A Békemenet új lendületet adott

ELEMZŐI HANGERŐ – Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy bármilyen politikai vitán részt vegyen.

Deák Dániel
2025. 10. 31.
Fotó: Czeglédi Zsolt

Már több mint egy hete lezajlott a Békemenet, ami komoly erődemonstráció volt a jobboldal számára és újabb lendületet adott a Fidesz kampányának. Nem véletlen, hogy Magyar Péter álhírekkel igyekezett támadni a Békemenetet; már azt is állította, hogy a menet résztvevői csak egy pillanatra tudták megtölteni a Margit hidat. Mindez a valóság oly mértékű eltorzítása, ami rávilágít arra, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy bármilyen politikai vitán részt vegyen, ugyanis még a tényadatokat is képes meghazudtolni. A Békemenetnek nemcsak belpolitikai, de külpolitikai üzenete is fontos: erősödött a patrióták nemzetközi mozgástere.

Az október 23-i eseményeket követően kialakult számháború még a korábban megszokottnál is intenzívebb volt; napokon keresztül próbálta bizonygatni Magyar Péter és az őt támogató balliberális sajtó, hogy a Tisza rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a valós tapasztalás éppen ennek ellenkezőjét mutatták. 

Ez a vita kifejezetten méltatlan a nemzeti ünnepünkhöz, azonban politikai szempontból igenis van jelentősége, hiszen az ilyen rendezvényeket követően az a fontos, hogy azok, akik nem vettek részt egyik rendezvényen sem, milyen benyomással vannak róluk. Éppen ezért Magyar Péter mindent bevetett, még az őt támogató baloldali oligarcha, Bojár Gábor fiától is megrendelt egy kutatást, ami lényegében azt állította, hogy még a fideszeseknek is a Tisza rendezvénye tetszett.

Magyar Péter ebben a számháborúban az álhírterjesztéstől és a könnyen cáfolható hazugságoktól sem riadt vissza. Az egyik Facebook-bejegyzésében október 25-én például azt írta, hogy „alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit hidat” a Békemenet résztvevői. 

Mindezt a drónfelvételek és a fényképek is alapjaiban cáfolják, hiszen amikor a menet eleje már a Kossuth térre megérkezett, a Margit hídon még akkor is tömött sorokban álltak az emberek. Mindez azt jelzi, hogy Magyar Péter kommunikációjában teljesen felszámolta már a valóságot; az a célja, hogy a hívei egy alternatív valóságértelmezéssel találkozzanak. 

A legmegdöbbentőbb az volt, hogy a balliberális sajtó milyen nagy mértékben asszisztált mindehhez.

Ennek a valóságtorzításnak a következménye, hogy például amikor az interneten terjedő videó alapján egy Tisza-szimpatizáns kíváncsiságból elment megnézni a Békemenetet, megdöbbent azon, hogy milyen sokan vettek részt rajta. Hasonló jelenség volt a 2022-es parlamenti választásnál is, amikor az ellenzéki szavazók nem értették, hogyan szerezhetett ismét kétharmados parlamenti győzelmet a jobboldal, ugyanis számukra a balliberális közvélemény-kutatók azt mondták, hogy fej fej melletti küzdelem várható a választáson.

Az elmúlt napok eseményei azt is jelzik, hogy Magyar Péter egyáltalán nem vitaképes, nem lehet vele komolyan vehető szakpolitikai vagy miniszterelnök-jelölti vitát folytatni. Aki a valóságot és a tényeket ilyen mértékben igyekszik meghazudtolni, az minden más kérdésben is ugyanezt tenné. Ez ismerős lehet a 2006-os választási kampányból, amikor Gyurcsány Ferenc a miniszterelnöki vitán gátlás nélkül hazudott, ő is tudta, hogy amit mond, az egyáltalán nem felel meg a valóságnak.

A jelen helyzetben nagy szerencséje a patrióta oldalnak, hogy Tarr Zoltán Tisza-alelnök és több Tisza-közeli szereplő már a választás előtt leleplezi a valódi szándékukat. 

Ahogy Tarr Zoltán fogalmazott, nem mondhatnak el mindent a programjukból, mert abba belebuknának. Emellett sorra derülnek ki az adóemelési, a nyugdíjcsökkentési, a kórház- és iskolabezárási terveik, illetve egyéb ehhez hasonló megszorítási elképzeléseik. 

Ennek köszönhetően a Fidesz már a kampány során fel tudja hívni a figyelmet arra, milyen kockázatokkal járna Magyar Péter esetleges hatalomra jutása. Szintén fontos a nemzeti konzultáció is, amelyen a magyar választók világosan állást foglalhatnak, egyetértenek-e a Tisza bejelentett adóemelési terveivel.

