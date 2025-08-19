A német külügyminiszter szerint Németország valószínűleg túl leterhelt lesz ahhoz, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába ha az orosz–ukrán béke végre megvalósul. Johann Wadephul megjegyzései azután hangzottak el, hogy az Egyesült Államok és az európai országok Kijev biztonsági garanciáin dolgoznak, mint a potenciális békemegállapodás egyik kulcselemén – írja a Politico.
Berlin cserben hagyja Ukrajnát – ennyit a biztonsági garanciákról
A német külügyminiszter szerint Berlin fontos szerepet játszhat Ukrajna biztonsági garanciáiban egy esetleges orosz–ukrán béke megkötése után, de valószínűleg nincs kapacitásuk csapatokat küldeni Ukrajnába. Németország jelenleg Litvániában állomásoztat harckész dandárt, és a csapatlétszám növelése ellenére is nehézségekbe ütközik a toborzás. Németország túl gyenge Ukrajna támogatására?
Ukrajna biztonsági garanciái...egy mínusz
Mi vagyunk az egyetlen európai haderő, amely harcra kész dandárt állomásoztat Litvániában. Ezt tenni, és ugyanakkor csapatokat állomásoztatni Ukrajnában valószínűleg túl sok lenne számunkra
– mondta Wadephul, hozzátéve, hogy Boris Pistorius védelmi miniszter meg fogja vizsgálni a kérdést. Az európai vezetők szerint az Ukrajna számára nyújtott tartós biztonsági garanciák kulcsfontosságúak bármilyen lehetséges békemegállapodás esetén, amely Kijev és Moszkva között születhet.
Korábban arról is írtunk, hogy augusztus 18-án Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök és több európai vezető, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről és Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról tárgyaljanak. A megbeszélést a fél évvel ezelőtti Trump–Zelenszkij-találkozóhoz képest jóval pozitívabb hangulat jellemezte. Az ukrán elnök – aki ezúttal öltönyben jelent meg, ezzel is jelezve tiszteletét Trumpnak – többször kifejezte háláját az amerikai támogatásért, a Fehér Ház falai között ritkán hallott gyakorisággal. A szakértő elmondta, hogy mi áll az orosz–ukrán béke útjában.
Borítókép: A biztonsági garanciák körül bizonytalanság rajzolódik ki (Fotó: AFP)
