A Moody's megerősítette: befektetésre ajánlja hazánkat

A Moody’s ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, így a hitelminősítő a Standard and Poor’s-hoz és a Fitch Ratings-hez hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat – tette közzé közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A tárcavezető a poszthoz írt hozzászólásban kifejtette: a magyar gazdaság biztos alapokon áll.

A foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A kormány a háborús ellenszélben is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a magyar családokat és vállalkozásokat

– írta Nagy Márton.

Hozzátette, a bizalmat a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez azt jelenti, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra – tette hozzá végül a miniszter.