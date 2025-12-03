Beépített emberünk a románok titkaival segíti Magyarországot + videó

A magyar női kézilabda-válogatott hétfőn 32-25-re legyőzte Svájcot , ezzel százszázalékos mérleggel megnyerte a B csoportot a holland–német közös rendezésű világbajnokságon ’s-Hertogenboschban. Golovin Vlagyimir csapata korábban Szenegált 9, Iránt 34 góllal verte meg, így a maximális négy pontot hozta magával a rotterdami középdöntőbe, ahol szerdán Románia (18.00, tv: M4 Sport), pénteken Japán, vasárnap az A csoportot megnyerő Dánia lesz az ellenfele.

Papp Nikolett (jobbról a második) jól ismeri a román női kézilabda-válogatott játékosait Fotó: MKSZ

Mindenkit ismerő

Van egy „beépített” embere a magyar női kézilabda-válogatottnak Romániában. Papp Nikolett hasznos tanácsokkal szolgál a lányoknak, s tudja, kiemelt párharc következik.

– Szerintem erre a meccsre nem kell nekünk sem pluszmotiváció.

Azt szeretnénk, hogy nagyon sok magyar szurkoló jöjjön ki biztatni minket. Ez egy olyan mérkőzés, amit mindenki vár – beszélt az első középdöntős rangadóról a riválist testközelből ismerő Nagybánya-játékos, Papp Nikolett, aki három éve játszik Romániában. A vb 3. világklasszis, Cristina Neagu utáni korszak válogatottját sem tartja lebecsülendő ellenfélnek: