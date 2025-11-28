idezojelek
Az őszt is a Fidesz nyerte meg

ELEMZŐI HANGERŐ – A közvélemény-kutatások szerint érezhetően erősödött a kormánypárt támogatottsága.

Deák Dániel
Orbán Viktor békecsúcs háború Donald Trump kampány haza Magyar Péter 2025. 11. 28.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Pár nap, és itt a december, így ideje mérleget vonni, ki nyerte meg az őszt politikai szempontból. Sorra jönnek ki a különféle közvélemény-kutatások, melyek szinte egyönte­tűen azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz tovább erősödött, ez alapján a nyári időszakot követően az őszt is a Fidesz nyerte meg, amiben mindenképpen fontos szerepe volt például a sikeres Trump–Orbán-csúcstalálkozónak. Az ősz az ukrán háború kapcsán is új fejleményeket hozott: ahogy Orbán Viktor előre megjósolta, az amerikaiak és az oroszok kihagyják Európát a béketeremtésből, a háború elhúzódásával Ukrajna egyre rosszabb feltételeket kap, a budapesti békecsúcs pedig belátható közelségbe került. De nézzük meg ezeket az őszi eseményeket alaposabban!

Ha belpolitikai szempontból akarjuk megvizsgálni az őszi időszakot, akkor 

a kötcsei piknikkel kell kezdenünk. Orbán Viktor ezen a rendezvényen mutatta be a győzelmi tervét, itt indította el az őszi politikai szezont, itt részletezte azt, hogy mivel készül a kormányoldal a választási kampányra. Mivel Magyar Péter ugyancsak Kötcsére szervezett pár órával később egy másik rendezvényt, így jól kirajzolódott a kettejük közötti intellektuális különbség.

Hasonló szerencséje van a kormányfőnek a vidéki DPK-rendezvények során, ahol ugyancsak párhuzamosan szervez rendezvényeket Magyar Péter. Legutóbb például Győrött volt látványos a különbség, ahol Orbán Viktor higgadt és nyugodt államférfiként járta körbe a hazai és nemzetközi kérdéseket, míg Magyar Péter a színpadon ordibálva szidalmazta a miniszterelnököt és a kormánypártokat. De ugyanez volt tapasztalható október 23-án is, amikor a Békemeneten a patrióta oldal komoly erőt mutatott.

Az őszi politikai szezon legkiemelkedőbb eseménye a november 7-i Trump–Orbán-csúcstalálkozó volt, amely mind külpolitikai, mind belpolitikai szempontból jelentősen növelte a patrióták mozgásterét. 

Belpolitikai szempontból kiemelt jelentősége volt, hogy a magyar delegáció tagjai voltak újságírók, elemzők és influenszerek (köztük én is), így maga az utazás és a találkozó híre is sokkal több emberhez jutott el, mint a korábbi esetekben. A közösségi médiá­ban több millióan nézték meg a találkozóval kapcsolatos felvételeket, a kormányoldal teljesen világosan átvette a kezdeményezést és a politikai napirend alakítását, amivel Magyar Péter egyáltalán nem tudott mit kezdeni. 

Én erre az eseményre egy fontos belpolitikai fordulópontként tekintek, amely érezhetően tovább lelkesítette a jobboldali szavazókat, illetve ennek köszönhetően Orbán Viktor meg tudott szólítani nagy számban bizonytalan szavazókat, amit a közvélemény-kutatások is visszaigazolnak. Ráadásul a találkozót követően kialakult lendület arra is alkalmas volt, hogy a miniszterelnök interjút adjon az ATV-ben Rónai Egonnak, ami ugyancsak hatalmas siker lett, még a miniszterelnök jegyzete is napokig tematizálta a közbeszédet.

Külpolitikai dimenzióban is teljesen világos a washingtoni látogatás sikere: Brüsszellel szemben védőpajzsot kapott Magyarország, így a spekulációs támadásokkal vagy a források visszatartásával már nem lehet zsarolni hazánkat, továbbá az amerikai elnök határozott és baráti kiállása fontos támaszt jelent Orbán Viktornak a brüsszeli csaták során is.

Emellett ugyancsak fontos eredmény, hogy az amerikai energiaszankciók alól is mentesült hazánk, melynek köszönhetően például a rezsicsökkentést fenn lehet tartani.

