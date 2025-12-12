Éles viták várhatók az EU-csúcson

Nem véletlenül tartott több mint egy héttel az EU-csúcs előtt egy külön kormányülést Orbán Viktor, ahol alaposan előkészült a kabinet a jövő heti összejövetelre, ahol Ursula von der Leyenék mindent megtesznek annak érdekében, hogy átverjék a tagállamokon a közös uniós hitelfelvételt Ukrajnának. Sajtóhírek szerint

már a belga miniszterelnököt is azzal fenyegetik, hogy ha nem áll be a sorba, akkor őt is ugyanúgy csuklóztatják majd, mint Magyarországot. A brüsszeli háborús őrület ugyanakkor azt eredményezi, hogy míg Magyarország minden nagyhatalommal jóban van, addig Brüsszel egyre inkább elszigetelődik, már Amerikából is éles kritikákat kapnak.

Hiába tehát Donald Trump béketörekvése, a jelek szerint a nyugat-európai vezetők mindent bevetnek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék azt. Hétfőn például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel tárgyalt az amerikaiak új béketervéről Londonban. A nyugat-európai vezetők ez alkalommal is határozottan kiálltak a korrupciós botránytól hangos kijevi vezetés mellett, és egyre nyíltabban üzengetnek az amerikai elnöknek.

Friedrich Merz német kancellár szerint továbbra is támogatni kell Ukrajnát, mert annak sorsa egész Európa sorsát meghatározza. Merz arról is beszélt, hogy szkeptikusak az amerikai béketerv bizonyos részleteit illetően, ami szokatlan odaszúrásnak minősül szövetségesek között. Emmanuel Macron pedig arról beszélt, hogy rengeteg ütőkártyájuk van. Ezzel Zelenszkij és Trump balhéba torkolló, februári találkozójára utalt, ahol J. D. Vance azt mondta az ukrán elnöknek, hogy nem az ő kezében vannak a kártyák. Mindez annak a jele, hogy

az európai vezetők nyílt konfliktusba kerülnek az amerikai vezetéssel, így lényegében már egyik nagyhatalommal sem ápolnak baráti kapcsolatot.

Zelenszkij a londoni megbeszélés után Brüsszelbe utazott, ahol Mark Rutte NATO-­főtitkárral, valamint EU-s vezetőkkel tárgyalt, akik ugyancsak arra biztatták az ukrán elnököt, hogy folytassa a harcokat. Ez már érződik is az ukrán elnök kommunikációján, ugyanis ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta: az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról húsz pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”. Mindemellett újfent határozottan kizárta területek átadását Oroszországnak.