Izrael lecsapott, hatalmas robbanás kísérte az akciót + videó

A vasárnapi támadások a legújabb fejlemények az Izrael és a jemeni húszi milícia közötti több mint egy éve tartó közvetlen összecsapások sorában, amelyek a gázai háború továbbgyűrűzésének tekinthetők. Az izraeli hadsereg közleménye szerint célpontjaik között szerepelt „egy katonai létesítmény, amely az elnöki palotának ad otthont, két erőmű és egy üzemanyag-tároló".
Pénteken a húszik bejelentették, hogy legutóbbi támadásuk során ballisztikus rakétát lőttek ki Izrael felé, amely állításuk szerint a gázai palesztinokat támogatta.
Az izraeli légierő egyik tisztviselője kijelentette:
Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú rakétát indítottak Jemenből.
A rakéta feltehetően több robbanófejet tartalmazott.