Dacol a balsorssal, a négyessel vigasztalódna az új magyar vezér

Teljesen kicserélődött a − Nádas Bence, Tótka Sándor, Csizmadia Kolos és Kuli István alkotta − két éve világbajnoki ezüstérmes, 2024-ben olimpiai hetedik magyar férfi-kajaknégyes. Opavszky Márk lett az új egység vezérevezőse, s a mindössze 23 év átlagéletkorú kvartett immár világbajnoki éremért indul harcba Milánóban.

Tamási Zsombor, Balogh Gergely, Fodor Bence és Opavszky Márk (j-b) a jól sikerült vb-elődöntő után Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Biztató kezdés

Az előfutamban a spanyoloktól hajszállal kikapó magyar férfinégyes a németekkel nagyot harcolva, végig uralva a versenyt, megnyerte az elődöntőjét. Mint utólag kiderült, zavaró tényezőt is le kellett küzdeniük a magyaroknak.

− A rajt azért sikerült gyengébben, mert valami miatt nagy hullámokat kaptunk. A mellettünk lévő hajó generálta vagy a rajtgép mozdult meg.

Pont amikor elindultunk, elkapott egy hullám, emiatt az első pár húzásunkban benne maradt egy kis erő. Valószínűleg a döntőre ez nem fog megtörténni.

Bizakodóan várjuk, a srácokkal nagyon jó formában és egységesek vagyunk. Remélem, mindenkiből ki fog hozni egy pluszt, hogy egy világbajnoki döntőben állhatunk rajthoz, és dobogóért fogunk versenyezni − mondta lapunknak Opavszky Márk, aki a Fodor Bencével, Balogh Gergellyel és Tamási Zsomborral alkotott csapathajó történetét is megosztotta.

− Az első világkupára alakult meg ez az egység, és egy nagyon jó versenyzéssel győztünk Szegeden. Sok nemzetet és a hazai szakmai stábot is sikerült meglepnünk, beleértve magunkat is. Pedig kemény mezőnyben versenyeztünk.

A második versenyen volt egy betlink: technikai problémába ütköztünk, megakadt a kormány a rajtgépben, és elgörbült. Önhibánkon kívül kerültünk ebbe a helyzetbe, s lettünk negyedikek a másik magyar egység mögött.

Így egy-egyre álltunk, és mi nyertük a szétlövést, s mi képviselhetjük hazánkat a világbajnokságon.

Kurucz Levente (balra) és Opavszky Már 2024-ben Eb-bronzérmes lett 200 méteren Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Opavszky Márk nem így tervezte

A másik, Nádas Bence által vezetett négyes a 7. lett a júniusi Európa-bajnokságon, ami még inkább megerősítette Opavszyék helyzetét. Más kérdés, hogy a 24 éves kajakos egyáltalán nem a négyesben képzelte el magát. Sebeket téptünk fel, amikor arról faggattuk, hiányzik-e a párosbeli szereplés, ami azért hiúsult meg, mert Tóth Dávid szövetségi kapitány pályatesztek után döntött az új egység létrehozásáról, egyúttal Kurucz Levente és Opavszky Márk alakulatának felbontásáról.