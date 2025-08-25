izraeli hadseregháborúhúszikrakéta

Izrael lecsapott, hatalmas robbanás kísérte az akciót + videó

Izrael légicsapásokat hajtott végre Jemen fővárosában, Szanaában, válaszul a húszi milícia által Izrael felé indított rakétatámadásokra. A húszi egészségügyi minisztérium szóvivője szerint az izraeli támadásban hat ember vesztette életét és 86-an sebesültek meg.

Kozma Zoltán
2025. 08. 25. 6:13
Izrael válaszolt a húszik támadására (Fotó: AFP)
A vasárnapi támadások a legújabb fejlemények az Izrael és a jemeni húszi milícia közötti több mint egy éve tartó közvetlen összecsapások sorában, amelyek a gázai háború továbbgyűrűzésének tekinthetők. Az izraeli hadsereg közleménye szerint célpontjaik között szerepelt „egy katonai létesítmény, amely az elnöki palotának ad otthont, két erőmű és egy üzemanyag-tároló".

Tűzoltók próbálják eloltani a tüzet, miután izraeli harci repülőgépek több helyszínt is megtámadtak a jemeni fővárosban (Fotó: AFP)
Tűzoltók próbálják eloltani a tüzet, miután izraeli harci repülőgépek több helyszínt is megtámadtak a jemeni fővárosban (Fotó: AFP)

Pénteken a húszik bejelentették, hogy legutóbbi támadásuk során ballisztikus rakétát lőttek ki Izrael felé, amely állításuk szerint a gázai palesztinokat támogatta. 

Az izraeli légierő egyik tisztviselője kijelentette: 

Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú rakétát indítottak Jemenből.

 A rakéta feltehetően több robbanófejet tartalmazott.

Izrael kemény választ küldött

Az izraeli hadsereg közleménye szerint: 

A csapásokat a húszi terrorrezsim Izrael Állam és polgárai ellen irányuló ismétlődő támadásaira válaszul hajtottuk végre.

Abdul Qader al-Murtada, egy magas rangú húszi tisztviselő vasárnap kijelentette: 

(Izraelnek) tudnia kell, hogy nem hagyjuk cserben gázai testvéreinket, bármilyen áldozatok árán sem.

A 2023 októberében kezdődött gázai háború óta az Iránhoz közel álló húszik több támadást is végrehajtottak a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen, amit a palesztinokkal való szolidaritás jeleként írtak le. Emellett gyakran indítottak rakétákat Izrael felé is, amelyek többségét azonban elfogták. Izrael válaszul csapásokat mért a húszik által ellenőrzött jemeni területekre, beleértve egy létfontosságú kikötőt is.

Borítókép: Izrael válaszolt a húszik támadására (Fotó: AFP)

