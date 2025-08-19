Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

„Kiváló Soros-ügynök” szervezte Magyar Péter csúfos erdélyi fellépését

A Fidesz ellenzékét rendre támogató erdélyi színész, Kátai István szervezte Magyar Péter erdélyi útját, míg a nagyadorjáni rendezvényt a Múzs-Art Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület bonyolította le, melynek egyik képviselője Tövispataki Beáta színész, aki Kátai István felesége. Az Ellenpont.hu beszámolója szerint Kátai feleségének szűk baráti köréhez tartozik Molnár Áron noÁr is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 8:32
A magyar kormány megbuktatásán dolgozó, Soros György hálózatához szorosan köthető kör áll Magyar Péter erdélyi útjának szervezése mögött. Ők hívták tavasszal Marosvásárhelyre és a nagyadorjáni táborba a Tisza elnökét a kolozsvári Kossuth Tisza-sziget nevében, melynek vezetője Kátai István színművész. Az Ellenpont.hu beszámolója szerint Kátai régi szereplője az erdélyi magyar közéletnek. 

Tagja annak a kolozsvári központú, szűk liberális értelmiségi magnak, amely rendre a Fidesz ellenzékét támogatja. Információik szerint közeli barátja a kormányellenes nyilatkozatairól és akcióiról ismert Parászka Boróka is.

A portál szerint Kátai politikai hovatartozását jól mutatja, hogy Magyar Péter nagyváradi vonulása kapcsán egy alternatív blogon

„Soros-ügynöknek” nevezték, családját pedig a Ceausescu rendszer kiszolgálóiként jellemezték 

a Sorsunk.net nevű oldalon, míg egy másik posztban Sorosék erdélyi hálózatával hozták összefüggésbe, azt állítva, hogy a Soros Alapítvány Nyílt Civil Társadalmának munkatársaként részt vett Magyar májusi nagyváradi vonulásának szervezésében.

Csekély érdeklődés mellett mondott beszédet Magyar Péter a Tisza erdélyi táborában (Forrás: Facebook)

A portál azt is megírta, hogy a nagyadorjáni Közösségi Párbeszéd Tábort, ahol Magyar Péter pár tucat érdeklődő előtt szólalt fel, a Múzs-Art Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület bonyolította le, melynek egyik képviselője Tövispataki Beáta színész, aki Kátai István felesége. A Múzs-Art székhelye Budaörsre van bejegyezve, ugyanoda, ahova a PostArt Kulturális Színtér is. 

A portál egyik forrása pedig ezt az egyesületet „Soros-fészekként” jellemezte.

Visszatérve Tövispataki Beátára, az Ellenpont.hu azt írta, Kátai feleségének szűk baráti köréhez tartozik Molnár Áron noÁr. Így az sem meglepő, hogy Molnár feleségének üzlettársa biztosította a Tisza elődszervezetének, a Legyél a Változás Egyesületnek a székhelyét. Azaz noÁr már az első pillanattól kezdve jelen volt a Magyar-projektben. Arról nem is beszélve, hogy 

Magyarék mozgalmának, a Legyél a Változásnak a honlapján a Tanítanék Mozgalom és NoÁR Mozgalom közös jelképe szerepelt. 

Sőt, a Legyél a Változásnak és a noÁr Mozgalomnak a bírósági névjegyzékben feltüntetett bemutatkozása egy időben szó szerint megegyezett.

