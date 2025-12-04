női kézilabda vbmagyar női kézilabda-válogatottromán női kézilabda-válogatottKlujber KatrinIHF

Belerúgott a románokba Klujber miatt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség az éjjel

Ámul az IHF azon, amit a magyar válogatott sztárja művelt Románia ellen a női kézilabda-világbajnokságon. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség Klujber Katrin álomszép, a román játékos lábai között adott gólpasszát méltatja, ami igencsak fájhat szomszédainknak. A magyar válogatott 34-29-es győzelmével a románok továbbjutása elúszott a kézilabda-vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 6:46
Klujber Katrin ünnepli a románok elleni magyar győzelmet a női kézilabda-világbajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kulcsfontosságú meccs volt a magyar–román rangadó a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében a negyeddöntőbe jutás miatt. A magyar válogatott a 34-29-s győzelemmel újabb lépést tett a célja felé, immár négyből négy győzelemmel áll Golovon Vlagyimir csapata a vb-n, míg a románok számára elúszott a továbbjutás esélye a vereséggel. Ha ez nem lenne nekik elég, az éjjel még a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) is beléjük rúgott Klujber Katrin éltetésével, és a románok számára kínos gólpassza miatt.

Klujber Katrin románok elleni álompasszán ámul az IHF, a Nemzetközi Kézilabda-szövetség a világbajnokságon
Klujber Katrin románok elleni álompasszán ámul az IHF, a Nemzetközi Kézilabda-szövetség a világbajnokságon. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Romániában teljes az elkeseredettség a kudarc miatt, a csapat magyar származású játékosa, Kerekes Éva lapunknak kifakadt a két ország közötti ellenségeskedés miatt, míg a román válogatott vb-keretéből kihagyott Bianca Bazaliu a közösségi oldalán tett közzé sértett posztot. Magyarán: áll a bál Romániában. És erre jött éjjel 1 órakor az IHF bejegyzése a hivatalos X-oldalán.

Ámul a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) Klujber románok elleni tettén

Az IHF eddig nem sok magyar tartalmat tett közzé a hivatalos X-oldalán a világbajnokság alatt, a fókusz inkább más országokon volt. De most, a románok elleni győzelem után, az éj leple alatt Klujber Katrin zseniális megoldásáról tett ki posztot a Nemzetközi Kézilabda-szövetség.

A magyar válogatott és a Ferencváros sztárja a románok játékosa, Skorbic lábai között átpattintva a labdát adott álomszerű gólpasszt Tóvizi Petrának.

„Klujber-szintű kreativitás Magyarország negyedik egymás utáni győzelméhez a vb-n” – írta ki az IHF az oldalára, mellékelve a románoknak kínos videót.

Ez azért fájhatott a románoknak, akiket így reggel is emlékeztetek arra, mi történt a magyar válogatott ellen.

Helyszíni értékelések a magyar váogatott románok elleni győzelme után:

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

