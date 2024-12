Ez a való világ a Tiszánál: nőverő valóságshow-sztár Magyar Péter aktivistája

Újabb nőverő tűnt fel Magyar Péter környezetében, egy bizonyos Tommyboy néven ismert korábbi valóságshow-sztár, Könyves Tamás, aki most bokszmeccsre hívta ki Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter kedden, a régi baloldali hagyományokat követve, a verbális agresszió mellett fizikai erőszakot is alkalmazott egy pécsi gyermekotthon előtt Menczer Tamással, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójával szemben. A heves szóváltás közben a Tisza Párt elnöke agresszív stílusban felszólította a kommunikációs igazgatót, hogy „takarodjon” a helyszínről, de nem állt meg a szavaknál, arrébb is lökte Menczer Tamást. Az eseményt követően szerdán a fideszes politikus részletesen elmagyarázta a nyilvánosság előtt, hogy miért is állt ki Magyar Péterrel szemben ilyen határozottan.

– Magyar Péter azt kapta, amit megérdemelt. A kormánypártok és az ellenzék harcában az ellenzék támadja a kormányt, mert hatalomra akar kerülni, tehát az ellenzék választja a fegyvernemet. Az ellenzék pedig azt választotta, hogy van egy buldózerük, aki átmegy mindenkin, letol mindent és mindenkit, és azt gondolták, hogy mi ezt nem tudjuk. De tudjuk. És a mi buldózerünk erősebb. Most abban a problémában vannak, hogy látják, hogy vesztettek – fejtette ki Menczer.

Nem kellett sokat várni Magyarék reakciójára, szerdán egy fekete öves celeb sietett a pártvezér segítségére. Könyves Tamás, aki VV Tommyboy néven a ValóVilág harmadik szériájában tűnt fel, bokszmeccsre hívta ki Menczer Tamást. A Nap Híre portál vette észre a Fidesz kommunikációs igazgatójának egyik bejegyzése alatt az egykori valóságshow-sztár kommentjét. „Férfival akartál találkozni, ám legyen! Kihívlak hivatalosan, sportszerű Sztárbox mérkőzésre!” – idézte a portál VV Tommyboyt, aki megerősítette a közösségi médiában írtakat.

– A Tisza szemléletével tudok azonosulni, és én is jelentkeztem rendszerváltó vezetőnek hozzájuk – árulta el a lap kérdésére a politikus.

Magyar Péter erőt fitogtató ataktivistájáról azonban korábban kiderült, hogy a nőkkel egyáltalán nem bánik kesztyűs kézzel, főnökéhez hasonlóan előszeretettel alkalmaz erőszakot a gyengébbik nemmel szemben. Könyves Tamásról tíz évvel ezelőtt a válásával kapcsolatban derültek ki durva részletek. VV Tommyboy expárjánál, Anettnél a saját bevallása szerint akkor telt be a pohár, amikor férje leöntötte egy vödör hideg vízzel. Az eset minden kétséget kizáróan egy szóváltás után történhetett, ám a nézeteltérés semmiképp nem igazolhat ilyen viselkedést. Az erőfölényét kihasználó férfi keze állítólag nem egyszer járt el, mindez válóperi tárgyalásukon is szóba került, amit jegyzőkönyvbe is vett a bíróság.

Folyamatos veszekedések, megalázások, tettlegesség, minden megtörtént, ami ilyenkor szokott. Láthattam volna a jeleket előre, lehetett hallani Tomi agresszivitásáról, de azt gondoltam, csak szóbeszéd, velem nem történik meg. Pedig megtörtént és ennél még sokkal több is. Már tavaly, miután túl voltam a nyakamba zúdított vödör vízen és néhány kapott pofonon, megmondtam Tominak, nem folytatom vele tovább és beadom a válópert

– nyilatkozta a Vasárnapi Blikknek Anett.

A sajtóbeszámoló szerint Könyves nem akart nyilatkozni az ügyben, a bíróság előtt azt mondta, hogy nem bántotta a feleségét.

A Tisza Párt aktivistájának agresszív viselkedése kísértetiesen emlékeztet azokra a jelenetekre, amelyekről Magyar Péter volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter beszélt tavasszal a Frizbi TV-nek adott interjúban.

– Folyamatosan azzal próbált sakkban tartani, hogy az autóm elé állt, hogy kukákat borogatott az autó elé, hogy beült a kocsim hátsó ülésére, amivel el akartam hajtani, hogy elvette a táskámat, hogy bezárt egy szobába – mesélte. Hozzátette, állandóan attól kellett tartania, hogy Magyar Péternek milyen hangulata van. Hajdú Péter megkérdezte Varga Judittól, hogy mitől félt. Attól, hogy nem fogja abbahagyni ezt az abúzust. – Péter kijött a szobából, odament a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett járkálni a késsel a kezében a házban.

Előfordult olyan eset is, amikor tettlegességig fajult Magyar Péter őrjöngése. Varga Judit felidézte, hogy feküdt az ágyon, nem szólt semmit, várva, hogy válaszok hiányában majd lenyugszik a volt férje. – De nem hagyta abba, üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket, és a hátamhoz vágta őket. A könyvek egy része átesett rajtam, és mellettem, a földön landolt. Jól emlékszem, mert másnap reggel én raktam rendet. Aztán levette a nadrágját, és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni, és vártam a következő ütést, féltem, nehogy a gerincemet találja el, de nem mertem megmozdulni – emlékezett vissza a borzalmas estére Varga Judit.

Borítókép: Könyves Tamás, VV Tommyboy (Fotó: Ripost/Máté Krisztián)