Pikáns helyzet: Isak edzésre jelentkezett a Newcastle-nél a Liverpool elleni meccs előtt

Akár szenzációként is értékelhetjük, hogy Alexander Isak edzésre jelentkezett a Newcastle-nél, csak éppen a svéd labdarúgó-válogatott csatára egyedül tréningezett a klub edzőközpontjában. A konfliktus közismert: Isak távozni akar, szívesen folytatná a Liverpoolban, amely 110 millió fontot kínált érte, ám a Newcastle elutasította az ajánlatot, nem akarja elengedni a játékost. További bonyodalom, hogy a két csapat hétfőn egymás ellen játszik a Premier League 2. fordulójában. E meccs előtt aligha várthatunk megoldást

2025. 08. 21. 19:53
Alexander Isaknak kezd elege lenni Newcastle-lal vívott harcból Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
Alexander Isak az előző idényben 23 találattal a második helyen végzett a Premier League góllövőlistáján Mohamed Szalah mögött, s értelemszerűen ő volt a Newcastle gólkirálya. Beválasztották az év csapatába, ám a keddi gálán nem vett részt. Érdekes adalék, hogy Isak ezek után edzésre jelentkezett a Newcastle edzőközpontjában. Tévednek, akik azt gondolják, ezzel lezárul a huzavona, a svéd válogatott csatár ugyanis egyedül tréningezett egy akadémiai társaságában. Egy szemtanú így nyilatkozott a látottakról: „Isak nagyon visszafogottnak tűnt, a könnyed bemelegítést és a rövid passzolgatást követően az üres kapura lövésekkel zárta az edzést. Őszintén szólva az egész jelenet kissé szomorú volt, főleg a sztár ilyen magányos edzését látva.”

Alexander Isak magányosan lézeng a Newcastle edzőközpontjában. A Liverpool elleni meccs előtt aligha engedik el Fotó: The Sun

Isak már augusztus elején utalt rá, hogy távozni kíván. Megoldással kecsegtetett, hogy a Liverpool 110 millió fontos ajánlatot tett érte, amit azonban a Newcastle visszautasított. A klub most nehéz helyzetben van: ha nem engedik el Isakot, akkor első számú csatár nélkül maradhatnak akár januárig, miközben a piacon már kevés lehetőség maradt a pótlásra.

Isak menni akar, a klub nem engedi

Az is jelképes döntés volt, hogy Isak nem ment el a Premier League gálájára. A döntését így indokolta: 

– Szeretném, ha a karrierem következő szakasza új kihívásokkal járna, és ez a döntésem nem változott. Továbbra is úgy érzem, hogy ideje továbblépni.

 

A Newcastle gyorsan reagált a játékos nyilatkozatára: „Soha nem tettünk ígéretet arra, hogy Alexander távozhat. Jelenleg a klub rendelkezik a játékos szerződésével, és számítunk rá a szezonban.”

Newcastle–Liverpool meccs a Premier League 2. fordulójában

Isak nem lépett pályára a Premier League első fordulójában sem, amiért a Newcastle megbüntette. Ez sem törte meg, továbbra is kitart a szándéka mellett. Ki bírja tovább, a játékos vagy a klub? Ez a kérdés.

Hétfő előtt aligha várhatunk egyezséget, hiszen a Premier League 2. fordulójában akkor rendeznek Newcastle–Liverpool mérkőzést.

 

