Erről szól a Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör

„A Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kört (DPK) azért hoztuk létre, hogy biztonságos, támogató teret kínáljunk azoknak, akik szembe akarnak nézni a bántalmazás különböző formáival, vagy egyszerűen csak hisznek abban, hogy együtt, egymást erősítve tudunk változást elérni” – írta közösségi oldalán Vitályos Eszter.

Vitályos Eszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A kormányszóvivő biztosított mindenkit, hogy ebben a DPK-ban mindenkinek a hangja számít, minden történet fontos, és

minden apró lépés közelebb vihet bennünket egy bántalmazásmentes, igazságosabb és emberségesebb világhoz.

Magyarországon 2020 az áldozatvédelem éve volt, és számos előrelépés történt: bővült az áldozatsegítő központok hálózata, erősödött a jogi és pszichológiai támogatás és számos módosító javaslat is született – emlékeztetett. Hozzátette: ugyanakkor azt is látják, hogy további szigorításokra, valamint a társadalmi érzékenyítés erősítésére van szükség.

„A mostani egyeztetések célja, hogy a meglévő rendszert kiegészítsük, a megosztott tapasztalatokat becsatornázzuk és ha kell, még szigorúbb szabályokat alakítsunk ki a bántalmazást elszenvedettek védelme érdekében”

– hangsúlyozta Vitályos Eszter.

„A kormány és a kormányszóvivő személyesen is kiemelt ügynek tekinti, hogy a bántalmazás áldozatai minden szükséges támogatást és védelmet megkapjanak. A Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör célja a széles körű társadalmi és szakmai egyeztetés” – írta. Hozzátette: ezért kezdeményeztek konzultációt civil szervezetekkel, szakmai testületekkel, jogvédőkkel, a rendvédelmi szervekkel, a szociális ellátórendszer képviselőivel és a jogalkotásért felelős minisztériummal is.

A Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör tagjai által beérkező személyes tapasztalatokat, élettörténeteket és javaslatokat rendszerezik, ezek alapján pedig további javaslatokat fognak előterjeszteni annak érdekében, hogy a jogszabályi keretek és a gyakorlati intézkedések még szigorúbban szolgálják a nők, gyermekek és a bántalmazottak védelmét

– hangsúlyozta Vitályos Eszter. Hozzátette: arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon a polgári körükbe, osszák meg tapasztalataikat egymással, támogassák a bajban lévőket, és közösen álljanak ki azokért, akiknek a legnagyobb szükségük van a bátorításra.