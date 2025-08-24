Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarországot

Zelenszkij ukrán függetlenség napi, Magyarországot és a magyar energiabiztonságot ért fenyegetése után, melyről lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en.

Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarország energiabiztonságát

Mint fogalmazott:

Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.

I will reply in a Hungarian manner.



You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.



Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025

Szibiha stílusa arról tanúskodik, hogy a minden téren kiszolgáltatott, és a háborúban vesztésre álló Ukrajna vezetése, továbbra is fordítva ül a lovon, és Zelenszkijt a világ urának képzelve próbál meg szuverén országokat utasítgatni, annak ügyeibe beleszólni. Az is látszik, hogy a magyarellenes politikájával Kijev összejátszik Brüsszellel.

Zelenszkij volt képviselője szerint az ukrán elnök terrorista eszközöket vet be

A csörte hírére Artyom Dmitruk, korábban Londonba menekült, volt Zelenszkij párti honatya így fogalmazott: „Zelenszkij már a nyílt gúnyolódásig jutott Magyarországgal szemben! (…) Ez egy nyílt zsarolás. Egy terrorista újabb kijelentése, aki nemcsak a saját népét, de a szomszédjait is fenyegetni szokta. Ma Magyarországot szorongatja, holnap Lengyelországot, holnapután pedig eljut Brüsszelig is.”

Mint írta: „Figyelmeztettem: ha Zelenszkij szabad kezet kap a gyilkolásra és a terrorra Ukrajnán belül, akkor előbb vagy utóbb drónokkal és rakétákkal fog fenyegetőzni azokkal a nyugati vezetőkkel szemben, akik nem táncolnak a zenéjére. Ez már nem fantázia – ez a rezsimjének logikája.

Magyarországnak kötelessége keményen és azonnal reagálni. Először is, nyilvánítsa Zelenszkij rezsimjét terroristának. Másodszor, kezdeményezzen közös felhívást az USA-hoz, Fehéroroszországhoz és Oroszországhoz, hogy ismerjék el a kijevi vezetést terrorista szervezetnek, amely nemcsak Kelet-Európára, hanem az egész világra is veszélyt jelent!

Ma arról van szó, hogy meg kell akadályozni egy nagy európai háborút, amelyet Zelenszkij és a szponzorai robbantanának ki.” – nyilvánított véleményt Artyom Dmitruk.

