OroszországPutyinKreml (Moszkva)orosz-ukrán háborúAlekszej Lihacsov

Oroszország új szintre emelné nukleáris arzenálját

Oroszország szerint „kolosszális fenyegetések” érik az országot, ezért a Kreml a következő években korszerűsíteni kívánja nukleáris képességeit, miközben az Új START-szerződés lejárata is közeleg. Moszkva nukleáris fejlesztésekbe kezd a Nyugat fenyegetései miatt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 6:52
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója kijelentette: a jelenlegi geopolitikai helyzet 

az országunk létére leselkedő kolosszális fenyegetések ideje,

 ezért a nukleáris pajzsot tovább kell erősíteni. Szavai szerint a nukleáris arzenál „egyszerre pajzs és kard”, amely Oroszország szuverenitásának garanciája, írja a Fox News.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (L) and Director General of Russia's State Atomic Energy Corporation Rosatom Alexei Likhachev attend a meeting with specialists of the nuclear industry at the All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics (VNIIEF), in Sarov, on August 22, 2025. (Photo by Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP)
Oroszország, Szarov – Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezérigazgatója Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

A bejelentés kevesebb mint egy héttel Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin találkozója után hangzott el. Bár a tárgyalások légköre barátságosnak tűnt, konkrét eredmény alig született, a tűzszünet esélyei pedig tovább csökkentek.

Az orosz nyilatkozat időzítése különösen figyelemre méltó, hiszen 2026 februárjában lejár az Egyesült Államokkal fennálló Új START-szerződés, amely a két nagyhatalom nukleáris arzenálját korlátozza. Moszkva ugyanakkor már 2023-ban felfüggesztette részvételét a megállapodásban.

A világ nukleáris fegyvereinek mintegy 90 százalékát még mindig Oroszország és az Egyesült Államok birtokolja. Az orosz készlet közel 4400 robbanófejből áll, ezek közül több mint 1500 stratégiailag telepített, míg Washington több mint 3700 fegyvert tart raktáron, ebből 1400-at aktívan.

Miközben a hidegháború után a leszerelés volt a nemzetközi cél, a Putyin–Hszi Csin-ping együttműködés, az ukrajnai háború és Kína fegyverkezése újra a nukleáris erőegyensúly kérdését helyezte a középpontba.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

