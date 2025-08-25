antiszemitizmusMacronCharles KushnerzsinagógaTrump

Parázs a helyzet: Franciaország bekéreti az amerikai nagykövetet

Franciaország bejelentette, hogy bekéreti Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, amiért szerintük elfogadhatatlan állításokat tett az országban tapasztalható antiszemitizmus kezelésével kapcsolatban. Macron nem bírja az amerikai kritikát.

Kozma Zoltán
2025. 08. 25. 6:44
Donald Trump amerikai elnök és a franciaországi nagykövet, Charles Kushner (jobbra) nézik, ahogy az amerikai zászlót felhúzzák egy zászlórúdra a Fehér Ház déli pázsitján Washingtonban, 2025. június 18-án (Fotó: AFP)
Kushner, aki maga is zsidó származású, és akinek fia Donald Trump amerikai elnök lányával, Ivankával házas, nyílt levélben fogalmazta meg kritikáját Emmanuel Macron francia elnöknek címezve a Wall Street Journal hasábjain. 

Charles Kushner amerikai nagykövet Franciaországban (Fotó: AFP)
Az amerikai nagykövet kemény kritikát fogalmazott meg

A nagykövet levelében azt írta: 

Franciaországban nem telik el úgy nap, hogy ne támadnának meg zsidókat az utcán, ne rongálnának meg zsinagógákat vagy iskolákat, vagy ne lenne vandalizmus zsidó tulajdonú üzleteknél. Az Ön Belügyminisztériuma antiszemita incidensekről számolt be még óvodákban is.

A francia külügyminisztérium közleményben reagált: Franciaország határozottan visszautasítja ezeket a legújabb állításokat, melyeket elfogadhatatlannak minősített. A tárca hangsúlyozta, hogy az 1961-es Bécsi Egyezmény értelmében a nagykövetek nem avatkozhatnak bele egy ország belügyeibe.

A BBC beszámolója szerint Kushner levele visszhangozza Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábbi kijelentéseit, aki szintén levélben bírálta Macront a múlt héten. 

Netanjahu azzal vádolta a francia vezetőt, hogy hozzájárul az antiszemitizmus terjedéséhez azzal, hogy a palesztin állam nemzetközi elismerését szorgalmazza.

Macron korábban nyilvánosan elítélte az antiszemitizmust, mint a francia értékekkel összeegyeztethetetlen jelenséget, és fokozta a biztonsági intézkedéseket a zsinagógák és más zsidó központok védelmére a gázai konfliktushoz köthető antiszemita incidensek miatt.

A francia elnök a palesztin állam elismerésével kapcsolatban kijelentette: „Fel kell építenünk a palesztin államot, biztosítanunk kell életképességét, és gondoskodnunk kell arról, hogy demilitarizálásának elfogadásával és Izrael teljes elismerésével hozzájáruljon a Közel-Kelet biztonságához. Nincs más alternatíva.”

A háborút a Hamász 2023. október 7-i dél-izraeli támadása váltotta ki.

A támadásban körülbelül 1200 ember halt meg, és 251 másikat ejtettek túszul.
