Bajnai köréig vezetnek a Magyar Péter-féle egyesület székhelykapcsolatai is

Ciprus, Ciprus, te csodás!

A Magyar Péter által megszerzett Legyél a változás! Egyesület II. kerületi, Kelemen László utcai címre bejegyzett lakása tehát a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. tulajdonában áll. A Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft.-ről nem sok információ érhető el az interneten, de egy 2014-es Átlátszó-cikk szerint egy offshore ügyben érintett ciprusi cég, a Burnack Holdings Ltd. egyik részvényese.

A 2014-es cikket már törölték az Átlátszó oldaláról, de egyes mellékletei elérhetők, sőt a Wayback Machine nevű oldal segítségével az eredeti írás is olvasható.

Az Átlátszó akkori cikke szerint a Bajnai Gordonhoz köthető Wallis Asset Management Zrt. több tagja is valamilyen módon kapcsolható az offshore céghez. Így például Winkler Gyula, aki támogatta Bajnai pártalapítványát vagy éppen Nagy György, aki a Wallis egyik alapítója volt.

Magyar Péterék egyesületét tehát egy olyan lakásba jegyezték be, amely egy ciprusi, Bajnai köreiig érő offshore hálóban érintett vállalkozás tulajdona.

De messze nem ez az első Bajnai-kapcsolat, ugyanis Magyar Péter ügyvédje, Bárándy Péter 2012-ben a Bajnai Gordon visszatérését elősegítő Haza és Haladás Egyesület alapítója is volt. De érdemes Nagy Ervin 2017-es nyilatkozatát is idézni, melyben a HVG-nek arról beszélt: „Jobb szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni. De a társadalom még nem tart ott, hogy egy kedves, intelligens belvárosi kultúrlény kelljen neki.”

Ennél is beszédesebb az adattakarítási ügy. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Magyar mozgalmának honlapja, a Talpramagyarok.hu mögött is megjelent a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos csapat. Dokumentumokkal igazolva beszámoltunk róla, hogy a honlap adatvédelmi tájékoztatójában olvasható az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org neve. A két céget és felbukkanásuk jelentőségét ebben a cikkben mutattuk be részletesen.