A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Már több alkalommal is írtam arról, hogy a politikában vannak fordulópontot eredményező események. Ilyen volt például a Takács Péter–Kulja András-vita, a Békemenet és most a Trump–Orbán washingtoni csúcstalálkozó is.

Ráadásul a rendkívül sikeres amerikai tárgyalás nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai szempontból is trendfordító esemény volt, hiszen Orbán Viktor pozícióját mind a brüsszeli tárgyalásokon, mind a belpolitikai versenyben javítják a sikeres tárgyaláson elért eredmények.

Jól mutatja a csúcstalálkozó sikerét, hogy még a Tisza-közeli véleményformálók és sajtótermékek egy része is elismeri, hogy Orbán Viktor sikeres tárgyalást folytatott, miközben Magyar Péter láthatóan bénult, hetek óta csak reagálni tud az eseményekre.

Vegyük sorra a belpolitikai és a külpolitikai következményeket!

A múlt heti washingtoni Trump–Orbán csúcstalálkozó rendkívül sikeres volt, azon a baráti fogadtatáson és a szövetségesi viszony hangsúlyozásán túl konkrét, minden magyar életét pozitívan érintő gazdasági jellegű megállapodások is születtek. Ez azt jelenti, hogy nem csupán egy diplomáciai eseményről volt szó, hanem valódi döntések is születtek olyan területeken, amelyeken a magyar kormány eredményeket akart felmutatni.

A legfontosabb eredmény mindenképpen az amerikai energiaszankciók alóli mentesség, melynek köszönhetően a jövőben is fennmaradhat a rezsicsökkentés, illetve nem várható jelentős üzemanyagár-emelkedés.

Nem véletlen, hogy pont ezen a területen igyekeztek relativizálni a tárgyalási eredményeket: a brit BBC kezdte el azt terjeszteni, hogy csupán egy évre kapott Magyarország mentességet, azonban ezt a kormány azonnal cáfolta. Mindezek fényében különösen vicces, hogy rá egy napra le is mondott a BBC vezérigazgatója, mert álhírt terjesztettek Donald Trumpról, aki még perrel is fenyegeti a BBC-t, és egymilliárd dolláros kártérítési igényt helyezett kilátásba.

Ugyancsak fontos eredménynek nevezhető az úgynevezett pénzügyi védőpajzs, ami hatalmas fegyvertény lesz Magyarországnak az uniós tárgyalásokon,

hiszen az amerikai pénzügyi rendszer áll majd a magyar mögött, amelynek köszönhetően teljesen ki lehet védeni a forint elleni spekulációs támadásokat és ellensúlyozni lehet, hogy Brüsszel például az uniós források visszatartásával akarja csökkenteni a magyar kormány mozgásterét. Ne legyenek ugyanis kétségeink, az uniós tárgyalások során bizony a gazdasági nyomásgyakorlást is bevetik eszközként, így például az uniós források visszatartásával vagy a forint elleni spekulációval igyekeznek zsarolni Orbán Viktort és a magyarokat, hogy változtassanak a migráció, a gender vagy például a háború ügyében az álláspontjukon.