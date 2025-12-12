idezojelek
Vélemény

Éles viták várhatók az EU-csúcson

ELEMZŐI HANGERŐ – Minden erővel át akarják verni Magyarországon is a háborúpárti terveket.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
Cikk kép: undefined
európaUrsula von den LeyenEU-csúcsUkrajnaAmerikaOrbán ViktorDonald TrumpEurópai Unió 2025. 12. 12. 4:40
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI
0

Nem véletlenül tartott több mint egy héttel az EU-csúcs előtt egy külön kormányülést Orbán Viktor, ahol alaposan előkészült a kabinet a jövő heti összejövetelre, ahol Ursula von der Leyenék mindent megtesznek annak érdekében, hogy átverjék a tagállamokon a közös uniós hitelfelvételt Ukrajnának. Sajtóhírek szerint 

már a belga miniszterelnököt is azzal fenyegetik, hogy ha nem áll be a sorba, akkor őt is ugyanúgy csuklóztatják majd, mint Magyarországot. A brüsszeli háborús őrület ugyanakkor azt eredményezi, hogy míg Magyarország minden nagyhatalommal jóban van, addig Brüsszel egyre inkább elszigetelődik, már Amerikából is éles kritikákat kapnak.

Hiába tehát Donald Trump béketörekvése, a jelek szerint a nyugat-európai vezetők mindent bevetnek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék azt. Hétfőn például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel tárgyalt az amerikaiak új béketervéről Londonban. A nyugat-európai vezetők ez alkalommal is határozottan kiálltak a korrupciós botránytól hangos kijevi vezetés mellett, és egyre nyíltabban üzengetnek az amerikai elnöknek.

Friedrich Merz német kancellár szerint továbbra is támogatni kell Ukrajnát, mert annak sorsa egész Európa sorsát meghatározza. Merz arról is beszélt, hogy szkeptikusak az amerikai béketerv bizonyos részleteit illetően, ami szokatlan odaszúrásnak minősül szövetségesek között. Emmanuel Macron pedig arról beszélt, hogy rengeteg ütőkártyájuk van. Ezzel Zelenszkij és Trump balhéba torkolló, februári találkozójára utalt, ahol J. D. Vance azt mondta az ukrán elnöknek, hogy nem az ő kezében vannak a kártyák. Mindez annak a jele, hogy 

az európai vezetők nyílt konfliktusba kerülnek az amerikai vezetéssel, így lényegében már egyik nagyhatalommal sem ápolnak baráti kapcsolatot.

Zelenszkij a londoni megbeszélés után Brüsszelbe utazott, ahol Mark Rutte NATO-­főtitkárral, valamint EU-s vezetőkkel tárgyalt, akik ugyancsak arra biztatták az ukrán elnököt, hogy folytassa a harcokat. Ez már érződik is az ukrán elnök kommunikációján, ugyanis ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta: az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról húsz pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”. Mindemellett újfent határozottan kizárta területek átadását Oroszországnak.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tehát az európai vezetőkkel történt egyeztetés után 

az ukrán vezetők továbbra sem hajlandók belátni a realitásokat, folytatnák a harcokat. Mindennek több oka is lehet: egyebek mellett az, hogy Zelenszkijnek nem érdeke a háború lezárása, mert egy utána tartandó választáson elbukna, az európai vezetők pedig nem hajlandók belátni, hogy ezt a háborút elvesztették. 

Az Egyesült Államokból diplomáciai csatornákon hamar meg is érkezett a reakció: azt követelik Zelenszkijtől, hogy minél hamarabb fogadja el a béketervet, valamint az ezzel járó területi engedményeket. A húszpontos ukrán javaslatra még nem érkezett hivatalos amerikai reak­ció, de azt az oroszok biztosan nem fogják támogatni, hiszen abban például a területi engedményeket teljesen elutasítja Kijev.

Magyarország – a legtöbb uniós tagállammal szemben – nyíltan kiáll az amerikai béketörekvések mellett, továbbá a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnába küldését és a közös uniós hitelfelvételt sem támogatja. A jelek szerint a befagyasztott orosz vagyon kapcsán Orbán Viktor nincs egyedül, mert sem Belgium, sem Franciaország nem támogatja a brüsszeli tervet.

