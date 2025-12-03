Klujber KatrinRománianői kézilabda vbJanurik Kinga

Micsoda duma a meccs legjobbjától! „Magyar–román meccs után mindig duplán ünneplünk!”

A magyar válogatott fergeteges hajrával győzte le Romániát a német–holland közös rendezésű világbajnokságon, amivel már-már a negyeddöntőben érezheti magát. Mindenképpen Klujber Katrin volt a mérkőzés egyik hőse: hét góllal ő volt a legeredményesebb, majd a nyilatkozatában is csúcskategóriás aforizmát fogalmazott meg, amit aztán Janurik Kinga is megtámogatott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 20:24
Együtt ünnepel a magyar válogatott és a maroknyi magyar szurkolótábor Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly Forrás: KAR
– Közös nagy babonánk – árulta el a Magyarország–Románia középdöntős meccs után Klujber Katrin arról a szertartásról, hogy a mérkőzések előtt rendszeresen látványosan pacsizik Janurik Kingával. Amihez a Fradi kapusa hozzátette, ezútta majdnem megfeledkezett róla, Golovin Vlagyimir figyelmeztette, még van fontos dolga.

Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya hét gólt dobott Románia ellen a női kézilabda-vb középdöntőjébeb, és kiemelte Janurik Kinga szerepét
Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya hét gólt dobott Románia ellen a női kézilabda-vb középdöntőjébeb, és kiemelte Janurik Kinga szerepét (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Klujber Katrin és Janurik Kinga aztán remek teljesítménnyel járult hozzá a 34-29-es magyar győzelemhez. A jobbátlövő hét gólt dobott, ferencvárosi csapattársa pedig a második félidőre beállva nagyon fontos védésekkel járult hozzá a sikerhez. Aztán mindketten a kliséket mellőzve frappánsan nyilatkoztak.

Mit mondott Klujber Katrin a románok elleni győzelemről?

– Amikor bementünk, akkor is beszéltünk róla, hogy nem engedhetjük ki a kezünkből a mérkőzést – folytatta Klujber arra utalva, hogy az első félidőben 10-5-nél már öt góllal is vezettek, a románok azonban szünetre felzárkóztak kettőre (18-16). A második félidő hasonlóan alakult, a románok többször támadhattak az egyenlítésért, majd 29-24-es hátrányból visszakapaszkodtak 30-28-ra, de aztán Klujber és Janurik vezérletével a magyar válogatott 6-1-re hozta a hajrát és végül 34-29-re nyert.

Egy magyar–román meccs után mindig duplán ünneplünk, és mindig jó nyerni ellenük

– bökte ki Klujber Katrin megdobogtatva a magyar szurkolók szívét.

– A szünetben azt éreztem a lányokon, hogy nagyon jó kedvük van, és élvezettel játszanak, ezért is én is ilyen jó kedvvel jöttem ki, hogy ugyanúgy folytassuk a második félidőt, ahogy elkezdtük. Amikor a Kingi (Janurik) beállt a kapuba és bravúrokat védett, (1:34) jöttek a jó védekezések, illetve támadásban is azért nagyon jó megmozdulásaink voltak – tette hozzá Klujber.

Janurik: Éreztem, hogy muszáj nyerni

Janurik Kinga szavai rímeltek arra, amit Klujber mondott.

Éreztem, hogy muszáj nyerni, mert a románok elleni győzelem duplán fontos 

– jellemezte a sikert, majd persze a társakat dicsérte.

Hol tart a magyar válogatott a kézilabda-vb-n?

A győzelemmel a magyar válogatott hatalmas lépést tett a negyeddöntőbe jutás felé. Pénteken Japán a következő ellenfél a középdöntőben, vasárnap pedig a magyar válogatott Dánia ellen zárja ezt a szakaszt.

 

 

