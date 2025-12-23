Marozsán FábiánRafael Nadaldavis-kupateniszFélix Auger-Aliassime

Nadal akadémiája fontos változást jelentett a magyar teniszező életében

Az elmúlt hetekben a legtöbb teniszezőhöz hasonlóan Marozsán Fábián sem került reflektorfénybe, viszont ekkor fektethette le egy erős 2026-os idény alapjait. Az ATP-világranglistán legmagasabban jegyzett magyar teniszező az alapozás során két hetet Rafael Nadal mallorcai akadémiáján töltött, s most sikerült elkerülnie a betegségeket, amelyek a korábbi évek végén rendre nehezítették a felkészülési időszakát. Marozsán Fábián év végi sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogyan bővült körülötte a stáb, s szóba kerültek a legfontosabb 2025-ös sikerei és a jövő februári, Egyesült Államok elleni tatabányai Davis-kupa-párharc is.

Koczó Dávid
2025. 12. 23. 5:32
Az ATP-világranglistán legmagasabban jegyzett magyar teniszező, Marozsán Fábián idei egyik legértékesebb győzelmét Félix Auger-Aliassime ellen aratta Kanadában Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
Marozsán Fábián jó évet zárt. Az ATP-világranglistán ő a legmagasabban jegyzett magyar teniszező, az 51. pozíciója héthelyes javítást jelent a múlt év végi 58. helyhez képest. Marozsán 26 ATP Tour-meccset nyert 2025-ben, amivel személyes csúcsot állított fel, s karrierje során először ATP-tornán elődöntőt játszhatott. Az év legjobb hat teniszezője – Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovics, Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz – közül a szerb legendát leszámítva a másik öttel megmérkőzött idén, s Auger-Aliassime ellen a győzelem is összejött, ráadásul éppen a későbbi US Open-elődöntős hazájában, Kanadában.

Marozsán Fábián tavaly az Australian Open második fordulójában nagy csatában nyert az esélyesebb Frances Tiafoe ellen
Marozsán Fábián tavaly az Australian Open második fordulójában nagy csatában nyert az esélyesebb Frances Tiafoe ellen (Fotó: AFP/William West)

– Nagyon nem volt könnyű a hazai centerpályáján megverni, ráadásul nehéz, szeles körülmények voltak. 

Az, hogy neki utána az év vége annyira jól sikerült tornagyőzelemmel, Grand Slam-elődöntővel, motiváló: ha Auger-Aliassime ilyen eredményeket ért el, én pedig meg tudtam verni, akkor képes lehetek közelíteni az ő eredményei felé

– reagált lapunk felvetésére évzáró sajtóeseményén Marozsán Fábián, aki néhány további meccset is kiemelt az évből. – Rubljovot kétszer megvertem, a Fonseca elleni is óriási győzelem volt, tudjuk, hogy nagyon nagy jövő áll előtte. Tiafoe legyőzése is nagyon fontos momentum volt, főleg, hogy Grand Slamen tudtam megverni, öt szettben, hátrányból fordítva, egy másik ötszettes mérkőzés után, azaz nem volt könnyű regenerálódni sem arra a találkozóra. Játszottam Alcaraz és Sinner ellen is, akkor sajnos nem tudtam nyerni, de fontos momentumok voltak ezek a meccsek is.

Marozsán Fábián Rafael Nadal akadémiáján készült

A teljes évet értékelve Marozsán kiemelte: fontos volt, hogy a korábbiaknál jobban elkerülték a sérülések, illetve a betegségek. Ez annak is betudható, hogy a magyar játékos bővíteni tudta a stábját: dietetikussal foglalkozik, a mentális felkészülésre is nagyobb hangsúlyt fektet, Varga Antal személyében pedig immár tornáról tornára kíséri erőnléti edző. Varga szerepe az alapozás heteiben nem volt mindig hálás.

– Kemény vagyok vele, a sport, az eredmény, amit szeretnénk elérni, ezt kívánja meg – jelentette ki határozottan Varga Antal, aki az alapozásból két hetet Mallorcán, Rafael Nadal akadémiáján vezényelt Marozsánnak. A motiváló környezet, a példaképe létesítményében végzett munka mellett abból a szempontból is előnyt jelentett a változtatás, hogy Marozsánt a mostani alapozás során végre elkerülték a betegségek, amelyek az utóbbi években rendre felülírták a terveit az idény előtti időszakban.

Marozsán 2026-os rajtja: Hongkong és Australian Open

A játékos mindezek fényében optimista az új idény előtt, amelyet Hongkongban kezd majd meg. A jövő évi első ATP-tornája helyszínére még az idei év végén elutazik, az pedig az ottani szereplésen is múlik majd, hogy utána, a kedvenc Grand Slam-tornája, az Australian Open előtti héten pályára lép-e még Aucklandben is.

– Komplettebb játékos lettem idén, változtattunk a tenyeresen, a szerván, a röptébe is elkezdtünk belenyúlni. Persze ezek nem egyik napról a másikra hoznak előrelépést, inkább a sok meccsel lépésről lépésre – fogalmazott Marozsán, aki szeretne a következő évet az ideinél is több győzelemmel és jobb ranglistahelyezéssel zárni.

Davis-kupa: Magyar–amerikai párharc lesz

Bár a váratlan vereségek számát is sikerült csökkenteni 2025-ben, ezek közül az egyiket épp a Davis-kupában szenvedte el Marozsán Fábián, pedig az Ausztria elleni párharc nagyon jó esélynek tűnt a nyolcas döntőbe jutásra. A 2026-os kiírás első fordulójára sokkal nehezebb feladat jutott a magyar válogatottnak: a Davis-kupa rekordbajnoka, a kilenc top 50-es játékossal rendelkező Egyesült Államok csapata látogat februárban Tatabányára.

Marozsán Fábián a magyar Davis-kupa-válogatott színeiben legközelebb az Egyesült Államok ellen játszhat
Marozsán Fábián a magyar Davis-kupa-válogatott színeiben legközelebb az Egyesült Államok ellen játszhat (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

– Azért került a párharc salakra, mert próbáljuk őket picit gyengíteni, bár nagyon sok jó játékosuk van, akik salakon is jó eredményeket érnek el. Bízunk abban, hogy nem nagyon lesz kedvük salakon, Európában játszani az Australian Open és az amerikai tornák között. A közönség támogatásával és extra teljesítménnyel elképzelhető, hogy szorosan meg lehet őket verni, de reálisan kell látnunk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek – fogalmazott Marozsán Fábián.

 

