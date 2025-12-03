Román veszedelem, kézilabdázónőink a góllövőlista vezetője ellen + videó

Sorina Grozav a román csapat három meccsén 24 gólt szerzett, és a svéd Clara Lerby társaságában vezeti a góllövőlistát. Grozav 11 gólpasszt is kiosztott, így a román válogatott 95 góljából 35-ben részt vállalt úgy, hogy a 180 perc játékidőből 106-ot töltött a pályán. Szembetűnő, hogy Grozav és a beálló Lorena Ostase nagyon jól megértik egymást a pályán.

Sorina Grozav szórja a gólokat a román válogaottban (Forrás: IHF)

– Őszintén szólva nagy büszkeség a világbajnokság legjobb góllövői között lenni. De amit igazán szeretnék, az az, hogy csapatként érjünk el valamit, hogy érmet nyerjünk vagy bejussunk a negyeddöntőbe. Ez sokkal nagyobb örömöt okozna, mint bármilyen egyéni siker – mondja Sorina Gozav az IHF oldalán róla készült terjedelmes cikkben.

A 26 éves balátlövő édesanyja Mariana Tirca, aki a román válogatott történetének legeredményesebb góllövője, 335 meccsen 2043-szor volt eredményes, és az 1995-ös vb-n bekerült a torna „álomcsapatába” – lányának volt kitől tanulnia. S harminc évvel később ő is bekerülhet az álomcsapatba.

Sorina Grozav korán (bal) kézbe vette a kézilabdát (Forrás: IHF)

– Felbecsülhetetlen, hogy édesanyám mellettem van. Néha veszekszünk, de ő adja a legjobb tanácsokat. Ez teljesen természetes, senki nem ismer jobban nála. A mi anya-lánya kötelékünkön túl van egy nagyon különleges kapcsolatunk is a kézilabda révén. Néha nehezebb egy egykori sportoló gyermekének lenni, mert hiába tudod te is, mit csináltál rosszul, újra megmondják neked. De ez építő kritika, amit csak ő tud megadni nekem – jegyezte meg Sorina Gozav.

Aki 17 évesen debütált a felnőtt válogatottban, de a mostani az első világbajnoki szereplése, miután több sérülés is kisiklatta korábbi bemutatkozását a világversenyen.

Sorina Grozav szerint nagyon egységes a román válogatott

– Az emberek gyakran édesanyám karrierjének lencséjén keresztül néznek rám. Azt gondolják, különleges segítséget kapok, de ez soha nem volt így. Minden, amit elértem, kemény munkából származik, és büszke vagyok, hogy segíthetem azokat a csapatokat, amelyekben játszom. Nagyon boldog vagyok, hogy most világbajnokságon játszhatok, és remélem, továbbra is hozzájárulhatok hazám sikeréhez – mondja Grozav, aki a 99-es mezben játszik. Ezt azért választotta, mert 1999-ben született.