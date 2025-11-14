idezojelek
Vélemény

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

ELEMZŐI HANGERŐ – A legfontosabb eredmény az amerikai energiaszankciók alóli mentesség.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
Cikk kép: undefined
Trump-Orbán-csúcsBrüsszelszankciókmentesség 2025. 11. 14. 4:40
Fotó: ROBERTO SCHMIDT

Már több alkalommal is írtam arról, hogy a politikában vannak fordulópontot eredményező események. Ilyen volt például a Takács Péter–Kulja András-vita, a Békemenet és most a Trump–Orbán washingtoni csúcstalálkozó is. 

Ráadásul a rendkívül sikeres amerikai tárgyalás nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai szempontból is trendfordító esemény volt, hiszen Orbán Viktor pozícióját mind a brüsszeli tárgyalásokon, mind a belpolitikai versenyben javítják a sikeres tárgyaláson elért eredmények. 

Jól mutatja a csúcstalálkozó sikerét, hogy még a Tisza-közeli véleményformálók és sajtótermékek egy része is elismeri, hogy Orbán Viktor sikeres tárgyalást folytatott, miközben Magyar Péter láthatóan bénult, hetek óta csak reagálni tud az eseményekre. 

Vegyük sorra a belpolitikai és a külpolitikai következményeket!

A múlt heti washingtoni Trump–Orbán csúcstalálkozó rendkívül sikeres volt, azon a baráti fogadtatáson és a szövetségesi viszony hangsúlyozásán túl konkrét, minden magyar életét pozitívan érintő gazdasági jellegű megállapodások is születtek. Ez azt jelenti, hogy nem csupán egy diplomáciai eseményről volt szó, hanem valódi döntések is születtek olyan területeken, amelyeken a magyar kormány eredményeket akart felmutatni.

A legfontosabb eredmény mindenképpen az amerikai energiaszankciók alóli mentesség, melynek köszönhetően a jövőben is fennmaradhat a rezsicsökkentés, illetve nem várható jelentős üzemanyagár-emelkedés. 

Nem véletlen, hogy pont ezen a területen igyekeztek relativizálni a tárgyalási eredményeket: a brit BBC kezdte el azt terjeszteni, hogy csupán egy évre kapott Magyarország mentességet, azonban ezt a kormány azonnal cáfolta. Mindezek fényében különösen vicces, hogy rá egy napra le is mondott a BBC vezérigazgatója, mert álhírt terjesztettek Donald Trumpról, aki még perrel is fenyegeti a BBC-t, és egymilliárd dolláros kártérítési igényt helyezett kilátásba.

Ugyancsak fontos eredménynek nevezhető az úgynevezett pénzügyi védőpajzs, ami hatalmas fegyvertény lesz Magyarországnak az uniós tárgyalásokon,

 hiszen az amerikai pénzügyi rendszer áll majd a magyar mögött, amelynek köszönhetően teljesen ki lehet védeni a forint elleni spekulációs támadásokat és ellensúlyozni lehet, hogy Brüsszel például az uniós források visszatartásával akarja csökkenteni a magyar kormány mozgásterét. Ne legyenek ugyanis kétségeink, az uniós tárgyalások során bizony a gazdasági nyomásgyakorlást is bevetik eszközként, így például az uniós források visszatartásával vagy a forint elleni spekulációval igyekeznek zsarolni Orbán Viktort és a magyarokat, hogy változtassanak a migráció, a gender vagy például a háború ügyében az álláspontjukon.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De szintén növeli hazánk energiafüggetlenségét az atomenergia kapcsán született megállapodás, amelynek keretében fűtőelemeket vásárlunk majd az amerikaiaktól, illetve a legmodernebb technológiák Magyarországra telepítése is kilátásban van. A magyaroknak emellett az is rendkívül hasznos, hogy számos amerikai beruházás érkezik Magyarországra, amelyek szintén technológiai fejlesztéseket hoznak magukkal, emellett rengeteg munkahelyet teremtenek.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Magyar Péter minden lehetséges eszközzel igyekszik támadni ezt az amerikai–magyar megállapodást. Ugyanis a Tisza Párt abban reménykedett, hogy a forint elleni spekulációs támadásokkal és az uniós források visszatartásával oly mértékben sikerül ártani a magyar gazdaságnak, ami számukra politikai szempontból hasznos. 

Emlékezetes, korábban erről beszélt Kollár Kinga, a Tisza EP-képviselője, aki az Európai Parlamentben nyíltan kimondta, hogy ha Magyarországnak rossz, akkor az a Tiszának jó. 

Most ez a washingtoni megállapodás jó Magyarországnak, tehát a Tiszának rossz ezen logika mentén, emiatt érzékelhető a feszültség Magyar Péteren.

