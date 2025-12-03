Kesereg a román sajtó, miután a magyar válogatott elütötte a vb-negyeddöntőtől a csapatukat

A világbajnokságon az I. középdöntős csoportban a magyar és a dán válogatott négy ponttal érkezett, a román csak kettővel, így a két csapat egymás elleni mérkőzésnek nagy volt a tétje. Ugyanis a vb-n négy középdöntős csoport van, és értelemszerűen az első és második helyeztettek jutnak. A rotterdami mérkőzés esélyese Golovin Vlagyimir együttese volt, de tudtuk, hogy Klujber Katrinéknak egy román játékosra nagyon kell figyelniük. Az alapszakasz csoportküzdelmeinek zárása után, ugyanis Sorina Grozav, a három meccsen szerzett 24 góljával ugyanis holtversenyben a svéd Clara Lerbyvel vezette a vb góllólövőlistáját. Mi több, 11 gólpasszt is kiosztott, így a román válogatott 95 góljából 35-ben részt vállalt úgy, hogy a 180 perc játékidőből 106-ot töltött a pályán. S Grozav a találkozó előtt arról beszélt, hogy nagy terveik vannak: vb-éremről álmodnak, de a negyeddöntőbe mindenképpen szeretnének bejutni.

Faragó Lea életét is megkeserítették a román játékosok (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

A román média félidőben még bizakodott

Aligha kell mondanunk, hogy a román média kiemelt figyelemmel követte a találkozót. Többek között a Gazeta Sporturilor, a Golazo, a Prosport, a Digisport és a Sport portálok is precről perce követék. Bár a magyar válogatott 10-5-re, majd 13-8-ra is vezetett, a szünetben 18-16 volt az állás – Grozav hat gólnál járt –, így a románok nagyon bizakodtak. S fordulás után gyorsan 18-17 lett az állás. Egyenlíteni viszont már nem tudott a román csapat, a folytatásban sem, lefújáskor 34-29 állt az eredményjelzőn.

„Búcsút inthetünk a világbajnokság negyeddöntőjének”

Az enlített portálok a következő címet adták tudósításaiknak:

Golazo: A Trikolórok nem okoztak meglepetést, és a 9–12. helyért küzdhetnek a világbajnokságon

ProSport: Minimális esély maradt a negyeddöntőbe jutásra

DigiSport: Milyen kár! A Trikolórok mindent beleadtak, de a meccs kulcspillanataiban hibáztak

Gazeta Sporturilor: Lehetetlen küldetés a Trikolóroknak: sok hiba a meccs végén!

Sport: Megmutattuk a határainkat és búcsút inthetünk a világbajnokság negyeddöntőjének

A Gazeta Sporturilor így kesereg: Eljön majd a nap, amikor minden simán fog menni, csak nem ezen a világbajnokságon. A negyeddöntőbe jutás elmaradt. A vb elején kitűzött cél, a legjobb tízbe kerülés még összejöhet, ehhez nyernünk kell az utolsó két meccsünkön Svájc és Szenegál ellen.