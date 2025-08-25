Brutális videó az M3-on lángoló autóról

Döbbeneteses felvétel látott napvilágot arról a személygépkocsiról, amely még augusztus elején gyulladt ki az M3-as autópályán.

Egy kisbusz szalagkorlátnak hajtott, majd körülbelül kétszáz méterrel távolabb két személygépkocsi ütközött és az egyik kigyulladt

az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd térségében.

A Boon.hu vármegyei portál most azt közölte, a tragédiáról Czudar Richárd tűzoltó főhadnagy készített felvételt a helyszínen, melyet a Kék hírek Facebook oldalán osztottak meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó:Boon.hu)