Az elmúlt napok külpolitikai szempontból egyértelműen növelik Magyarország mozgásterét: a következő uniós csúcson Orbán Viktor az eddigieknél is határozottabban tudja képviselni a magyar álláspontot, továbbá már gazdasági jellegű nyomásgyakorlás is hatástalan lesz Brüsszel irányából. Ráadásul várhatóan Andrej Babis hamarosan elfoglalja a miniszterelnöki széket Csehországban, amelynek köszönhetően hazánk egy újabb szövetségest nyer magának az uniós viták során.

De nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai szempontból is erősíti a kormány pozíció­ját a Trump–Orbán-csúcstalálkozó. Miután gazdasági szempontból előnyös megállapodás született, így a kormány stratégiai célkitűzéseit – például az anyák szja-mentessége vagy a 14. havi nyugdíj bevezetése – végre lehet hajtani, emellett érezhetően szétesett a Tisza Párt narratívája számos ügyben, ami szintén kedvez a kormányoldalnak.

Magyar Péter ugyanis azt állította, hogy Orbán Viktor el van szigetelődve, emellett támadta a magyar külpolitika irányvonalát, azonban a mostani csúcstalálkozó ezekre mind rácáfolt. Magyar Péter nem tudott hatékonyan reagálni az eseményekre, folyamatosan csak reagáló pozícióban van, hetek óta nem tud kezdeményező szerepbe kerülni, továbbá a jelöltkiválasztással is gondban van, az adatszivárgási botrány pedig még inkább belső válságot eredményezett a Tisza Pártban.

És ez a folyamat nem szakadt meg a Trump–Orbán-csúcstalálkozót követően sem, Orbán Viktor kedden már az ATV-ben Rónai Egonnak adott interjút, ami szabályosan felrobbantotta a hazai közéletet, még a miniszterelnök interjú közben készített rajzával is többet foglalkoztak, mint Magyar Péterrel. Érezhetően komoly bénultságot okoz a jelöltkiválasztás a pártban, ugyanis Magyar Péter azt ígérte, hogy jövő hét hétfőn bemutatja a több mint háromszáz embert, akik közül majd kiválasztják a 106 egyéni képviselőjelöltet.

Értelemszerűen most nagy a kapkodás a Tiszában, próbálják előkeresni azokat az embereket, akik lehetséges jelöltekként tudnak megmutatkozni a nyilvánosságban. Mondanom sem kell, hogy ez a kapkodás komoly hibalehetőségeket rejt magában, hiszen egy jelöltkiválasztási folyamat normál esetben akár egy évig is tartó folyamat: alaposan meg kell vizsgálni az egyes jelöltek életútját, képességeit és az általuk esetlegesen jelentett kockázatokat. Mivel most napok alatt kell előkeresni több száz jelöltet Magyar Péteréknek, szinte kizárt, hogy ne legyen botrány belőlük.

Miközben a Tisza bénultságban van, a Fidesz politikusai megkezdik az országjárásukat, most hétvégén Győrben lesz az első DPK-gyűlés, majd az ország számos pontján folytatódik. Ezeken a rendezvényeken felszólal majd Orbán Viktor is, akinek a célja vélhetően az, hogy a vármegyei jogú városokban, illetve a nagyobb vidéki városokban erősítse a kormánypártok pozícióit. Ezek azok a települések, ahol a közvélemény-kutatások alapján erősödnie kell a kormánypártoknak, ezeken a településeken van még nagy tartaléka a Fidesz–KDNP-nek.

Az elkövetkezendő hónapok a bizonytalanok megszólításáról fognak szólni, melyben a jobboldalnak versenyelőnye van, hiszen Magyar Péter a jelek szerint elérte a plafont, minden lehetséges szavazót begyűjtött már, míg a bizonytalan szavazók többsége a fő kérdésekben a kormányoldallal ért egyet.

Az országjárás, Orbán Viktor intenzív jelenléte és az elmúlt időszakban bejelentett kormányzati intézkedések elegendők lehetnek ahhoz, hogy ezeket a szavazókat megszólítsa a kormányoldal és rávegye arra, hogy a választás napján menjenek el szavazni.

Összességében tehát a washingtoni csúcstalálkozó belpolitikai és külpolitikai téren is lendületet adott a jobboldalnak. Nagyobb magabiztosságot jelent – és egy igazolást, hogy megéri küzdeni a céljainkért és az értékeinkért, hiszen annak helyes irányát előbb-utóbb az események alátámasztják. Így míg Takács Péter és Kulja András vitája megmutatta a jobboldalnak, hogy nem kell félni a Tiszától, le lehet őket győzni, a Békemenet pedig világossá tette, hogy a többség a patrióta oldalon van. A mostani Trump–Orbán-csúcs bebizonyította, hogy hazánk nincsen elszigetelődve, a brüsszeli pénzügyi nyomásgyakorlás a jövőben semmit sem ér majd.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

avatarja
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

avatarja
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

avatarja
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Egy egoista drámája

Odrobina Kristóf avatarja

Gyerekkoromban volt egy mondás, amit a zempléni kisvárosunkban gyakran végső érvként hoztak fel a felnőttek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu