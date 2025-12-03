„Mindig olyan, mint két nemzet csatája” – pokoli harca készülnek ellenünk a románok

Csoportelsőként jutott tovább a világbajnokság középdöntőjébe a magyar női kézilabda-válogatott, amely a következő szakaszban először a románokkal küzd meg. A riválisnál korábban már többen is kijelentették, hogy képesek legyőzni a magyar válogatottat – az újonnan megszólalók elsősorban azt emelték ki, hogy kemény mérkőzés várható szerda este.

A románok kemény meccsre számítanak a magyarok ellen. Forrás: IHF

A románok visszavágnának a magyar válogatottnak

– Öröm volt ellenük játszani a telt házas csarnokukban – idézte fel Lorena Ostase az M4 Sportnak a két válogatott legutóbbi, debreceni találkozását, amikor a magyar együttes a 2024-es Eb középdöntőjében Románia legyőzésével jutott tovább az elődöntőbe. – Nem volt akkora tétje a mérkőzésnek, mert abban a pillanatban pontosan tudtuk, hogy ők mit érhetnek el és nekünk mire van még lehetőségünk. Most viszont nem hazai pályán fognak játszani, hanem semleges környezetben: sok román szurkoló fog érkezni, hogy buzdítson minket, úgy gondolom, remek meccs elé nézhetünk.

Nagyon jó csapat a magyar, remek szélsőkkel, nekünk viszont jó vonaljátékosaink vannak, úgyhogy fel kell készülnünk.

Sonia Seraficeanu, a román válogatott jobbszélsője elmondta, hazájában magasak az elvárások, de motiválónak tartja az ezzel járó nyomást. A lényeg, hogy élvezzék a játékot, és bármi is lesz, a legjobb teljesítményüket kell nyújtaniuk.

A magyarok elleni mérkőzések mindig a legjobbak, mert ha egymás ellen játszunk, az mindig olyan, mint két nemzet csatája. Pokoli nagy harc lesz.

– Ki kell elemeznünk az ellenfelet, és hibára kell kényszerítenünk őket. Meglátjuk, ki nyeri meg a meccset, de valószínűleg az utolsó percekben fog eldőlni, mint mindig – jósolt Seraficeanu.