A Békemenet új lendületet adott

Már több mint egy hete lezajlott a Békemenet, ami komoly erődemonstráció volt a jobboldal számára és újabb lendületet adott a Fidesz kampányának. Nem véletlen, hogy Magyar Péter álhírekkel igyekezett támadni a Békemenetet; már azt is állította, hogy a menet résztvevői csak egy pillanatra tudták megtölteni a Margit hidat. Mindez a valóság oly mértékű eltorzítása, ami rávilágít arra, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy bármilyen politikai vitán részt vegyen, ugyanis még a tényadatokat is képes meghazudtolni. A Békemenetnek nemcsak belpolitikai, de külpolitikai üzenete is fontos: erősödött a patrióták nemzetközi mozgástere.

Az október 23-i eseményeket követően kialakult számháború még a korábban megszokottnál is intenzívebb volt; napokon keresztül próbálta bizonygatni Magyar Péter és az őt támogató balliberális sajtó, hogy a Tisza rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a valós tapasztalás éppen ennek ellenkezőjét mutatták.

Ez a vita kifejezetten méltatlan a nemzeti ünnepünkhöz, azonban politikai szempontból igenis van jelentősége, hiszen az ilyen rendezvényeket követően az a fontos, hogy azok, akik nem vettek részt egyik rendezvényen sem, milyen benyomással vannak róluk. Éppen ezért Magyar Péter mindent bevetett, még az őt támogató baloldali oligarcha, Bojár Gábor fiától is megrendelt egy kutatást, ami lényegében azt állította, hogy még a fideszeseknek is a Tisza rendezvénye tetszett.

Magyar Péter ebben a számháborúban az álhírterjesztéstől és a könnyen cáfolható hazugságoktól sem riadt vissza. Az egyik Facebook-bejegyzésében október 25-én például azt írta, hogy „alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit hidat” a Békemenet résztvevői.

Mindezt a drónfelvételek és a fényképek is alapjaiban cáfolják, hiszen amikor a menet eleje már a Kossuth térre megérkezett, a Margit hídon még akkor is tömött sorokban álltak az emberek. Mindez azt jelzi, hogy Magyar Péter kommunikációjában teljesen felszámolta már a valóságot; az a célja, hogy a hívei egy alternatív valóságértelmezéssel találkozzanak.

A legmegdöbbentőbb az volt, hogy a balliberális sajtó milyen nagy mértékben asszisztált mindehhez.