Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

spanyol SzuperkupaBarcelonahansi flickXabi AlonsoReal Madrid

A távozását követelő Real Madrid-szurkolók magyarázatot vártak Xabi Alonsótól – megkapták

Nem tudta megszerezni idénybeli első trófeáját a Real Madrid, amely a spanyol Szuperkupa döntőjében 3-2-re alulmaradt a Barcelonával szemben. A Real Madrid szurkolói érthető okokból nem viselték jól az ősi rivális elleni vereséget, Xabi Alonso egyik döntése azonban különösen kiverte a biztosítékot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 8:18
Xabi Alonso a vereség ellenére büszke a csapatára Fotó: Fadel Senna Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Öt gólt és egy piros lapot hozott a Barcelona és a Real Madrid randevúja a spanyol Szuperkupa döntőjében, melyet 3-2-re megnyert a katalán óriás, elhódítva története 16. serlegét a sorozatban. Az izgalmas összecsapás után Kylian Mbappéék cselekedete került elsősorban középpontba, ugyanakkor a Real Madrid-szurkolók nem mentek el szó nélkül Xabi Alonso egyik döntése mellett.

A Real Madrid szurkolói nem örültek Vinícius Júnior lecserélésének
A Real Madrid szurkolói nem örültek Vinícius Júnior lecserélésének (Fotó: José Hernández/AFP/Anadolu)

A Real Madrid edzője választ adott

A királyi gárda trénere a 82. percben lecserélte Vinícius Júniort, és ez óriási felháborodást keltett a drukkerek körében, akik bíztak benne, hogy a brazil támadó első félidei csodagólja után a hajrában újra hozzásegítheti a csapatot az egyenlítéshez. Némelyik fanatikus egészen odáig ment, hogy a döntése miatt azonnal ki kell rúgni a baszk szakembert, de a még visszafogottabb szurkolók is megkérdőjelezték a cserét. Nos, a meccset követő sajtótájékoztatón megkapták a választ a trénertől.

– Vinícius egészen a 85. percig nagyszerűen játszott, utána ő maga kérte a cserét fáradtságra hivatkozva, mert nagyon párás volt a levegő. Nagy befolyással volt a mérkőzésre, a gólja különleges volt, végig nagy veszélyt jelentett a szélen – mondta Xabi Alonso, aki azt is elárulta, a térdsérüléséből felépült Mbappé nem volt elég fitt a kezdéshez, ezért állt csak be csereként.

A 44 esztendős vezetőedző a fináléval kapcsolatban elmondta, vegyes érzései vannak: – Egyrészt csalódott vagyok, hogy nem nyertük meg a trófeát, másrészt viszont büszkeséggel tölt el, hogy a csapat mindent megpróbált, és végig harcban volt.

Ez a sorozat a legkevésbé fontos az idényben.

A Barca edzője elárulta a siker receptjét

A túloldalon Hansi Flicket az egészen elképesztő sorozatának titkáról kérdezték: a német szakembernek ez volt edzőként a nyolcadik döntője, és egyszer sem tudtak nyerni ellene.

– Legalább egy góllal többet kell szerezni az ellenfélnél – mondta humorosan Flick, majd komolyan folytatta. – Ez nem rólam szól, hanem a játékosokról. Az egész mentalitás és önbizalom kérdése, a múlttal pedig nem szabad foglalkozni. Mindig különleges egy fináléban diadalmaskodni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu