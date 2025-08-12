Áll a bál Angliában, a Liverpool mégis megszerezheti a sztrájkoló csatárt

A Liverpool nem tétlenkedik ezen a nyáron. A Vörösök Kerkez Milos, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Pécsi Ármin leigazolása után a Newcastle United csatárát, Alexander Isakot nézték maguknak. Sőt, nemcsak kinézték, hanem augusztus első napjaiban egy 110 millió fontos ajánlatot is letettek érte a Szarkák asztalára. A Newcastle azonban azonnal visszadobta az ajánlatot, mondván, a támadó nem eladó – akkor még abban reménykedett a csapat, hogy a helyzet a klub és a játékos között rendeződik, és Isak az angliai felkészülési mérkőzéseken, az Espanyol vagy az Atlético Madrid ellen már Eddie Howe rendelkezésére fog állni. Ez azonban korántsem így történt, és Isak továbbra is távozni akar.

Alexander Isak távozni szeretne, a Newcastle United nem akarja elengedni – a Liverpool kivár (Fotó: MI News/NurPhoto)

Alexander Isak sztrájkol, a Liverpoolba igazolhat

Alexander Isak szenzációs előző idényen van túl, 42 mérkőzésen 27 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, így nem csoda, hogy több topcsapat, köztük a Liverpool figyelmét is felkeltette. A Vörösöknek pedig úgy tűnik, sikerült is elcsábítani a 25 éves támadót, aki mindenképpen távozni szeretne a klubjától a nyáron.

Az Athletic újságírója, David Ornstein információi szerint Isak már döntött, és döntése végleges: nem kíván többször pályára lépni a Newcastle-ben, karrierjének ezt a szakaszát már lezártnak tekinti. Teszi ezt úgy, hogy 2028-ig érvényes szerződése van a klubbal.

A Newcastle ezzel nehéz helyzetbe került. Ugyanis ha a Szarkák nem engedik el Isakot, akkor számolniuk kell azzal, hogy a támadó bojkottot hirdet, így első számú csatár nélkül maradnak minimum januárig. Az angol klub eltaktikázta magát, amiért nem számolt a svéd támadó távozásával, hiszen most hiába keres már csatárt, a piacon már gyakorlatilag mindegyik nagyágyú elkelt.