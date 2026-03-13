Rendkívüli

kiállításbrutalistagoldfinger ernőbreuer

Betonból öntött Oscar-díj? Brutalista építészetünk titkai Breuertől a 4-es metróig

Március 13-án nyílik a MÉM MDK új időszaki kiállítása a budapesti Walter Rózsi-villában, amely a késő modern építészet egyik legvitatottabb, de napjainkban újraértékelődő irányzatát, a brutalizmust járja körül. A Breuer, Goldfinger és más magyarok – Brutalista építészetünk itthon és odaát című tárlat a hazai szakmai kutatások legfrissebb eredményeit mutatja be, kiegészülve a 2025-ben megszerzett Breuer-gyűjteménnyel.

Kató Lenke
2026. 03. 13. 8:38
Fotó: Zoltán Havran
A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) kiállítása egy olyan korszakba enged betekintést, amelynek megítélése az utóbbi években gyökeresen megváltozott. Míg korábban sokan csak a szürke betont látták ezekben az épületekben, ma már a szakma és a nagyközönség is felfedezi bennük a szobrászi, monumentális formálást és a szerkezeti őszinteséget. A budapesti tárlat létrejöttéhez jelentős lendületet adott a 2024-ben bemutatott, három Oscar-díjjal elismert sikerfilm, A brutalista

brutalista
Kovács Dániel, a Brutalista építészetünk itthon és odaát című tárlat kurátora és Sebestyén Ágnes Anna társkurátor. Fotó: Havran Zoltán 

Kovács Dániel kurátor szerint bár a filmben nem feltétlenül jelentek meg konkrét brutalista épületek, a hatása mégis óriási volt:

Magát a kifejezést terjesztette el

– hangsúlyozta. A film sikere segített tudatosítani, hogy ez az irányzat nem csupán a múlté, hanem a jelenünk része is. Kiváló példa erre a budapesti 4-es metró állomásainak belső kialakítása, ahol a látható nyersbeton felületek közvetlen hivatkozásként szolgálnak az 1960-as és 70-es évek örökségére.

20260312 budapest walter rozsi villa breuer, goldfinger es mas magyarok - brutalista epiteszetunk itthon es odaat c kiallitas megnyitoja havran zoltan magyar nemzet
Breuer Marcell az Egyesült Államokban világraszóló karriert futott be. Fotó: Havran Zoltán 

A kiállítás gerincét az a többéves kutatómunka adja, amelynek során a múzeum munkatársai több száz hazai épületet azonosítottak. Ebből a hatalmas merítésből végül 120 épületről készült részletes fotódokumentáció, a kísérő kiadványban pedig még több objektum szerepel. A válogatás szándékosan feszegeti a határokat: a monumentális középületek mellett olyan apró, funkcionális elemek is helyet kaptak, mint egy-egy útszéli trafik vagy egy kisebb kriptaépület.

20260312 budapest walter rozsi villa breuer, goldfinger es mas magyarok - brutalista epiteszetunk itthon es odaat c kiallitas megnyitoja havran zoltan magyar nemzet
A kiállításon megtapogathatók a 3D-nyomtatással készült brutalista épületek modelljei. Fotó: Havran Zoltán 

A trafikot meg a kis kriptaépületet is azért válogattuk be, hogy megmutassuk, ez az irányzat léptékfüggetlen

– hangsúlyozta a kurátor.

A tárlat két központi alakja az Egyesült Államokban naggyá lett Breuer Marcell (A brutalista főszereplőjét részben róla mintázták) és a Nagy-Britanniában alkotó Goldfinger Ernő. Breuer, aki a Bauhausban tanult, majd az USA-ban futott be világraszóló karriert, a modern építészet egyik legfontosabb hivatkozási pontja lett. 

A Walter Rózsi-villában most első alkalommal látható a 2025-ben megvásárolt Breuer-gyűjtemény: az építész egykori nyaralójából származó bútorok, könyvek, makettek és Breuer Tamás családi fotói egyedülálló közelségbe hozzák az alkotó magánéletét és szakmai világát. 

