Áll a bál Angliában, a Liverpool mégis megszerezheti a sztrájkoló csatárt

A Liverpool labdarúgócsapata hiába költött el háromszázmillió eurót a nyári átigazolási időszakban, továbbra sem lassít. A Vörösök továbbra is versenyben vannak a Premier League egyik leggólerősebb támadójáért, Alexander Isakért. A Liverpoolba tartó játékos sztrájkol, a Newcastle United pedig nehéz helyzetbe került.

C. Kovács Attila
2025. 08. 12. 12:28
Alexander Isak Liverpoolba tart? (Fotó: AFP/Andy Buchanan)
A Liverpool nem tétlenkedik ezen a nyáron. A Vörösök Kerkez Milos, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Pécsi Ármin leigazolása után a Newcastle United csatárát, Alexander Isakot nézték maguknak. Sőt, nemcsak kinézték, hanem augusztus első napjaiban egy 110 millió fontos ajánlatot is letettek érte a Szarkák asztalára. A Newcastle azonban azonnal visszadobta az ajánlatot, mondván, a támadó nem eladó – akkor még abban reménykedett a csapat, hogy a helyzet a klub és a játékos között rendeződik, és Isak az angliai felkészülési mérkőzéseken, az Espanyol vagy az Atlético Madrid ellen már Eddie Howe rendelkezésére fog állni. Ez azonban korántsem így történt, és Isak továbbra is távozni akar. 

Alexander Isak távozni szeretne, a Newcastle United nem akarja elengedni, a Liverpool kivár.
Alexander Isak távozni szeretne, a Newcastle United nem akarja elengedni – a Liverpool kivár (Fotó: MI News/NurPhoto)

Alexander Isak sztrájkol, a Liverpoolba igazolhat

Alexander Isak szenzációs előző idényen van túl, 42 mérkőzésen 27 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, így nem csoda, hogy több topcsapat, köztük a Liverpool figyelmét is felkeltette. A Vörösöknek pedig úgy tűnik, sikerült is elcsábítani a 25 éves támadót, aki mindenképpen távozni szeretne a klubjától a nyáron. 

Az Athletic újságírója, David Ornstein információi szerint Isak már döntött, és döntése végleges: nem kíván többször pályára lépni a Newcastle-ben, karrierjének ezt a szakaszát már lezártnak tekinti. Teszi ezt úgy, hogy 2028-ig érvényes szerződése van a klubbal. 

A Newcastle ezzel nehéz helyzetbe került. Ugyanis ha a Szarkák nem engedik el Isakot, akkor számolniuk kell azzal, hogy a támadó bojkottot hirdet, így első számú csatár nélkül maradnak minimum januárig. Az angol klub eltaktikázta magát, amiért nem számolt a svéd támadó távozásával, hiszen most hiába keres már csatárt, a piacon már gyakorlatilag mindegyik nagyágyú elkelt. 

A szerencse sincs a Newcastle-lel

A Szarkák bárkit is próbáltak leigazolni ezen a nyáron, mindenki rájuk csapta a telefont. Hugo Ekitiké a Liverpoolt, Benjamin Sesko a Manchester Unitedet, Joao Pedro pedig a Chelsea-t választotta. Sajtóhírek szerint a klub végső elkeseredésében Samu Aghehowát, az FC Porto középcsatárát igazolná le, Ornstein információi szerint már fel is vették a kapcsolatot a portugál klubbal. A spanyol támadó várhatóan ötvenmillió euróba kerül majd. 

A Liverpool a 110 millió fontos első ajánlata után nem próbálkozott újra, az angol bajnok egyelőre kivár. 

Eddie Howe vezetőedző is megszólalt

A svéd válogatott támadó ugyan a múlt héten visszatért a Newcastle edzőközpontjába, azonban Eddie Howe úgy döntött, ameddig nem rendeződik a jövője, addig nem látogathatja az első csapat edzéseit. A Newcastle szombaton 2-0-s vereséget szenvedett az Atlético Madrid elleni felkészülési mérkőzésen, a találkozó utáni sajtótájékoztatón Howe több kérdést is kapott Isak jövőjével kapcsolatban. 

– Szerintem bármi előfordulhat, de szeretném kihangsúlyozni, hogy Isak továbbra is a mi játékosunk, és a klub dönt a jövőjéről. Nem tudom, mi lesz az vezetőség döntése, de természetesen van egy preferált kimenetelem. A lehető legjobb és legerősebb kerettel akarok dolgozni, de olyan játékosokat szeretnék, akik tényleg ebben a klubban akarnak játszani – húzta alá az angol edző.

Arra a kérdésre, hogy mi kell változnia ahhoz, hogy Isak visszatérjen a csapatba, Howe így válaszolt: 

Ezt a kérdést nem nekem kell feltenni. Ezt Isaknak kell megválaszolnia.

A Newcastle-nek fontos lenne, hogy az átigazolási saga minél hamarabb lezáruljon, mivel a Szarkák szombaton már az Aston Villa otthonában lépnek pályára a Premier League nyitófordulójában.

 

