Nadal akadémiája fontos változást jelentett a magyar teniszező életében

Marozsán Fábián jó évet zárt. Az ATP-világranglistán ő a legmagasabban jegyzett magyar teniszező, az 51. pozíciója héthelyes javítást jelent a múlt év végi 58. helyhez képest. Marozsán 26 ATP Tour-meccset nyert 2025-ben, amivel személyes csúcsot állított fel, s karrierje során először ATP-tornán elődöntőt játszhatott. Az év legjobb hat teniszezője – Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovics, Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz – közül a szerb legendát leszámítva a másik öttel megmérkőzött idén, s Auger-Aliassime ellen a győzelem is összejött, ráadásul éppen a későbbi US Open-elődöntős hazájában, Kanadában.

Marozsán Fábián tavaly az Australian Open második fordulójában nagy csatában nyert az esélyesebb Frances Tiafoe ellen (Fotó: AFP/William West)

– Nagyon nem volt könnyű a hazai centerpályáján megverni, ráadásul nehéz, szeles körülmények voltak.

Az, hogy neki utána az év vége annyira jól sikerült tornagyőzelemmel, Grand Slam-elődöntővel, motiváló: ha Auger-Aliassime ilyen eredményeket ért el, én pedig meg tudtam verni, akkor képes lehetek közelíteni az ő eredményei felé

– reagált lapunk felvetésére évzáró sajtóeseményén Marozsán Fábián, aki néhány további meccset is kiemelt az évből. – Rubljovot kétszer megvertem, a Fonseca elleni is óriási győzelem volt, tudjuk, hogy nagyon nagy jövő áll előtte. Tiafoe legyőzése is nagyon fontos momentum volt, főleg, hogy Grand Slamen tudtam megverni, öt szettben, hátrányból fordítva, egy másik ötszettes mérkőzés után, azaz nem volt könnyű regenerálódni sem arra a találkozóra. Játszottam Alcaraz és Sinner ellen is, akkor sajnos nem tudtam nyerni, de fontos momentumok voltak ezek a meccsek is.

Marozsán Fábián Rafael Nadal akadémiáján készült

A teljes évet értékelve Marozsán kiemelte: fontos volt, hogy a korábbiaknál jobban elkerülték a sérülések, illetve a betegségek. Ez annak is betudható, hogy a magyar játékos bővíteni tudta a stábját: dietetikussal foglalkozik, a mentális felkészülésre is nagyobb hangsúlyt fektet, Varga Antal személyében pedig immár tornáról tornára kíséri erőnléti edző. Varga szerepe az alapozás heteiben nem volt mindig hálás.