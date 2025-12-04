A románok sértett játékosa megalázó üzenettel arcul csapta a román nemzeti büszkeséget

A rotterdami középdöntőben a magyar csapat 34–29-re legyőzte Romániát, és ezzel hatalmas lépést tett a világbajnoki negyeddöntő felé, ugyanakkor eldőlt, hogy a román csapat nem juhat be a legjobb nyolc közé. Nem sokkal a vereség után azonban kiderült: a román keretből kiszorult balátlövő, Bianca Bazaliu szarkasztikusan, sőt megalázóan reagált a román vereségre.

Bianca Bazaliu az üzenetével megsértette a román válogatottat és a nemzeti büszkeséget a magyaroktól elszenvedett vereség után. Fotó: EHF

Sértett üzenet a román válogatottnak és annak kapitányának

Bazaliu Instagram-sztoriban közzétett egy videót, amelyen a párhuzamosan zajló Brazília–Dél-Korea női kézilabda-válogatott találkozóról volt látható egy jelenet. Bazaliu ezzel nyilván arra utalt, ő inkább azt a meccset nézte. Ezzel a gesztussal – sokak szemében – nyíltan jelezte, hogy számára nem volt fontos a román válogatott sorsa.

A román sajtó azonnal reagált a megalázó, a nemzeti büszkeséget sértő esetre.

Miért maradt ki Bazaliu a vb-keretből?

A román kapitány, Ovidiu Mihaila korábban azzal indokolta Bazaliu kihagyását, hogy úgy ítélték meg, van a keretben más játékos erre a porsztra, ezért a keret összeállításakor más posztokra koncentráltak. „Technikai-taktikai és emberi oldalról is döntöttünk” – nyilatkozta.

A román sajtó szerint sok szakértő és szurkoló eleve furcsállotta a kihagyását, hiszen Bazaliu korábban már bizonyított – kérdés volt, hogyan nézett volna ki a védekezés és támadás a válogatottban az ő részvételével.

Románia és az elmúlt évek csalódásai

A román női kézilabda-válogatott technikailag és történetileg is egyik meghatározó nemzet a világversenyeken: az egyetlen csapat, amely minden világbajnokságon részt vett a kezdetektől fogva.