A Békemenetre visszatérve, a Fidesz mozgósítása kifejezetten sikeres volt, és rácáfolt azokra az ellenzéki állításokra, miszerint már nem tud tömegeket megszólítani a kormányoldal. Magyar Péter korábban azt is állította, hogy Orbán Viktor már nem mer Békemenetet összehívni, nem mer nyilvános rendezvényt sem szervezni, hiszen arra nem menne el senki. Nos, a hömpölygő tömeg a Margit hídon rácáfolt erre, világosan lehetett látni, hogy a többség az valójában a patrióta oldalon van.

Szintén fontos elem a jobboldal mozgósításában, hogy elindul a digitális polgári körök országjárása; a már bejelentett helyszínek alapján a megyei jogú és a nagyobb vidéki városok lesznek a célpontok, ezekben a városokban igyekszik erősíteni a pozícióit a jobboldal. Nem véletlen, hogy Magyar Péter azonnal bejelentette, ugyanezekre a helyszínekre akar ő is rendezvényeket szervezni, ami egy válságkommunikációnak az eredménye, és azt jelzi, hogy a Tisza vezetője is tisztában van azzal, hogy valójában hátrányban van a Fidesszel szemben; ezért mindent megtesz, hogy rákapaszkodjon a Fidesz és Orbán Viktor kampányára, eseményeire.

Mindezt a XXI. Század Intézet két héttel ezelőtti közvélemény-kutatása is alátámasztja, amelynek alapján mind a teljes népességben, mind a politikailag aktívak között a Fidesz vezet. 

Ennek tudható be, hogy Magyar Péter erőltetetten próbálja a Mi vagyunk a többség szlogennel azt bizonygatni, hogy ők a többség; ugyanakkor ez a szlogen már a 2018-as választást követő ellenzéki tüntetéssorozatok során sem működött, a választáson ugyanis a jobboldal aratott kétharmados győzelmet.

A magyar jobboldal aktivizálódása és pozíció­jának erősödése nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi szinten is érezhető. Az amerikai és az orosz elnök bejelentette, hogy ha legközelebb találkoznak, akkor a helyszín Budapest lesz. Remélhetőleg minél hamarabb létrejön a Trump–Putyin-békecsúcs, azonban már csak a bejelentés híre fontos üzenetet hordoz magában: Magyarország külpolitikája sikeres, ugyanis minden nagyhatalommal jó viszonyt ápol hazánk és fontos partnerként tekintenek ránk. Ezt kockáztatná Magyar Péter, aki egyértelműen egy Brüsszel-párti külpolitikát képviselne, ami elszigetelődést hozna Magyarországnak.

Szerencsére Európában is javul a patrióták helyzete: Csehországban megnyerte a választást Andej Babis, így hamarosan Orbán Viktor szövetségese lesz a cseh kormányfő, emellett a hírek szerint Robert Fico szlovák kormányfővel is zajlik a tárgyalás arról, hogy csatlakozzon a patrióták pártcsaládjához. Ha ez megvalósul, akkor a közép-európai térségben egy új blokk alakulhat ki, a magyar–szlovák–cseh kormányok együttműködhetnek uniós színtéren, összehangolhatják a lépéseiket.

Szintén fontos volt uniós szempontból Orbán Viktor római látogatása, ahol XIV. Leó pápával a békéről, míg Giorgia Meloni olasz kormányfővel az uniós ügyekről tárgyalt a magyar kormányfő. Meloni világossá tette, hogy nem támogatja a tagállamok vétójogának elvételét, ami jó hír hazánk számára, ugyanis Orbán Viktor ennek köszönhetően tudja blokkolni Ukrajna uniós tagságát.

A kétoldalú találkozók szempontjából azonban a legfontosabb esemény jövő héten lesz, amikor Orbán Viktor Washingtonba utazik, hogy tárgyaljon Donald Trump amerikai elnökkel. 

A békecsúcs előkészítése mellett fontos gazdasági megállapodásokra lehet számítani, így például a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás tető alá hozására. Ugyancsak fontos kérdés Magyarország energiaellátásának az ügye, amellyel összefüggésben is megállapodás várható az amerikai találkozó során. Az már most látszik, hogy Orbán Viktor és Donald Trump baráti viszonyát sikerül a két ország kapcsolatának javítására is használni: már tíz új beruházás érkezett Amerikából Magyarországra, ami sok munkahelyet és befektetést hozott létre hazánkban.

Összességében tehát a Békemenet lendületet adott a jobboldalnak, ami belpolitikai szempontból kiemelten fontos, zajlik a mozgósítás, aminek fontos eleme a digitális polgári körök országjárása, ennek pedig nemzetközi színtéren is van hatása: erősödnek Európában a patrióták, a magyar békepárti álláspont egyre hangsúlyosabb a világban, aminek köszönhetően Budapesten lehet a békecsúcs, Magyarország pedig minden nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol, jövő héten például az amerikai elnök fogadja a magyar kormányfőt.

Schmidt Mária rituális agyonverése

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

