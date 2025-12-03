Micsoda duma a meccs legjobbjától! „Magyar–román meccs után mindig duplán ünneplünk!”

– Közös nagy babonánk – árulta el a Magyarország–Románia középdöntős meccs után Klujber Katrin arról a szertartásról, hogy a mérkőzések előtt rendszeresen látványosan pacsizik Janurik Kingával. Amihez a Fradi kapusa hozzátette, ezútta majdnem megfeledkezett róla, Golovin Vlagyimir figyelmeztette, még van fontos dolga.

Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya hét gólt dobott Románia ellen a női kézilabda-vb középdöntőjébeb, és kiemelte Janurik Kinga szerepét (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Klujber Katrin és Janurik Kinga aztán remek teljesítménnyel járult hozzá a 34-29-es magyar győzelemhez. A jobbátlövő hét gólt dobott, ferencvárosi csapattársa pedig a második félidőre beállva nagyon fontos védésekkel járult hozzá a sikerhez. Aztán mindketten a kliséket mellőzve frappánsan nyilatkoztak.

Mit mondott Klujber Katrin a románok elleni győzelemről?

– Amikor bementünk, akkor is beszéltünk róla, hogy nem engedhetjük ki a kezünkből a mérkőzést – folytatta Klujber arra utalva, hogy az első félidőben 10-5-nél már öt góllal is vezettek, a románok azonban szünetre felzárkóztak kettőre (18-16). A második félidő hasonlóan alakult, a románok többször támadhattak az egyenlítésért, majd 29-24-es hátrányból visszakapaszkodtak 30-28-ra, de aztán Klujber és Janurik vezérletével a magyar válogatott 6-1-re hozta a hajrát és végül 34-29-re nyert.

Egy magyar–román meccs után mindig duplán ünneplünk, és mindig jó nyerni ellenük

– bökte ki Klujber Katrin megdobogtatva a magyar szurkolók szívét.

– A szünetben azt éreztem a lányokon, hogy nagyon jó kedvük van, és élvezettel játszanak, ezért is én is ilyen jó kedvvel jöttem ki, hogy ugyanúgy folytassuk a második félidőt, ahogy elkezdtük. Amikor a Kingi (Janurik) beállt a kapuba és bravúrokat védett, (1:34) jöttek a jó védekezések, illetve támadásban is azért nagyon jó megmozdulásaink voltak – tette hozzá Klujber.