A távozását követelő Real Madrid-szurkolók magyarázatot vártak Xabi Alonsótól – megkapták

Öt gólt és egy piros lapot hozott a Barcelona és a Real Madrid randevúja a spanyol Szuperkupa döntőjében, melyet 3-2-re megnyert a katalán óriás, elhódítva története 16. serlegét a sorozatban. Az izgalmas összecsapás után Kylian Mbappéék cselekedete került elsősorban középpontba, ugyanakkor a Real Madrid-szurkolók nem mentek el szó nélkül Xabi Alonso egyik döntése mellett.

A Real Madrid szurkolói nem örültek Vinícius Júnior lecserélésének (Fotó: José Hernández/AFP/Anadolu)

A Real Madrid edzője választ adott

A királyi gárda trénere a 82. percben lecserélte Vinícius Júniort, és ez óriási felháborodást keltett a drukkerek körében, akik bíztak benne, hogy a brazil támadó első félidei csodagólja után a hajrában újra hozzásegítheti a csapatot az egyenlítéshez. Némelyik fanatikus egészen odáig ment, hogy a döntése miatt azonnal ki kell rúgni a baszk szakembert, de a még visszafogottabb szurkolók is megkérdőjelezték a cserét. Nos, a meccset követő sajtótájékoztatón megkapták a választ a trénertől.

– Vinícius egészen a 85. percig nagyszerűen játszott, utána ő maga kérte a cserét fáradtságra hivatkozva, mert nagyon párás volt a levegő. Nagy befolyással volt a mérkőzésre, a gólja különleges volt, végig nagy veszélyt jelentett a szélen – mondta Xabi Alonso, aki azt is elárulta, a térdsérüléséből felépült Mbappé nem volt elég fitt a kezdéshez, ezért állt csak be csereként.