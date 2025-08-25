Izrael lecsapott, hatalmas robbanás kísérte az akciót + videó

A vasárnapi támadások a legújabb fejlemények az Izrael és a jemeni húszi milícia közötti több mint egy éve tartó közvetlen összecsapások sorában, amelyek a gázai háború továbbgyűrűzésének tekinthetők. Az izraeli hadsereg közleménye szerint célpontjaik között szerepelt „egy katonai létesítmény, amely az elnöki palotának ad otthont, két erőmű és egy üzemanyag-tároló".

Tűzoltók próbálják eloltani a tüzet, miután izraeli harci repülőgépek több helyszínt is megtámadtak a jemeni fővárosban (Fotó: AFP)

Pénteken a húszik bejelentették, hogy legutóbbi támadásuk során ballisztikus rakétát lőttek ki Izrael felé, amely állításuk szerint a gázai palesztinokat támogatta.

#Israel🇮🇱 is scared by #Houthis' cluster bombs, it is targeting residential areas of #Yemen🇾🇪



The official said the #Houthi have fired cluster bombs at Israel for the first time since they began firing rockets towards Israel in 2023. The official said the use of cluster bombs… pic.twitter.com/RddqUTiReb — Iran National (@Iran_National1) August 25, 2025

Az izraeli légierő egyik tisztviselője kijelentette:

Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú rakétát indítottak Jemenből.

A rakéta feltehetően több robbanófejet tartalmazott.