 Kérdés, hogy ellen tudnak-e állni ezek az országok a brüsszeli nyomásnak – mint jeleztük, a kiszivárgott sajtóhírek szerint a belga kormányfőt már meg is fenyegették…

Orbán Viktor mindenesetre az EU-csúcs előtt már világossá tette a pozícióit a kérdésben: múlt pénteken hivatalosan is kizárta, hogy az EU eurókötvényeket bocsásson ki Ukrajna támogatására – ez a lépés megfosztja Von der Leyenéket egy lehetséges B tervtől arra az esetre, ha nem sikerülne módot találni a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására Ukrajna 165 milliárd eurós hitelének finanszírozásához.

Az Európai Bizottság ennek ellenére azt szeretné, ha a 27 tagállam még ebben a hónapban megállapodna arról, hogy hitellel támogatja Ukrajna csődben lévő gazdaságát, a befagyasztott orosz jegybanki tartalékok felhasználásával. Belgium azonban erősen ellenáll, mivel nála van a befagyasztott pénzek jelentős része, és attól tart, hogy felelőssé válhat, ha Oroszország pert indít. Már Amerika  is jelezte Brüsszelnek, hogy ha a befagyasztott orosz vagyonhoz hozzányúlnak, azzal eszkalálják a helyzetet, és keresztbe tehetnek az amerikai béketörekvéseknek.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Donald Trump kormánya egyre élesebb hangnemet enged meg magának az uniós vezetőkkel.

 A Politicónak adott interjúban az amerikai elnök világossá tette, hogy Amerika hátat fordít nekik, és magukra hagyja őket az ukrajnai háborúban, ha nem támogatják az amerikai béketörekvéseket. Kijelentette, hogy szerinte Oroszország egyértelműen erősebb pozícióban van, és azt állította, Európa nem tudja, mit tegyen.

Az amerikai elnök a migrációs kérdéssel kapcsolatban is kijelentette, hogy London és Párizs a migráció terhe alatt roskadozik, és figyelmeztetett: néhány ország hamarosan nem lesz már életképes, ha folytatja a jelenlegi határpolitikáját. Orbán Viktorról viszont pozitívan nyilatkozott, dicsérte a magyar kormány határvédelmi politikáját, és elmondta, támogatja a magyar miniszterelnököt a közelgő választásokon.

És ha ez nem lett volna elég, az Egyesült Államok aktualizálta nemzetbiztonsági stratégiáját is, amelyben világosan kijelentették: a gazdasági hanyatlás mellett civilizációs pusztulás veszélye is fenyegeti Európát. Európa fő problémái közé sorolták az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek olyan tevékenységeit, amelyek aláássák a politikai szabadságot és szuverenitást, a kontinenst átalakító és konfliktusokat kiváltó migrációs politikát, a szólásszabadság cenzúrázását, a politikai ellenzék elnyomását, a születési számok zuhanását, valamint a nemzeti identitás és önbizalom elvesztését. Mint írták, a kontinens húsz éven belül – vagy akár még hamarabb – felismerhetetlenné válhat, ha a jelenlegi trendek folytatódnak. Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint a Trump-kormány olyan európai kormányokkal találja szemben magát, amelyek irreális elvárásokat fogalmaznak meg a háborúról, miközben a kontinensen instabil kisebbségi kormányok vannak hatalmon, amelyek közül sokan a demokrácia alapelveit is semmibe veszik, hogy elnyomják az ellenzéket.

A jövő heti uniós csúcs tehát máris éles nemzetközi vitákat váltott ki, így arra lehet számítani, hogy ott minden erővel át akarják majd verni Magyarországon is a háborúpárti elképzeléseket. A magyar álláspontot ugyanakkor erősíti, hogy Orbán Viktor az elmúlt hetekben Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is járt, 

így a NATO két legerősebb országának, illetve az Egyesült Államok melletti egyik legerősebb szuperhatalom vezetőjével egyeztetett, akik támogatják a magyar békepárti törekvéseket.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekukrajna

A jövő háborúja

Sitkei Levente avatarja

A szétosztás krumpli esetén működik, az emberek viszont képesek helyet változtatni, és annyira nem buták, ahogy azt Brüsszelben gondolják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu