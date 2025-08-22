Az elmúlt hetekben kezembe akadt a liberális Newsweek nevű magazin 1964-es kiadása, amelynek címlapján Charles de Gaulle látható ezzel a címmel: Europe 1964: de Gaulle the Defiant, azaz Európa 1964: de Gaulle, a dacos. Rögtön beugrott, hogy ugyanez a liberális lap öt évtizeddel később már Orbán Viktort támadja azzal, hogy dacosan ellenáll az uniós intézményrendszer nyomásának, hasonlóan De Gaulle-hoz, aki a nemzeti érdekek iránt elkötelezett francia elnökként a föderalistákkal szembe szállva 1965-ben visszavonta a részvételt az Európai Gazdasági Közösség (az EU elődje) döntéshozó fóru­main. Nem véletlen, hogy De Gaulle-hoz hasonlóan Orbán Viktor is a globalisták kereszttüzébe került, ugyanis a két államférfi politikájában számos hasonlóság fedezhető fel.

A párhuzamot erősíti, hogy Orbán Viktor 2012 januárjában, a Magyarországgal foglalkozó EP-ülés utáni sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre De Gaulle-t nevezte meg példaképeként, amelyet követően a francia Le Monde hasábjain is megjelent egy írás Orbán Viktor De Gaulle szerepében címmel.

Ebben akkor azt írták, a Charles de Gaulle tábornokhoz hasonlóan a magyar miniszterelnök „a múlttal való szakítást testesíti meg és az erős állam visszatérését hirdeti”. A Le Monde azt is írta akkor, hogy „a gazdaságban baloldali, a kultúrában jobboldali politikát követő Orbán Viktor valódi hitvallása a szuverenizmus, amivel tükrözi a posztkommunista Magyarország fejlődését. Az ország kilépett a liberalizmus húsz évig engedelmes tanulójának szerepéből, és ezentúl gőgösebben vállalja függetlenségét.”

De ki is volt Charles de Gaulle? Az egykori francia elnök 1890. november 22-én született Lille-ben, Franciaországban. Katonai pályafutását az első világháborúban kezdte, ahol a francia hadsereg tisztjeként szolgált. 1940-ben, amikor Franciaországot a náci Németország megszállta, De Gaulle Londonba emigrált, ahol megalapította a francia ellenállást. A francia nemzeti identitás szimbólumává vált, és a háború alatt az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok támogatásával harcolt a német megszállás ellen.