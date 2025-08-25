Elküldték Biden volt külügyminiszterét egy New York-i strandról

A Biden-kormány egykori külügyminiszterét az East Hamptonban található Georgica Beachen fotózták le, amint egy barátjával a homokban pihent. A képeken látható, ahogy a vízimentők és egy járőrautó megjelenése után összepakolja holmiját, és mezítláb, napszemüvegben elhagyja a strandot – számolt be róla a Fox News.

Antony Blinken volt amerikai külügyminiszter (b) és Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház korábbi szóvivője Légibázison Fotó: ALLISON ROBBERT / AFP

Az Erin hurrikán miatt New York állam több partszakaszát is lezárták, mivel a vihar erős hullámokat és veszélyes áramlatokat hozott magával. Kathy Hochul kormányzó figyelmeztette a lakosokat, hogy legyenek óvatosak, és kerüljék el a strandokat, amíg a hurrikán el nem vonul.

Blinken korábban is került már kellemetlen helyzetbe szabadidős programjai miatt. 2021-ben a Hamptonsban nyaralt, miközben Afganisztánban a tálibok elfoglalták Kabult, tavaly pedig bírálatokat kapott, amiért egy kijevi bárban gitározott az orosz–ukrán háború idején.

Borítókép: Antony Blinken volt amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)