„A szabadság nem azt jelenti, hogy leszakíthatok egy virágot a parkban, hanem azt, hogy elültethetem”

Koreában a hazaszeretet egyenértékű a család szeretetével. A koreai nemzeti himnusz, az Egukka egyik sora így szól: „Hűséget adj, szenvedésben és örömben is, a haza szeretetének.” A koreaiak szemében a nemzet a család kiterjesztése.

A Kjongbokkung-palota bejáta Szöulban

Fotó: Han Yeon

Sose feledjük, hogy a ma élvezett szabadságot azok vérével és áldozatával nyertük, akik előttünk jártak. Ők meghaltak, hogy mi ma élhessünk, és hazát, valamint bátorságot adtak nekünk a jövő befogadásához

– mondta a Magyar Nemzetnek Korea felszabadulásának 80. évfordulója kapcsán Kim Dzsin, a Koreai Függetlenség Öröksége szervezet alelnöke, aki Bekböm Kim Ku, a koreai függetlenségi mozgalom vezetőjének legidősebb unokája. Hozzátette,

a felszabadulás után javasolt ideiglenes gyámság, valamint az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti ideológiai konfliktus nehezítette meg leginkább a koreaiak számára, hogy rövid idő alatt egységes nemzeti identitást alakítsanak ki.

A később kitört koreai háború traumája tovább bonyolította a folyamatot. A japán megszállás örökségének árnyai még nyolcvan évvel a felszabadulás után sem tűntek el teljesen; ugyanakkor a félsziget háború utáni megosztottsága ellenére Dél-Korea az 1960-as és 1970-es években figyelemre méltó iparosodást és gazdasági növekedést ért el, az 1980-as és 1990-es években pedig demokratikus átmenetet. E folyamat alapján elmondható, hogy kevesebb mint öt évtizedre volt szükség a nemzeti identitás megszilárdításához.

Dél-Korea 80 éve felszabadult a japán uralom alól Fotó: Han Yeon

„A függetlenségi mozgalom vezetője a nagyapám volt. A fia, Kim Szin – az édesapám – nagyapám ösztönzésére csatlakozott a Koreai Felszabadító Hadsereghez, amely a száműzetésben működő ideiglenes kormány fennhatósága alatt állt.

Apám elmondása szerint nagyapám gyakran hangsúlyozta a »nemzetért való élet« fontosságát, és így szólt hozzá: »A dicsőség a nemzeté, a felelősség az enyém.«

Ez inspirálta őt arra, hogy fegyveres harcosként szolgáljon a felszabadító hadseregben, majd a Kínai Köztársaság Légierő Akadémiáján vadászpilóta képesítést szerezzen. Később az Egyesült Államok légierejénél végzett speciális kiképzést Randolphban, Texasban, majd hazatérve hozzájárult a Koreai Köztársasági Légierő megalapításához és annak vezérkari főnökévé vált. Gyakran mondta: »Mint egy függetlenségi harcos fia, az életemet az vezérelte, hogy beteljesítsem apám akaratát.« Ezt a történetet egy olyan család példájaként osztom meg, amely teljes mértékben a koreai függetlenség és a nemzeti ügy szolgálatába állította életét” – meséli az alelnök.