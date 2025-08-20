Futótűzként terjed a neten Molnár Áron durva elszólása, kiderült a féltve őrzött titok

Ezt lépten-nyomon az arcunkba is vágják még olyan szereplők is, akik rendszeres szereplői különféle kormányellenes megmozdulásoknak, tüntetéseknek és notórius aláírói különféle, ilyen-olyan petícióknak. Az egyik ilyen független, objektív megmondóember Molnár Áron is, aki ráadásul még fröcsögni és vicsorogni is szokott a kormányra.

A színész ezúttal az ATV-ben haknizott, ahol a jelek szerint jó erős a mennyezet, mert nem szakadt le Molnár művész úr szavai után.

Érdemes felidézni a gondolatait, amivel gyakorlatilag bedöntötte a magukat függetlennek hirdetők díszes társaságát:

„(…) Ezt a fajta függetlenségemet csak úgy tudom megőrizni, ha nem rakom le a voksom egyik párt mellett sem. Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fogok szavazni, mert nagyon várom a kétharmados változást vagy a kormányváltást.(…)”