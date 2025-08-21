Autóbaleset után rengeteg pénzt csaltak ki a hibázó féltől

Közlekedési baleset után csalt ki súlyos milliókat áldozatától apa és fia. A kazincbarcikai rendőrkapitányság különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntett miatt folytat nyomozást a két férfi ellen – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Csudai Sándor

Az áldozat és az egyik gyanúsított között július 24-én egy anyagi kárral végződő baleset történt Sajószentpéteren. A balesetet okozó fél – az apa és fia páros ajánlatát elfogadva – a kár megtérítésére a helyszínen kifizette számukra a javítás költségét fedező, közös megegyezésen alapuló 500 ezer forintot.

Ezt követően mindenki megelégedéssel távozott a helyszínről, de a gyanúsítottak a következő napokban többször megkeresték telefonon és személyesen is a balesetet okozó férfit, akit megtévesztettek azzal, hogy az autóban további javítási költségek merültek fel, valamint a javítások miatt az autó értéke jelentősen csökkent.

Az apa és fia így több alkalommal összesen 20,3 millió forintot csalt ki az áldozattól.

A férfi végül feljelentést tett a rendőrségen, amelyet követően a rendőrök augusztus 4-én elfogták a csalókat, akiket őrizetbe is vettek. A büntetőeljárás alatt a kicsalt pénz nagyobb részét az elkövetők visszautalták az áldozatuknak, a hiányzó összeg lefoglalásáról a nyomozók intézkedtek.