szaniszló nyaralójától található a vitorlás- és jachtkikötő, illetve a Balatonfüredi sétány. 

A Balatonfüred központjában található nyaraló (Forrás: Google Maps)

Az ingatlan a vagyonnyilatkozat szerint 196 négyzetméteres, és egy 719 négyzetméteres telken található. 

Azonban ami jóval érdekesebb, az a nyaraló tulajdoni háttere. Az ingatlan hat tized részének tulajdonosa Szaniszló Sándor, négy tized részben pedig egy Kővári Csilla nevű személy. A hölgy címe a földhivatal adatai szerint a XVIII. kerület Komárom utca 11.-ben található. 

Erre a címre van bejelentve a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért Alapítvány, amely egy ötéves szerződés keretein belül összesen 76,4 millió forint támogatást kapott a XVIII. kerületi önkormányzattól, és amely szervezet kuratóriumi elnöke egy bizonyos Kővári Csilla. A szerződés értelmében az alapítvány pedig különböző fejlődési problémákkal küzdő gyermekeknek biztosítanak óvodai ellátást. 

A több mint hetvenmillió forintról szóló szerződést a XVIII. kerületi önkormányzat a közgyűlés 2020 februári döntését követően kötötte az alapítvánnyal. A javaslatot maga Szaniszló Sándor polgármester nyújtotta be. Ugyanakkor nem jelezte a testületnek, hogy az ügyben összeférhetetlenség állhat fenn az esetében, miután az alapítvány kuratóriumi elnökével, Kővári Csillával már akkor is jó kapcsolatot ápolhatott, ugyanis 14 hónappal a testület döntése után közösen megvásárolták a korábban már említett balatonfüredi ingatlant. 

 

Borítókép: A DK-s Szaniszló Sándor (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

