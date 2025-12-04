RomániakézilabdaMagyarország

A románok sértett játékosa megalázó üzenettel arcul csapta a román nemzeti büszkeséget

Miután a román női kézilabda-válogatott 34–29-re kikapott Magyarországtól a 2025-ös női világbajnokság középdöntőjében, a kihagyott balátlövő, Bianca Bazaliu Instagram-sztoriban tudatta: a magyar–román rangadó alatt ő nem a saját válogatottját nézte, hanem a párhuzamosan zajló Brazília–Dél-Korea meccset. A román sajtó azonnal felkapta az esetet, sokak szerint ez a viselkedés megalázó és sérti a román nemzeti büszkeséget.

2025. 12. 04. 5:55
Boldog magyar és csalódott román játékosok Fotó: Árvai Károly Forrás: KAR
A rotterdami középdöntőben a magyar csapat 34–29-re legyőzte Romániát, és ezzel hatalmas lépést tett a világbajnoki negyeddöntő felé, ugyanakkor eldőlt, hogy a román csapat nem juhat be a legjobb nyolc közé. Nem sokkal a vereség után azonban kiderült: a román keretből kiszorult balátlövő, Bianca Bazaliu szarkasztikusan, sőt megalázóan reagált a román vereségre.

Bianca Bazaliu az üzenetével megsértette a román válogatottat és a nemzeti büszkeséget a magyaroktól elszenvedett vereség után.
Bianca Bazaliu az üzenetével megsértette a román válogatottat és a nemzeti büszkeséget a magyaroktól elszenvedett vereség után. Fotó: EHF

Sértett üzenet a román válogatottnak és annak kapitányának

Bazaliu Instagram-sztoriban közzétett egy videót, amelyen a párhuzamosan zajló Brazília–Dél-Korea női kézilabda-válogatott találkozóról volt látható egy jelenet. Bazaliu ezzel nyilván arra utalt, ő inkább azt a meccset nézte. Ezzel a gesztussal – sokak szemében – nyíltan jelezte, hogy számára nem volt fontos a román válogatott sorsa.

A román sajtó azonnal reagált a megalázó, a nemzeti büszkeséget sértő esetre.

Miért maradt ki Bazaliu a vb-keretből?

A román kapitány, Ovidiu Mihaila korábban azzal indokolta Bazaliu kihagyását, hogy úgy ítélték meg, van a keretben más játékos erre a porsztra, ezért a keret összeállításakor más posztokra koncentráltak. „Technikai-taktikai és emberi oldalról is döntöttünk” – nyilatkozta.

A román sajtó szerint sok szakértő és szurkoló eleve furcsállotta a kihagyását, hiszen Bazaliu korábban már bizonyított – kérdés volt, hogyan nézett volna ki a védekezés és támadás a válogatottban az ő részvételével.

Románia és az elmúlt évek csalódásai

A román női kézilabda-válogatott technikailag és történetileg is egyik meghatározó nemzet a világversenyeken: az egyetlen csapat, amely minden világbajnokságon részt vett a kezdetektől fogva.

Női kézilabda-vb - Magyarország-Románia

 

Az utóbbi évtizedekben azonban látványos a hanyatlás. Románia legutóbb 2015-ben, a dániai világbajnokságon ért el komoly eredményt, akkor bronzérmet szerzett. Az eredményei azóta:

  • 2017: 10. helyezés
  • 2019: 12.
  • 2021: 13.
  • 2023: 12.

S a magyar válogatottól elszenvedett 34-29-es vereséggel immár eldőlt, hogy Románia 2025-ben sem jut be a legjobb nyolc közé.

A román média most mérges: sokan úgy érzik, hogy Bazaliu gesztusa a válogatott iránti lojalitás hiányát, és ezzel a román csapat mély válságát is feltárta.

Mindazonáltal még akadtak tárgyszerű román sajtó hangok, amelyek a magyar válogatottat dicsérték: elismerték, hogy a magyarok gyors, modern, szervezett kézilabdát játszottak, és papíron is esélyesebbek voltak.

 

