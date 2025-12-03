GrozavvbRomániagolovin vlagyimirkézilabda-vbMagyarország

Román veszedelem, kézilabdázónőink a góllövőlista vezetője ellen + videó

A német–holland közös rendezésű női kézlabda-világbajnokságon a négypontos magyar válogatott a középdöntős csoportjában ma este 18 órakor a kétpontos Románia ellen játszik. A találkozó esélyese Golovin Vlagyimir együttese, de Klujber Katrinéknak egy román játékosra nagyon kell figyelniük. Ő Sorina Grozav, aki jelenleg 24 góljával holtversenyben vezeti a vb góllövőlistáját.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 15:06
Sorina Grozav remekel a vb-n Forrás: IHF
Sorina Grozav a román csapat három meccsén 24 gólt szerzett, és a svéd Clara Lerby társaságában vezeti a góllövőlistát. Grozav 11 gólpasszt is kiosztott, így a román válogatott 95 góljából 35-ben részt vállalt úgy, hogy a 180 perc játékidőből 106-ot töltött a pályán. Szembetűnő, hogy Grozav és a beálló Lorena Ostase nagyon jól megértik egymást a pályán.

Sorina Grozav szórja a gólokat a román válogaottban
Sorina Grozav szórja a gólokat a román válogaottban (Forrás: IHF)

– Őszintén szólva nagy büszkeség a világbajnokság legjobb góllövői között lenni. De amit igazán szeretnék, az az, hogy csapatként érjünk el valamit, hogy érmet nyerjünk vagy bejussunk a negyeddöntőbe. Ez sokkal nagyobb örömöt okozna, mint bármilyen egyéni siker – mondja Sorina Gozav az IHF oldalán róla készült terjedelmes cikkben.

A 26 éves balátlövő édesanyja Mariana Tirca, aki a román válogatott történetének legeredményesebb góllövője, 335 meccsen 2043-szor volt eredményes, és az 1995-ös vb-n bekerült a torna „álomcsapatába” – lányának volt kitől tanulnia. S harminc évvel később ő is bekerülhet az álomcsapatba.

Sorina Grozav korán (bal) kézbe vette a kézilabdát (Forrás: IHF)

– Felbecsülhetetlen, hogy édesanyám mellettem van. Néha veszekszünk, de ő adja a legjobb tanácsokat. Ez teljesen természetes, senki nem ismer jobban nála. A mi anya-lánya kötelékünkön túl van egy nagyon különleges kapcsolatunk is a kézilabda révén. Néha nehezebb egy egykori sportoló gyermekének lenni, mert hiába tudod te is, mit csináltál rosszul, újra megmondják neked. De ez építő kritika, amit csak ő tud megadni nekem – jegyezte meg Sorina Gozav.

Aki 17 évesen debütált a felnőtt válogatottban, de a mostani az első világbajnoki szereplése, miután több sérülés is kisiklatta korábbi bemutatkozását a világversenyen. 

Sorina Grozav szerint nagyon egységes a román válogatott

– Az emberek gyakran édesanyám karrierjének lencséjén keresztül néznek rám. Azt gondolják, különleges segítséget kapok, de ez soha nem volt így. Minden, amit elértem, kemény munkából származik, és büszke vagyok, hogy segíthetem azokat a csapatokat, amelyekben játszom. Nagyon boldog vagyok, hogy most világbajnokságon játszhatok, és remélem, továbbra is hozzájárulhatok hazám sikeréhez – mondja Grozav, aki a 99-es mezben játszik. Ezt azért választotta, mert 1999-ben született.

Románia a legutóbbi világbajnokságokon 10., 12., 13. és 12. helyeken végzett, most a legjobb tízbe kerülés azt jelentené, hogy van előrelépés. De ehhez győzelemre lenne szüksége Magyarország ellen – áll az IHF cikkében. Románia egyik legutóbbi világbajnoki győzelme egy nagycsapat ellen épp Magyarország ellen volt: 28-27-re nyert a 2019-es japán vb-n, amikor Románia éppen a mieink kárára jutott tovább a középdöntőbe. Aztán a 12. helyen végzett, a magyar csapat pedig a 14. helyen kötött ki.

– Nagyon egységes csapat vagyunk, keményen dolgozunk és sosem adjuk fel. Boldogok vagyunk, mert magasabb szintre emeltük a játékunkat a tavalyihoz képest, és reméljük, tovább fejlődünk és még magasabb célokat érünk el – szögezte le Sorina Gozav.

 

 

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

