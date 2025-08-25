strandhurrikánvízimentőAnthony Blinken

Elküldték Biden volt külügyminiszterét egy New York-i strandról

Antony Blinken volt amerikai külügyminisztert a hétvégén a vízimentők szólították fel távozásra a Hamptons egyik strandjáról, miután a hatóságok a hurrikánveszély miatt lezárták a partszakaszokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 6:22
Antony Blinken volt amerikai külügyminiszter Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Biden-kormány egykori külügyminiszterét az East Hamptonban található Georgica Beachen fotózták le, amint egy barátjával a homokban pihent. A képeken látható, ahogy a vízimentők és egy járőrautó megjelenése után összepakolja holmiját, és mezítláb, napszemüvegben elhagyja a strandot – számolt be róla a Fox News.

külügyminiszter
Antony Blinken volt amerikai külügyminiszter (b) és Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház korábbi szóvivője Légibázison Fotó: ALLISON ROBBERT / AFP

Az Erin hurrikán miatt New York állam több partszakaszát is lezárták, mivel a vihar erős hullámokat és veszélyes áramlatokat hozott magával. Kathy Hochul kormányzó figyelmeztette a lakosokat, hogy legyenek óvatosak, és kerüljék el a strandokat, amíg a hurrikán el nem vonul.

Blinken korábban is került már kellemetlen helyzetbe szabadidős programjai miatt. 2021-ben a Hamptonsban nyaralt, miközben Afganisztánban a tálibok elfoglalták Kabult, tavaly pedig bírálatokat kapott, amiért egy kijevi bárban gitározott az orosz–ukrán háború idején.

Borítókép: Antony Blinken volt amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csóti György
idezojelekNATO

Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

Csóti György avatarja

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.