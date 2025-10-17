Fidesz-előny a kampánystartnál

A 2026-os választás legvalószínűbb időpontja április 12-e, ugyanis 2002 óta töretlen – Mádl Ferenc, Sólyom László és Áder János által hat egymást követő országgyűlési választás során is alkalmazott – gyakorlat, hogy az államfő a lehető legkorábbi időpontra írja ki a választásokat. Ha Sulyok Tamás ezt a gyakorlatot folytatni kívánja, akkor valóban április 12-én lesz a választás.

Mivel 2026 áprilisának első vasárnapja 5-ére, húsvétvasárnapra esik, így az első reálisan szóba jöhető időpont április 12-e, a hónap második vasárnapja. Mindebből az következik, hogy hazánk politikai szereplői már ráfordulnak a kampányidőszakra, minden politikai erő a választás megnyerésével lesz elfoglalva.

Ebből a szempontból fontos megvizsgálni, hogy melyik párt hogyan áll a rajtnál, ki indul jobb pozícióból. A XXI. Század Intézet Magyar Nemzetben publikált legfrissebb közvélemény-kutatása alapján ha most vasárnap lenne a választás, akkor azt a Fidesz nyerné meg 44 százalékkal, míg a Tisza Párt a mérésükben jelenleg 41 százalékon áll, emellett a Mi Hazánk és a Kutyapárt jutna még be a parlamentbe. A mérésekből látszik, hogy Fidesznek a bizonytalanok körében lényegesen több tartaléka van, mint a Tiszának, így egy jó és sikeres kampánnyal a kormányoldal ismét fölényes és meggyőző győzelmet arathat.

A Fidesz erősödését és a Tisza gyengülését jelzik egyébként az ellenzéki oldalhoz közel álló közvélemény-kutatók manipulatív felmérései is – sokszor még saját maguk sem tudják komoly arccal végigmondani a tévéműsorokban a Tisza jelentős vezetését vizionáló számsoraikat.

Így járt pár hete a Mediánt vezető Hann Endre is, aki belebonyolódott a saját manipulatív kutatásába és véletlenül elszólta magát: kimondta, hogy valójában a Fidesz vezet. Összességében ugyanakkor elmondható, hogy bár a kiinduló helyzetben a Fidesz jobb esélyekkel fut neki a kampányidőszaknak, azonban nem lehet hátradőlni. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott, nincsen lefutott meccs sosem, a választás napjáig meg kell dolgozni a győzelemért.

A jobboldal aktivizálódása és mozgósítása szempontból nagyon fontosnak nevezhető az október 23-i békemenet, amelyen ha látványosan sokan lesznek és sikerül az erődemonstráció, akkor újabb lendületet kaphat a nemzeti oldal. Érezhetően Magyar Péter is tart a békemenettől, ezért már előre elkezdte magyarázni a várható kudarcát.

Már arról beszél, hogy nem tudnak buszokat bérelni, mert a Fidesz nem engedi nekik, miközben erre semmilyen bizonyítékot nem mutatott fel. Vélhetően a liberális budapestiek nem akarnak egy békemenet-utánzaton részt venni, miután több mint egy évtizede azt hallgatják a balliberális nyilvánosságban, hogy milyen ciki a békemenet, sokszor azt mindenféle negatív jelzővel illetik.