Futótűzként terjed a neten Molnár Áron durva elszólása, kiderült a féltve őrzött titok

Sokszor leírtuk már, hogy az ellenzék szerint kétféle ember van Magyarországon. Vannak a buta, együgyű, tájékozatlan, primitív kormánypártiak és a haladó gondolkodású, széles látókörű, európai módon, objektíven gondolkodó függetlenek.
Ezt lépten-nyomon az arcunkba is vágják még olyan szereplők is, akik rendszeres szereplői különféle kormányellenes megmozdulásoknak, tüntetéseknek és notórius aláírói különféle, ilyen-olyan petícióknak. Az egyik ilyen független, objektív megmondóember Molnár Áron is, aki ráadásul még fröcsögni és vicsorogni is szokott a kormányra.
A színész ezúttal az ATV-ben haknizott, ahol a jelek szerint jó erős a mennyezet, mert nem szakadt le Molnár művész úr szavai után.
Érdemes felidézni a gondolatait, amivel gyakorlatilag bedöntötte a magukat függetlennek hirdetők díszes társaságát:
„(…) Ezt a fajta függetlenségemet csak úgy tudom megőrizni, ha nem rakom le a voksom egyik párt mellett sem. Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fogok szavazni, mert nagyon várom a kétharmados változást vagy a kormányváltást.(…)”
Ilyen már tényleg nincs. Elmondja, hogy független és nem rakja le a voksát egyik párt mellett sem, de azért a következő mondatban már úgy fogalmaz, a Tiszára fog szavazni.
Ez tényleg vicc! Ez a pali hülyének néz mindenkit!
Ha nem volna elég Molnár Áron korábbi megszólalásait visszanézni, visszahallgatni, hogy megbizonyosodjunk a „függetlenségéről”, akkor álljon itt pár érdekesség.
Mint azt korábban megírtuk, a Fidesz ellenzékét rendre támogató erdélyi színész, Kátai István szervezte Magyar Péter erdélyi útját, míg a nagyadorjáni rendezvényt a Múzs-Art Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület bonyolította le, amelynek egyik képviselője Tövispataki Beáta színész, aki Kátai István felesége. Az Ellenpont.hu beszámolója szerint Kátai feleségének szűk baráti köréhez tartozik Molnár Áron NoÁr is.
Így az sem meglepő, hogy Molnár feleségének üzlettársa biztosította a Tisza elődszervezetének, a Legyél a Változás Egyesületnek a székhelyét. Azaz NoÁr már az első pillanattól kezdve jelen volt a Magyar-projektben. Arról nem is beszélve, hogy Magyarék mozgalmának, a Legyél a Változásnak a honlapján a Tanítanék Mozgalom és a NoÁr Mozgalom közös jelképe szerepelt. Sőt, a Legyél a Változásnak és a NoÁr Mozgalomnak a bírósági névjegyzékben feltüntetett bemutatkozása egy időben szó szerint megegyezett.
Fő az, hogy Molnár Áron nem akar elköteleződni. Mi lenne, ha még el is akarna?
Van még kérdés?
Borítókép: Molnár Áron (Fotó: Mónus Márton)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
