Parázs a helyzet: Franciaország bekéreti az amerikai nagykövetet

A BBC beszámolója szerint Kushner levele visszhangozza Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábbi kijelentéseit, aki szintén levélben bírálta Macront a múlt héten.

Netanjahu azzal vádolta a francia vezetőt, hogy hozzájárul az antiszemitizmus terjedéséhez azzal, hogy a palesztin állam nemzetközi elismerését szorgalmazza.

Macron korábban nyilvánosan elítélte az antiszemitizmust, mint a francia értékekkel összeegyeztethetetlen jelenséget, és fokozta a biztonsági intézkedéseket a zsinagógák és más zsidó központok védelmére a gázai konfliktushoz köthető antiszemita incidensek miatt.

A francia elnök a palesztin állam elismerésével kapcsolatban kijelentette: „Fel kell építenünk a palesztin államot, biztosítanunk kell életképességét, és gondoskodnunk kell arról, hogy demilitarizálásának elfogadásával és Izrael teljes elismerésével hozzájáruljon a Közel-Kelet biztonságához. Nincs más alternatíva.”