Pikáns helyzet: Isak edzésre jelentkezett a Newcastle-nél a Liverpool elleni meccs előtt

Alexander Isak az előző idényben 23 találattal a második helyen végzett a Premier League góllövőlistáján Mohamed Szalah mögött, s értelemszerűen ő volt a Newcastle gólkirálya. Beválasztották az év csapatába, ám a keddi gálán nem vett részt. Érdekes adalék, hogy Isak ezek után edzésre jelentkezett a Newcastle edzőközpontjában. Tévednek, akik azt gondolják, ezzel lezárul a huzavona, a svéd válogatott csatár ugyanis egyedül tréningezett egy akadémiai társaságában. Egy szemtanú így nyilatkozott a látottakról: „Isak nagyon visszafogottnak tűnt, a könnyed bemelegítést és a rövid passzolgatást követően az üres kapura lövésekkel zárta az edzést. Őszintén szólva az egész jelenet kissé szomorú volt, főleg a sztár ilyen magányos edzését látva.”

Alexander Isak magányosan lézeng a Newcastle edzőközpontjában. A Liverpool elleni meccs előtt aligha engedik el Fotó: The Sun

Isak már augusztus elején utalt rá, hogy távozni kíván. Megoldással kecsegtetett, hogy a Liverpool 110 millió fontos ajánlatot tett érte, amit azonban a Newcastle visszautasított. A klub most nehéz helyzetben van: ha nem engedik el Isakot, akkor első számú csatár nélkül maradhatnak akár januárig, miközben a piacon már kevés lehetőség maradt a pótlásra.

Isak menni akar, a klub nem engedi

Az is jelképes döntés volt, hogy Isak nem ment el a Premier League gálájára. A döntését így indokolta:

– Szeretném, ha a karrierem következő szakasza új kihívásokkal járna, és ez a döntésem nem változott. Továbbra is úgy érzem, hogy ideje továbblépni.