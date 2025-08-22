kajak-kenuMilánóOpavszky Márkvilágbajnokság

Dacol a balsorssal, a négyessel vigasztalódna az új magyar vezér

Az élet átírta a forgatókönyvet, mégis olimpiai versenyszámban lehet érmes a kajak-kenu világbajnokságon a fiatal magyar kajakos. Opavszky Márk párosra készült, végül a négyes vezérevezőseként szerepelhet a világbajnokságon, immár az éremcsatában. Az MTK 24 éves sportolója lapunknak őszintén beszélt arról, hogyan érintette a változás, s mennyire fájó kívülről nézni a kajak kettesek versenyét. Opavszky bízik benne, nem jön közbe hátráltató tényező, mert idén már görbült el a kormányuk, s a milánói hullámzással is meggyűlt a bajuk.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 22. 4:47
Opavszky Márk Szeged, 2025. május 17. A győztes Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor (b-j) a férfi kajak négyesek 500 méteres versenyének döntőjében a szegedi kajak-kenu világkupán 2025. május 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Opavszky Márk a győztes négyes élén a szegedi kajak-kenu világkupán Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Teljesen kicserélődött a − Nádas Bence, Tótka Sándor, Csizmadia Kolos és Kuli István alkotta − két éve világbajnoki ezüstérmes, 2024-ben olimpiai hetedik magyar férfi-kajaknégyes. Opavszky Márk lett az új egység vezérevezőse, s a mindössze 23 év átlagéletkorú kvartett immár világbajnoki éremért indul harcba Milánóban.

Opavszky Márk
Tamási Zsombor, Balogh Gergely, Fodor Bence és Opavszky Márk (j-b) a jól sikerült vb-elődöntő után Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Biztató kezdés

Az előfutamban a spanyoloktól hajszállal kikapó magyar férfinégyes a németekkel nagyot harcolva, végig uralva a versenyt, megnyerte az elődöntőjét. Mint utólag kiderült, zavaró tényezőt is le kellett küzdeniük a magyaroknak.

− A rajt azért sikerült gyengébben, mert valami miatt nagy hullámokat kaptunk. A mellettünk lévő hajó generálta vagy a rajtgép mozdult meg. 

Pont amikor elindultunk, elkapott egy hullám, emiatt az első pár húzásunkban benne maradt egy kis erő. Valószínűleg a döntőre ez nem fog megtörténni.

Bizakodóan várjuk, a srácokkal nagyon jó formában és egységesek vagyunk. Remélem, mindenkiből ki fog hozni egy pluszt, hogy egy világbajnoki döntőben állhatunk rajthoz, és dobogóért fogunk versenyezni − mondta lapunknak Opavszky Márk, aki a Fodor Bencével, Balogh Gergellyel és Tamási Zsomborral alkotott csapathajó történetét is megosztotta.

− Az első világkupára alakult meg ez az egység, és egy nagyon jó versenyzéssel győztünk Szegeden. Sok nemzetet és a hazai szakmai stábot is sikerült meglepnünk, beleértve magunkat is. Pedig kemény mezőnyben versenyeztünk. 

A második versenyen volt egy betlink: technikai problémába ütköztünk, megakadt a kormány a rajtgépben, és elgörbült. Önhibánkon kívül kerültünk ebbe a helyzetbe, s lettünk negyedikek a másik magyar egység mögött. 

Így egy-egyre álltunk, és mi nyertük a szétlövést, s mi képviselhetjük hazánkat a világbajnokságon.

Opavszky Márk
 Kurucz Levente (balra) és Opavszky Már 2024-ben Eb-bronzérmes lett 200 méteren  Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Opavszky Márk nem így tervezte

A másik, Nádas Bence által vezetett négyes a 7. lett a júniusi Európa-bajnokságon, ami még inkább megerősítette Opavszyék helyzetét. Más kérdés, hogy a 24 éves kajakos egyáltalán nem a négyesben képzelte el magát. Sebeket téptünk fel, amikor arról faggattuk, hiányzik-e a párosbeli szereplés, ami azért hiúsult meg, mert Tóth Dávid szövetségi kapitány pályatesztek után döntött az új egység létrehozásáról, egyúttal Kurucz Levente és Opavszky Márk alakulatának felbontásáról.

− Hiányzik, mivel az volt a fő célom. Úgy vágtam neki ennek az évnek, hogy K2-500 méteren akarok versenyezni. 

Szerintem egész jól álltunk, hogy mi indulhassunk itt a vb-n Krucz Leventével, de jött egy számomra nem várt fordulat.

Ennek ellenére követem a szereplését Nádas Bencével, közös érdek, hogy jól szerepeljen a magyar válogatott. Mindenképpen doppingol, hogy így alakult, van bennem bizonyítási vágy. Fájó szívvel látom a kajakpárost, nagyon szívesen versenyeznék abban is. Ugyanakkor azzal is elégedett vagyok, hogy a négyesben szerepelhetek. Boldog vagyok, hogy ezekkel a srácokkal közösen harcolhatunk a vb-döntőben − zárta lapunknak adott nyilatkozatát Opavszky Márk.

A csütörtöki nap összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekDobrev Klára

Dobrev Klára durván belerondított a magyarok ünnepébe, a pride-on viszont táncra perdült

Csépányi Balázs avatarja

Szégyen!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.