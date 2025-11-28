Pár nap, és itt a december, így ideje mérleget vonni, ki nyerte meg az őszt politikai szempontból. Sorra jönnek ki a különféle közvélemény-kutatások, melyek szinte egyönte­tűen azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz tovább erősödött, ez alapján a nyári időszakot követően az őszt is a Fidesz nyerte meg, amiben mindenképpen fontos szerepe volt például a sikeres Trump–Orbán-csúcstalálkozónak. Az ősz az ukrán háború kapcsán is új fejleményeket hozott: ahogy Orbán Viktor előre megjósolta, az amerikaiak és az oroszok kihagyják Európát a béketeremtésből, a háború elhúzódásával Ukrajna egyre rosszabb feltételeket kap, a budapesti békecsúcs pedig belátható közelségbe került. De nézzük meg ezeket az őszi eseményeket alaposabban!

Ha belpolitikai szempontból akarjuk megvizsgálni az őszi időszakot, akkor

a kötcsei piknikkel kell kezdenünk. Orbán Viktor ezen a rendezvényen mutatta be a győzelmi tervét, itt indította el az őszi politikai szezont, itt részletezte azt, hogy mivel készül a kormányoldal a választási kampányra. Mivel Magyar Péter ugyancsak Kötcsére szervezett pár órával később egy másik rendezvényt, így jól kirajzolódott a kettejük közötti intellektuális különbség.

Hasonló szerencséje van a kormányfőnek a vidéki DPK-rendezvények során, ahol ugyancsak párhuzamosan szervez rendezvényeket Magyar Péter. Legutóbb például Győrött volt látványos a különbség, ahol Orbán Viktor higgadt és nyugodt államférfiként járta körbe a hazai és nemzetközi kérdéseket, míg Magyar Péter a színpadon ordibálva szidalmazta a miniszterelnököt és a kormánypártokat. De ugyanez volt tapasztalható október 23-án is, amikor a Békemeneten a patrióta oldal komoly erőt mutatott.

Az őszi politikai szezon legkiemelkedőbb eseménye a november 7-i Trump–Orbán-csúcstalálkozó volt, amely mind külpolitikai, mind belpolitikai szempontból jelentősen növelte a patrióták mozgásterét.

Belpolitikai szempontból kiemelt jelentősége volt, hogy a magyar delegáció tagjai voltak újságírók, elemzők és influenszerek (köztük én is), így maga az utazás és a találkozó híre is sokkal több emberhez jutott el, mint a korábbi esetekben. A közösségi médiá­ban több millióan nézték meg a találkozóval kapcsolatos felvételeket, a kormányoldal teljesen világosan átvette a kezdeményezést és a politikai napirend alakítását, amivel Magyar Péter egyáltalán nem tudott mit kezdeni.