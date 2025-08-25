Parázs a helyzet: Franciaország bekéreti az amerikai nagykövetet

Kushner, aki maga is zsidó származású, és akinek fia Donald Trump amerikai elnök lányával, Ivankával házas, nyílt levélben fogalmazta meg kritikáját Emmanuel Macron francia elnöknek címezve a Wall Street Journal hasábjain.
Az amerikai nagykövet kemény kritikát fogalmazott meg
A nagykövet levelében azt írta:
Franciaországban nem telik el úgy nap, hogy ne támadnának meg zsidókat az utcán, ne rongálnának meg zsinagógákat vagy iskolákat, vagy ne lenne vandalizmus zsidó tulajdonú üzleteknél. Az Ön Belügyminisztériuma antiszemita incidensekről számolt be még óvodákban is.