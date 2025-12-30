Karácsony Gergely a Moody's lesújtó döntése után sem vállalja a felelősséget a főváros állapotáért

A Moody's Ratings befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.

Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Moody's nemzetközi hitelminősítő döntésére a közösségi oldalán reagált Szentkirályi Alexandra:

Őszintén szólva nem vagyunk meglepve. Elég ránézni a város állapotára és vezetésére. Budapest hat éve egy helyben toporog, a város közlekedhetetlen, koszosabb, mint valaha, a főpolgármestere csődbe vitte, a BKV leállításával fenyeget és a vezetése zsinórban második törvénytelen csődköltségvetését fogadja el. Rossz döntések, pénzszórás, botrányok, rákosrendezői ingatlanmutyi, csőd. Ezt értékelte a Moody's is.

A politikus szerint egy valamirevaló főpolgármester ilyenkor lehajtja a fejét és bedobja a törölközőt.

De Karácsony Gergely nem ilyen. Karácsony Gergely azonnal előre menekül, hazugságokat hord össze, magyarázkodik, mutogat és fogcsikorgatva vonaglik a felelősség elől. Budapestnek ilyen főpolgármester jutott.

A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: nem is düh, amit érzünk. A városukat szerető budapestiek már belefáradtak Karácsonyék alkalmatlanságába. Csak szomorúan nézzük otthonunk hanyatlását és szánalommal fogadjuk az újabb gyenge magyarázatokat a főpolgármestertől – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

Magyarország besorolása nem változott

Magyarország államadósságával kapcsolatban ugyanakkor nem változtatott a besoroláson, a napokban a Moody’s ismét megerősítette azt, így a Standard and Poor’shoz és a Fitch Ratingshez hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter úgy reagált: a magyar gazdaság biztos alapokon áll.

A foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A kormány a háborús ellenszélben is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a magyar családokat és vállalkozásokat

– írta Nagy Márton a közösségi oldalán.