20260312 budapest walter rozsi villa breuer, goldfinger es mas magyarok - brutalista epiteszetunk itthon es odaat c kiallitas megnyitoja havran zoltan magyar nemzet
A Breuer-gyűjtemény. Fotó: Havran Zoltán 

Mellette Goldfinger Ernő alakja is hangsúlyos, aki nemcsak Nagy-Britannia háború utáni újjáépítésében játszott döntő szerepet, hanem mentorként is segítette a magyar építészek külföldi tájékozódását az 1960-as években.

20260312 budapest walter rozsi villa breuer, goldfinger es mas magyarok - brutalista epiteszetunk itthon es odaat c kiallitas megnyitoja havran zoltan magyar nemzet
Goldfinger Ernő Nagy-Britanniában alkotott. Fotó: Havran Zoltán 

A kiállítás egyik legérdekesebb felvetése a brutalista örökség fizikai megmaradása és felújíthatósága. A nyersbeton felületek tisztítása és energetikai korszerűsítése komoly technológiai kihívás elé állítja a mai szakembereket. Kovács Dániel rávilágított, hogy a belső hőszigetelés bár drága, sokszor az egyetlen út az értékmentéshez: 

Az épület eredeti nyersessége, a felület őszintesége, az az igazi értéke. Ha ezeket elfedjük szigeteléssel meg vakolattal, akkor sajnos az eredeti építészeti érték teljesen elvész. A tárlat célja éppen ezért egy olyan diskurzus elindítása, amely segít eldönteni, melyek azok a brutalista épületek hazánkban, amelyeket érdemes eredeti formájukban megőrizni.

A nemzeti ünnep alkalmából, március 15-én ingyen megtekinthető kiállításon fotók és megtapogatható makettek segítségével olyan hazai mesterek munkáit ismerhetjük meg, mint Jánossy György, Jurcsik Károly, Pázmándi Margit, Virág Csaba vagy Zalotay Elemér.

Mint a kurátortól megtudtuk, a december 20-ig látogatható tárlatot szeretnék a szomszédos országokba is eljuttatni, hiszen a régió építészei anno ugyanazokkal a strukturális, jelenleg meg ugyanazokkal a fenntartási problémákkal szembesülhetnek, mint a magyarok.

 

Kísérőrendezvények a Breuer, Goldfinger és más magyarok – Brutalista építészetünk itthon és odaát című tárlathoz

2026. március 22. (vasárnap), 16:00GirlsCanScan kollektíva szubjektív tárlatvezetése
2026. március 22. (vasárnap), 14:00Szék bármiből? Ülőbútor makettezés workshop
2026. március 29. (vasárnap), 16:00Körner András szubjektív tárlatvezetése
2026. április 1. (szerda), 17:00Kurátori tárlatvezetés
2026. április 9. (csütörtök), 17:00Fotózásra tervezve – F. Tóth Gábor szubjektív tárlatvezetése a Fotóhónap keretében
2026. április 15. (szerda), 17:00Kurátori tárlatvezetés (angol nyelven)
2026. április 16. (csütörtök), 17:00Dévényi Tamás szubjektív tárlatvezetése
2026. április 19. (vasárnap), 14:00metaFIZIKA betonból betondombormű készítésű workshop
2026. április 22. (szerda), 17:00A fotós Breuer/The photographer Breuer – Sebestyén Ágnes előadás a Fotóhónap keretében
2026. április 23. (csütörtök), 17:00Zubreczki Dávid szubjektív tárlatvezetése
2026. május 3. (vasárnap), 16:00Kurátori tárlatvezetés
2026. május 7. (csütörtök), 17:00Kurátori tárlatvezetés
2026. május 14. (csütörtök), 17:00Hüttl Sarolta szubjektív tárlatvezetése
2026. május 20. (szerda), 17:00Henrieta Moravcikova szakmai előadása
2026. május 27. (szerda), 17:00Topor Tünde és Winkler Nóra szubjektív tárlatvezetése
2026. június 7. (vasárnap), 16:00Kurátori tárlatvezetés
2026. június 18. (csütörtök), 17:00Kordos Szabolcs szubjektív tárlatvezetése
2026. június 25. (csütörtök), 17:00Takács Ákos szubjektív tárlatvezetése
2026. június 28. (vasárnap), 16:00Kurátori tárlatvezetés
2026. július 9. (csütörtök), 16:00Zubreczki Dávid szubjektív tárlatvezetése

 

 

