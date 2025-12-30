Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

főpolgármesterszentkirályi alexandrakarácsony gergely

Karácsony Gergely a Moody's lesújtó döntése után sem vállalja a felelősséget a főváros állapotáért

A főpolgármester még most is csak hazugságokat hord össze, magyarázkodik, mutogat és fogcsikorgatva igyekszik kibújni a felelősség alól – írta közöségi odalán a budapesti Fidesz elnöke.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 30. 11:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Moody's Ratings befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.

Budapest, 2025. november 26. Karácsony Gergely főpolgármester felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Bodnár Boglárka
Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka) 

A Moody's nemzetközi hitelminősítő döntésére a közösségi oldalán reagált Szentkirályi Alexandra: 

Őszintén szólva nem vagyunk meglepve. Elég ránézni a város állapotára és vezetésére. Budapest hat éve egy helyben toporog, a város közlekedhetetlen, koszosabb, mint valaha, a főpolgármestere csődbe vitte, a BKV leállításával fenyeget és a vezetése zsinórban második törvénytelen csődköltségvetését fogadja el. Rossz döntések, pénzszórás, botrányok, rákosrendezői ingatlanmutyi, csőd. Ezt értékelte a Moody's is.

A politikus szerint egy valamirevaló főpolgármester ilyenkor lehajtja a fejét és bedobja a törölközőt. 

De Karácsony Gergely nem ilyen. Karácsony Gergely azonnal előre menekül, hazugságokat hord össze, magyarázkodik, mutogat és fogcsikorgatva vonaglik a felelősség elől. Budapestnek ilyen főpolgármester jutott.

A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: nem is düh, amit érzünk. A városukat szerető budapestiek már belefáradtak Karácsonyék alkalmatlanságába. Csak szomorúan nézzük otthonunk hanyatlását és szánalommal fogadjuk az újabb gyenge magyarázatokat a főpolgármestertől – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

Magyarország besorolása nem változott

Magyarország államadósságával kapcsolatban ugyanakkor nem változtatott a besoroláson, a napokban a Moody’s ismét megerősítette azt, így a Standard and Poor’shoz és a Fitch Ratingshez hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter úgy reagált: a magyar gazdaság biztos alapokon áll.

A foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A kormány a háborús ellenszélben is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a magyar családokat és vállalkozásokat

– írta Nagy Márton a közösségi oldalán.

Hozzátette, a bizalmat a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez azt jelenti, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra – tette hozzá végül a miniszter.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu