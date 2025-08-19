Berlin cserben hagyja Ukrajnát – ennyit a biztonsági garanciákról

Korábban arról is írtunk, hogy augusztus 18-án Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök és több európai vezető, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről és Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról tárgyaljanak. A megbeszélést a fél évvel ezelőtti Trump–Zelenszkij-találkozóhoz képest jóval pozitívabb hangulat jellemezte. Az ukrán elnök – aki ezúttal öltönyben jelent meg, ezzel is jelezve tiszteletét Trumpnak – többször kifejezte háláját az amerikai támogatásért, a Fehér Ház falai között ritkán hallott gyakorisággal. A szakértő elmondta, hogy mi áll az orosz–ukrán béke útjában.

Borítókép: A biztonsági garanciák körül bizonytalanság rajzolódik ki (Fotó: AFP)