Bayer Zsolt: A Fehér Házban

Bayer Zsolt: Ugye ti is ismeritek ezt a típust?
Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.
A diri behívatta az irodába a rossz és hülye gyerekeket…
Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.
„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”
A 21 Kutatóközpontnál nem lehet csak úgy lepontozni ám a magyarpétert, az nem lenne elég objektív és független, még akkor sem, ha ez a véleményed.
Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják.
Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.
Ha a bécsi iskoláskorú gyerekek hetven százaléka nem beszél németül, akkor mi a baj az iszlám törvénykezéssel, ugye?
„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”
Zseniális tudósok kutatásuk során megállapították, hogy aki magasabban képzett, az többet keres…
Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.
„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”
A 21 Kutatóközpontnál nem lehet csak úgy lepontozni ám a magyarpétert, az nem lenne elég objektív és független, még akkor sem, ha ez a véleményed.
Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.