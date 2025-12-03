női kézilabda-válogatottRomániavilágbajnokság

Beépített emberünk a románok titkaival segíti Magyarországot + videó

A magyar női kézilabda-válogatott megkezdi szereplését a középdöntőben a világbajnokságon. Azonnal egy kulcsfontosságú, egyben presztízsrangadóval rajtol Rotterdamban Golovin Vlagyimir csapata, amely Romániával csap össze. A mieink csoportgyőztesként kétpontos előnnyel rendelkeznek, de vereség esetén a rivális eléjük kerülne, mert az egymás elleni eredmény rangsorolna azonos pontszámnál. Vámos Petra leszögezte, nem számolgatnak, ugyanakkor tisztában vannak vele, mennyire fontos a magyar szurkolóknak is a párharc. A romániai klubban szereplő Papp Nikolett tanácsokkal látja el a női kézilabda-válogatottat.

női kézilabda-válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott összezár a románok ellen Fotó: MKSZ
A magyar női kézilabda-válogatott hétfőn 32-25-re legyőzte Svájcot , ezzel százszázalékos mérleggel megnyerte a B csoportot a holland–német közös rendezésű világbajnokságon ’s-Hertogenboschban. Golovin Vlagyimir csapata korábban Szenegált 9, Iránt 34 góllal verte meg, így a maximális négy pontot hozta magával a rotterdami középdöntőbe, ahol szerdán Románia (18.00, tv: M4 Sport), pénteken Japán, vasárnap az A csoportot megnyerő Dánia lesz az ellenfele.

női kézilabda-válogatott
Papp Nikolett (jobbról a második) jól ismeri a román női kézilabda-válogatott játékosait Fotó: MKSZ

Mindenkit ismerő

Van egy „beépített” embere a magyar női kézilabda-válogatottnak Romániában. Papp Nikolett hasznos tanácsokkal szolgál a lányoknak, s tudja, kiemelt párharc következik.

– Szerintem erre a meccsre nem kell nekünk sem pluszmotiváció. 

Azt szeretnénk, hogy nagyon sok magyar szurkoló jöjjön ki biztatni minket. Ez egy olyan mérkőzés, amit mindenki vár – beszélt az első középdöntős rangadóról a riválist testközelből ismerő Nagybánya-játékos, Papp Nikolett, aki három éve játszik Romániában. A vb 3. világklasszis, Cristina Neagu utáni korszak válogatottját sem tartja lebecsülendő ellenfélnek:

Ez már nem az a csapat, viszont minden játékost jól ismerek, remélem, tudok segíteni a csapattársaimnak a felkészülésben. Nagyon színes a játékuk, van lövőerejük is, nagyon jók a beállóik és a kapusaik. Mindenre fel kell készülnünk, az egy az egy elleni támadásokra és a távoli lövésekre egyaránt.

 

 

női kézilabda-válogatott
Vámos Petra (balra) és a magyar női kézilabda-válogatott Svájc után Románia ellen sem számíthat barátságos fogadtatásra Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Előnyben a magyar női kézilabda-válogatott

Magyarország 2024 decemberében úgy lett Európa-bajnoki bronzérmes, hogy a debreceni középdöntős meccsen 37-29-re verte Romániát. 

A nagy rivális újbóli legyőzése hatalmas lépés lenne a negyeddöntőbe jutás felé, fordított esetben, a románoknak is.

– Tudjuk, hogy itt már jobb ellenfelekkel fogunk játszani, mint a csoportkörben. Kapcsolnunk kell magunkon egyet! Nem férnek bele olyan hibák, mint az előző három meccsen. Izgatottan várom, hogy elkezdődjön a vb nehezebb része. Az, hogy Svájc ellen nyomás alatt játszottunk, még jól is jöhet nekünk. 

Tavaly elég nehéz mérkőzést játszottunk Romániával, a második félidőben tudtuk bebiztosítani a győzelmünket. 

Nagyon jó érzés, hogy annyi szurkoló volt a ’s-Hertogenboschban, bízom benne, követnek bennünket Rotterdamba is – mondta lapunknak az irányító Vámos Petra.

Az Európa-bajnoki 11., a 2023-as világbajnokságon 12. helyezett Románia a második helyen zárt az A csoportban. Sorina-Maria Grozavék Horvátországot 33-24-re, Japánt 31-27 verték meg, Dániától 39-31-re kaptak ki. A brassói balszélső összesen 24 gólt szerzett. A mieinknél Márton Gréta 18, Klujber Katrin 14, Hársfalvi Júlia és Falusi-Udvardi Laura 12-szer talált be. A jó egyéni teljesítmények mellett magyaros csapatmunkára is szükség lesz  a győzelemhez.

Az Origó helyszíni videóját itt láthatják:

 

