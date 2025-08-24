UkrajnaAndrij SzibihaBarátság kőolajvezetéktámadás

Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarországot

Az ukrán külügyminiszter Szijjártó Péternek válaszolt rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban. A kijevi külügyér mintha Brüsszellel egyeztetett volna Magyarország letámadásában. Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarország energiabiztonságát.

Zelenszkij ukrán függetlenség napi, Magyarországot és a magyar energiabiztonságot ért fenyegetése után, melyről lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en. 

Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarország energiabiztonságát
Mint fogalmazott: 

Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.

Szibiha stílusa arról tanúskodik, hogy a minden téren kiszolgáltatott, és a háborúban vesztésre álló Ukrajna vezetése, továbbra is fordítva ül a lovon, és Zelenszkijt a világ urának képzelve próbál meg szuverén országokat utasítgatni, annak ügyeibe beleszólni. Az is látszik, hogy a magyarellenes politikájával Kijev összejátszik Brüsszellel. 

Zelenszkij volt képviselője szerint az ukrán elnök terrorista eszközöket vet be

A csörte hírére Artyom Dmitruk, korábban Londonba menekült, volt Zelenszkij párti honatya így fogalmazott: „Zelenszkij már a nyílt gúnyolódásig jutott Magyarországgal szemben! (…) Ez egy nyílt zsarolás. Egy terrorista újabb kijelentése, aki nemcsak a saját népét, de a szomszédjait is fenyegetni szokta. Ma Magyarországot szorongatja, holnap Lengyelországot, holnapután pedig eljut Brüsszelig is.”

Mint írta: „Figyelmeztettem: ha Zelenszkij szabad kezet kap a gyilkolásra és a terrorra Ukrajnán belül, akkor előbb vagy utóbb drónokkal és rakétákkal fog fenyegetőzni azokkal a nyugati vezetőkkel szemben, akik nem táncolnak a zenéjére. Ez már nem fantázia – ez a rezsimjének logikája. 

Magyarországnak kötelessége keményen és azonnal reagálni. Először is, nyilvánítsa Zelenszkij rezsimjét terroristának. Másodszor, kezdeményezzen közös felhívást az USA-hoz, Fehéroroszországhoz és Oroszországhoz, hogy ismerjék el a kijevi vezetést terrorista szervezetnek, amely nemcsak Kelet-Európára, hanem az egész világra is veszélyt jelent!

Ma arról van szó, hogy meg kell akadályozni egy nagy európai háborút, amelyet Zelenszkij és a szponzorai robbantanának ki.” – nyilvánított véleményt Artyom Dmitruk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

