Halálos tömegszerencsétlenség a Nyírségben

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 18:59
Hatalmas baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, ahol csütörtökön délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött. 

A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet.

Összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. 

A 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében – Nyírmihálydi térségében – történt a baleset: egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, utóbbi árokba is sodródott. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók már a helyszínen vannak – tájékoztatta a Szon.hu portált Rutkai-Dér Vivien szóvivő. 

A kisbuszban nyolc ember utazott. A tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Borítókép: A baleset helyszíne (Fotó: Szon.hu/Sipeki Péter)

 