Mindennek a közvélemény-kutatásokban is jelentkező hatása volt. A 2022-es parlamenti választás eredményét a legpontosabban előrejelző Magyar Társadalomkutató friss felmérése alapján 

a washingtoni tárgyalás hatására érezhetően erősödött a Fidesz támogatottsága, amely már ötvenszázalékos, míg a Tisza mögött a választók negyven százaléka áll. De nemcsak ez a kutatócég, hanem még a baloldali IDEA Intézet és a Medián is hasonló tendenciát mért, utóbbi szerint a közhangulat is jelentősen javult az utóbbi időszakban. Mindezek fényében egyértelmű, hogy belpolitikai szempontból a nyár után az őszt is megnyerte a Fidesz. 

És ezekben a mérésekben még nincsen benne a kiszivárgott tiszás megszorítócsomag politikai hatása, ami szintén nem fogja erősíteni Magyar Péter pozícióját.

Az elkövetkezendő hónapok kiemelt témája lesz a háború, és az események egyértelműen Orbán Viktort igazolják. 

Az ukrán korrupciós botrány meggyengítette Zelenszkij pozícióját, amire reagálva az amerikaiak nyilvánosságra is hozták a béketervüket, és közölték az ukrán elnökkel, hogy ideje belemennie, ellenkező esetben csak rosszabb feltételeket kap majd a jövőben.

Mint ismert, az ukrán korrupcióellenes hatóság nyomozást indított Zelenszkij bizalmasa és barátja, Timur Mindics ellen, miután kiderült, hogy jelentős összegeket csatornázhatott ki illegálisan az állami atomenergia-társaságtól és más üzletekből, ellopva ezzel a nyugati támogatások jelentős részét. A nyomozás nyomán két miniszter is lemondott Zelenszkij nyomására, miközben Julija Szviridenko miniszterelnök szankciókat sürgetett Mindics ellen. A milliárdos azonban még a hatósági razzia előtt elhagyta az országot, így az igazságszolgáltatás egyelőre nem tudta őt kézre keríteni, vélhetően Zelenszkijék előre értesítették.

A botránnyal a nyugati sajtó is kiemelten és részletesen foglalkozott, és a Trump-közeli amerikai sajtó többször is összefüggésbe hozta Zelenszkijjel a korrupciós ügyet. Egyes amerikai lapok úgy fogalmaztak, hogy az ukrán elnök tudtával és jóváhagyásával történhetett a mértéktelen lopás. Mindez arra utal sokak szerint, hogy az amerikaiak lényegében megküldték a selyemzsinórt Zelenszkijnek, világosan megüzenték, hogy ideje tárgyalnia a békéről.

Ezt az érzetet erősíti, hogy a botrány kirobbanása után pár nappal nyilvánosságra is került az a 28 pontos amerikai békejavaslat, amelyben egyebek mellett az szerepel, hogy Ukrajna nem lehet NATO-tag, korlátozni kell az ukrán hadsereg méretét, több területet is át kell engedniük az oroszoknak, cserébe az oroszok kártérítést fizetnek. 

Zelenszkijt váratlanul érte az amerikaiak és az oroszok által kidolgozott békejavaslat, rögtön a háborúpárti nyugat-európai országok segítségét kérte, majd a hét végén az amerikaiakkal közösen módosításokat hajtottak végre a béketerven.

Ugyanakkor annak főbb pontjait majd az amerikai és az ukrán elnök személyesen vitatja meg, várhatóan napokon belül, Washingtonban. Ezzel párhuzamosan zajlanak az egyeztetések az oroszokkal is – érezhetően az amerikai vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy mihamarabb tető alá hozzák a békekötést.

Miközben az amerikaiak és az oroszok a gazdasági kapcsolataik újraindításáról tárgyalnak, addig az EU továbbra is az elhibázott bezárkózó politikát folytatja, az oroszokkal továbbra sem kommunikálnak. Mindezek fényé­ben nem meglepő, hogy az EU vezetését, illetve a nagyobb nyugat-európai országok vezetőit be sem vonják a békefolyamatba. Ezzel szemben Orbán Viktor olyan nyitott külpolitikát folytat, amelynek köszönhetően hazánk minden nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol, az orosz elnökkel is fenntartja a párbeszédet.

 Mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy a következő találkozójukat, ami egyben békecsúcs is lesz, Budapesten szervezik meg, a házigazda pedig Orbán Viktor lesz. 

Ha ez összejön még a télen, akkor borítékolható, hogy a nyár és az ősz után a telet is megnyeri a Fidesz, ami után már csak a tavaszi választást kell.

Deák Dániel
