Brutális videó az M3-on lángoló autóról

Mindenkinek sikerült kimenekülni.

2025. 08. 25. 6:40
Döbbeneteses felvétel látott napvilágot arról a  személygépkocsiról, amely még augusztus elején gyulladt ki az M3-as autópályán. 

Egy kisbusz  szalagkorlátnak hajtott, majd körülbelül kétszáz méterrel távolabb két személygépkocsi ütközött és az egyik kigyulladt

 az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd térségében.

A Boon.hu vármegyei portál most azt közölte, a tragédiáról Czudar Richárd tűzoltó főhadnagy készített felvételt a helyszínen, melyet a Kék hírek Facebook oldalán osztottak meg.

