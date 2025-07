Marozsán Fábián 47 éve nem látott bravúrja nagy szomorúságot okozott

A világranglistán 56. magyar játékos szeles időben csapott össze a hazaiak jelenlegi legjobb teniszezőjével, aki 28. az ATP rangsorában, de állt már a hatodik helyen is. Félix Auger-Aliassime a mérkőzés elején egyből brékelt, vezetett 3:0-ra és 4:1-re is, de a következő öt gémet Marozsán Fábián nyerte, így 43 perc alatt szettelőnybe került. A második játszmát is a kanadai játékos kezdte jobban (2:0), de a Vasas SC sportolója ezúttal egyből visszabrékelt, 1:2-nél 0:40-ről hozta az adogatójátékát, majd 3:3-nál 15:40-ről nyert gémet fogadóként. Az MTI megjegyezte, hogy amikor Marozsán a meccsért szervált, Auger-Aliassime-nak még volt egy bréklabdája, de a magyar játékos második szervából ütött ásszal ezt is hárította, és utána két remek ponttal lezárta a csatát.

Marozsán Fábián mindkét játszmát brékhátrányból fordította meg Félix Auger-Aliassime ellen (Fotó: Getty Images North America via AFP/Matthew Stockman)

Marozsán Fábián mellett az olimpiai bajnok is elszomorította a kanadaiakat

A magyar szövetség közösségi oldala szerint Torontóban legutóbb 1978-ban jutott magyar a 3. fordulóba, akkor Taróczy Balázs végül a negyeddöntőben fejezte be a szereplését. Marozsán Fábiánra a következő körben a 13. kiemelt olasz Flavio Cobolli (17.) vár, helyi idő szerint pénteken.

A férfiaknál az első tizenöt kiemelt mindegyike bejutott a legjobb 32 közé.

Kanadában a nőknek is rendeznek egy 1000-es tornát, méghozzá Montrealban, ahol szintén csalódott lehetett éjjel a hazai közönség. Az olimpiai bajnok Belinda Bencic ugyanis három játszmában legyőzte Eugenie Bouchard-t, és a kanadaiak Grand Slam-döntős teniszezőnője ezzel a mérkőzéssel vissza is vonult a profi tenisztől. A női versenyben az első tizenegy kiemelt közül az olasz Jasmine Paolini kivételével még mindenki versenyben van a nyolcaddöntőbe jutásért.

Szintén Montrealban a nyolcadik helyen kiemelt Babos Tímea, Luisa Stefani kettős három játszmában nyert a kínai Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan páros ellen; Stollár Fannynak és tajvani párostársának, Vu Fang-hsziennek viszont nem sikerült a bravúr a Coco Gauff, McCartney Kessler amerikai kettőssel szemben a legjobb 32 között.