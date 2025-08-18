Vitályos Eszter idén a sportban is megmutatta tehetségét

– Micsoda utazás volt ez a vívószezon – küzdelemmel, örömmel és sikeres eredményekkel – írta a közösségi oldalán Vitályos Eszter. A kormányszóvivő sikeres párbajtőröző szezont zárt.
Vitályos Eszter idén májusban a veterán párbajtőrözők Európa-bajnokságán 5. helyezést ért el, az európai ranglistán a 2. helyen végzett, a hazai ranglistát pedig első helyen zárta.
Számomra a vívás nemcsak sport, hanem szenvedély, kihívás és örök tanulás. Minden asszó, minden edzés újabb bizonyíték arra, hogy kitartással és hittel semmi sem lehetetlen!
– hangsúlyozta a kormányszóvivő. Hozzátette: köszöni a szurkolást, a támogatást, a biztató szavakat, és köszöni minden sporttársának és ellenfelének a sportszerű küzdelmeket.
Büszke vagyok rá, hogy magyar vívóként képviselhetem hazámat és közösségemet
– emelte ki.