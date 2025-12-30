Moody'sBudapestMagyarország

Döntött az amerikai hitelminősítő Budapest besorolásáról

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést. Magyarországot tekintve ugyanakkor töretlen a hitelminősítők bizalma.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 7:14
Fotó: LEX VAN LIESHOUT Forrás: ANP MAG
A Moody's Ratings a Budapestre fenntartott adóskockázati osztályzatot az eddigi Baa3-ról Ba1-re módosította. A Moody's módszertanában ez egy szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől. A hitelminősítő úgy véli, Budapest besorolásai tükrözik a Magyarországnak járó európai uniós folyósítások befagyasztását is. 

Magyarország besorolása nem változott

Magyarország államadósságával kapcsolatban ugyanakkor nem változtatott a besoroláson, a napokban a Moody’s ismét megerősítette azt, így a Standard and Poor’s-hoz és a Fitch Ratings-hez hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter úgy reagált: a magyar gazdaság biztos alapokon áll.

A foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A kormány a háborús ellenszélben is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a magyar családokat és vállalkozásokat

– írta Nagy Márton a közösségi oldalán.

Hozzátette, a bizalmat a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez azt jelenti, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra – tette hozzá végül a miniszter.

 

