Kézilabda vb: váratlan csere a magyar válogatottban

A keret változásáról a Magyar Kézilabda-szövetség számolt be.
Azt írták, hogy Grosch Vivien már Rotterdamba se utazott el, ahol a magyar válogatott a középdöntő mérkőzésein lép pályára sorrendben Románia, Japán és Dánia ellen. A helyére behívott Kovács Anett kedden délután csatlakozott a kerethez. Kovács már az edzésen és a videós megbeszélésen is részt vett.
A magyar női kézilabda-válogatott szerdán este 18 órakor Románia ellen kezdi meg a középdöntőt Rotterdamban.
