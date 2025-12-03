női kézilabda vbgolovin vlagyimirmagyarromán

Kesereg a román sajtó, miután a magyar válogatott elütötte a vb-negyeddöntőtől a csapatukat

A német–holland közös rendezésű női kézlabda-világbajnokságon együttesünk szerda este az első középdöntős csoportmérkőzésén 34-29-re nyert Románia ellen. Aligha kell mondanunk, hogy a román média kiemelt figyelemmel követte a találkozót.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 19:57
A román válogatott keményen védekezett a mieink ellen Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világbajnokságon az I. középdöntős csoportban a magyar és a dán válogatott négy ponttal érkezett, a román csak kettővel, így a két csapat egymás elleni mérkőzésnek nagy volt a tétje. Ugyanis a vb-n négy középdöntős csoport van, és értelemszerűen az első és második helyeztettek jutnak. A rotterdami mérkőzés esélyese Golovin Vlagyimir együttese volt, de tudtuk, hogy Klujber Katrinéknak egy román játékosra nagyon kell figyelniük. Az alapszakasz csoportküzdelmeinek zárása után, ugyanis Sorina Grozav, a három meccsen szerzett 24 góljával ugyanis holtversenyben a svéd Clara Lerbyvel vezette a vb góllólövőlistáját. Mi több, 11 gólpasszt is kiosztott, így a román válogatott 95 góljából 35-ben részt vállalt úgy, hogy a 180 perc játékidőből 106-ot töltött a pályán. S Grozav a találkozó előtt arról beszélt, hogy nagy terveik vannak: vb-éremről álmodnak, de a negyeddöntőbe mindenképpen szeretnének bejutni.

Faragó Lea életét is megkeserítették a román játékosok
Faragó Lea életét is megkeserítették a román játékosok (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

A román média félidőben még bizakodott

Aligha kell mondanunk, hogy a román média kiemelt figyelemmel követte a találkozót. Többek között a Gazeta Sporturilor, a Golazo, a Prosport, a Digisport és a Sport portálok is precről perce követék. Bár a magyar válogatott 10-5-re, majd 13-8-ra is vezetett, a szünetben 18-16 volt az állás – Grozav hat gólnál járt –, így a románok nagyon bizakodtak. S fordulás után gyorsan 18-17 lett az állás. Egyenlíteni viszont már nem tudott a román csapat, a folytatásban sem, lefújáskor 34-29 állt az eredményjelzőn.

„Búcsút inthetünk a világbajnokság negyeddöntőjének”

Az enlített portálok a következő címet adták tudósításaiknak:

Golazo: A Trikolórok nem okoztak meglepetést, és a 9–12. helyért küzdhetnek a világbajnokságon

ProSport: Minimális esély maradt a negyeddöntőbe jutásra

DigiSport: Milyen kár! A Trikolórok mindent beleadtak, de a meccs kulcspillanataiban hibáztak

Gazeta Sporturilor: Lehetetlen küldetés a Trikolóroknak: sok hiba a meccs végén!

Sport: Megmutattuk a határainkat és búcsút inthetünk a világbajnokság negyeddöntőjének

A Gazeta Sporturilor így kesereg: Eljön majd a nap, amikor minden simán fog menni, csak nem ezen a világbajnokságon. A negyeddöntőbe jutás elmaradt. A vb elején kitűzött cél, a legjobb tízbe kerülés még összejöhet, ehhez nyernünk kell az utolsó két meccsünkön Svájc és Szenegál ellen.

 

A találkozó összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu