Dárdai Márton ijesztő sérülés miatt kaphat új esélyt, áll a bál a Herthánál

A Hertha BSC sorozatban a harmadik idényét kezdte meg a Bundesliga 2-ben, ezúttal már csupán egy magyarral, Dárdai Mártonnal a keretben – testvérei közül Bence tavaly igazolt a Wolfsburghoz, Palkó pedig idén a Puskás Akadémiához. Noha tizenegyesekkel továbbjutottak a berliniek a Német Kupában, a bajnokságban eddig szenvednek és három forduló után kieső helyen állnak.

Dárdai Márton sem tudott segíteni abban, hogy Darmstadtban győzzön a Hertha (Fotó: DPA/Uwe Anspach)

A Schalke elleni 2-1-es vereség után a Karlsruhe, majd vasárnap a Darmstadt ellen is 0-0-s döntetlent játszott a Hertha, Stefan Leitl vezetőedző ráadásul a legutóbbi bajnokin csak csereként adott lehetőséget Dárdai Mártonnak.

A 15-szörös magyar válogatott középhátvéddel legutóbb napra pontosan egy évvel ezelőtt fordult elő, hogy ne lett volna a kezdőcsapat tagja, ha rendelkezésre áll.

Talán véletlen, talán nem, hogy ez éppen azután történt, hogy a berlini sajtó negatívan írt a 23 éves védő teljesítményéről.

Dárdai Márton csere volt, riválisa ijesztő sérülést szenvedett

Mindenesetre az eddig százszázalékos Darmstadt elleni mérkőzésen Dárdai a nyáron szerződtetett Niklas Kolbe helyén mindössze 24 percet kapott. Kolbe egy kemény ütközés során ijesztő sérülést szenvedett: elterült a földön, hosszú percekig ápolták, és a Berliner Kurier szerint súlyos bordasérülést szenvedett. Ekkor érkezett a helyére Dárdai a 67. percben, és a magyar védő riválisa sérülését kihasználva új esélyt kaphat az edzőtől.

A berlini szurkolók körében most leginkább amiatt áll a bál, hogy az évekkel ezelőtt még stabil Bundesliga-szereplő együttesből mostanra a másodosztály kiesőjelöltje lett.

A drukkerek a közösségi médiában is kifejezték az elégedetlenségüket, Stefan Leitl viszont nem látja ilyen borúsnak a helyzetet.

Ő jelentős teljesítményjavulást látott a vasárnapi bajnokin, amely végén a győzelmet is megszerezhette volna a Hertha. A hajrábeli ziccert kihagyó támadó, Fabian Reese szerint is összességében tett egy lépést csapata a jó irányba, hiába áll a tabella 17. helyén – csak a Miroslav Klose által irányított Nürnberg áll (nulla ponttal) a fővárosiak mögött.