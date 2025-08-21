Halálos tömegszerencsétlenség a Nyírségben

Hatalmas baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, ahol csütörtökön délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött.

A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet.

Összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették.

A 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében – Nyírmihálydi térségében – történt a baleset: egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, utóbbi árokba is sodródott. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók már a helyszínen vannak – tájékoztatta a Szon.hu portált Rutkai-Dér Vivien szóvivő.

A kisbuszban nyolc ember utazott. A tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Borítókép: A baleset helyszíne (Fotó: Szon.hu/Sipeki Péter)