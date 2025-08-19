„Kiváló Soros-ügynök” szervezte Magyar Péter csúfos erdélyi fellépését

A magyar kormány megbuktatásán dolgozó, Soros György hálózatához szorosan köthető kör áll Magyar Péter erdélyi útjának szervezése mögött. Ők hívták tavasszal Marosvásárhelyre és a nagyadorjáni táborba a Tisza elnökét a kolozsvári Kossuth Tisza-sziget nevében, melynek vezetője Kátai István színművész. Az Ellenpont.hu beszámolója szerint Kátai régi szereplője az erdélyi magyar közéletnek.

Tagja annak a kolozsvári központú, szűk liberális értelmiségi magnak, amely rendre a Fidesz ellenzékét támogatja. Információik szerint közeli barátja a kormányellenes nyilatkozatairól és akcióiról ismert Parászka Boróka is.

A portál szerint Kátai politikai hovatartozását jól mutatja, hogy Magyar Péter nagyváradi vonulása kapcsán egy alternatív blogon

„Soros-ügynöknek” nevezték, családját pedig a Ceausescu rendszer kiszolgálóiként jellemezték

a Sorsunk.net nevű oldalon, míg egy másik posztban Sorosék erdélyi hálózatával hozták összefüggésbe, azt állítva, hogy a Soros Alapítvány Nyílt Civil Társadalmának munkatársaként részt vett Magyar májusi nagyváradi vonulásának szervezésében.

Csekély érdeklődés mellett mondott beszédet Magyar Péter a Tisza erdélyi táborában (Forrás: Facebook)

A portál azt is megírta, hogy a nagyadorjáni Közösségi Párbeszéd Tábort, ahol Magyar Péter pár tucat érdeklődő előtt szólalt fel, a Múzs-Art Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület bonyolította le, melynek egyik képviselője Tövispataki Beáta színész, aki Kátai István felesége. A Múzs-Art székhelye Budaörsre van bejegyezve, ugyanoda, ahova a PostArt Kulturális Színtér is.

A portál egyik forrása pedig ezt az egyesületet „Soros-fészekként” jellemezte.

Visszatérve Tövispataki Beátára, az Ellenpont.hu azt írta, Kátai feleségének szűk baráti köréhez tartozik Molnár Áron noÁr. Így az sem meglepő, hogy Molnár feleségének üzlettársa biztosította a Tisza elődszervezetének, a Legyél a Változás Egyesületnek a székhelyét. Azaz noÁr már az első pillanattól kezdve jelen volt a Magyar-projektben. Arról nem is beszélve, hogy

Magyarék mozgalmának, a Legyél a Változásnak a honlapján a Tanítanék Mozgalom és NoÁR Mozgalom közös jelképe szerepelt.

Sőt, a Legyél a Változásnak és a noÁr Mozgalomnak a bírósági névjegyzékben feltüntetett bemutatkozása egy időben szó szerint megegyezett.