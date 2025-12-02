Kézilabda vb: váratlan csere a magyar válogatottban

A keret változásáról a Magyar Kézilabda-szövetség számolt be.

Azt írták, hogy Grosch Vivien már Rotterdamba se utazott el, ahol a magyar válogatott a középdöntő mérkőzésein lép pályára sorrendben Románia, Japán és Dánia ellen. A helyére behívott Kovács Anett kedden délután csatlakozott a kerethez. Kovács már az edzésen és a videós megbeszélésen is részt vett.

Grosch Vivien helyett a képen balra látható Kovács Anett játszik a vb-n. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar női kézilabda-válogatott szerdán este 18 órakor Románia ellen kezdi meg a középdöntőt Rotterdamban.