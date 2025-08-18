Vitályos Esztervívássportpárbajtőr

Vitályos Eszter idén a sportban is megmutatta tehetségét

A kormányszóvivő büszke rá, hogy vívóként képviselhette hazáját.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 17:34
Forrás: Facebook/Vitályos Eszter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Micsoda utazás volt ez a vívószezon – küzdelemmel, örömmel és sikeres eredményekkel – írta a közösségi oldalán Vitályos Eszter. A kormányszóvivő sikeres párbajtőröző szezont zárt.

Vitályos Eszter
Fotó: Facebook/Vitályos Eszter

Vitályos Eszter idén májusban a veterán párbajtőrözők Európa-bajnokságán 5. helyezést ért el, az európai ranglistán a 2. helyen végzett, a hazai ranglistát pedig első helyen zárta.

Számomra a vívás nemcsak sport, hanem szenvedély, kihívás és örök tanulás. Minden asszó, minden edzés újabb bizonyíték arra, hogy kitartással és hittel semmi sem lehetetlen!

– hangsúlyozta a kormányszóvivő. Hozzátette: köszöni a szurkolást, a támogatást, a biztató szavakat, és köszöni minden sporttársának és ellenfelének a sportszerű küzdelmeket.

Büszke vagyok rá, hogy magyar vívóként képviselhetem hazámat és közösségemet

– emelte ki.

Borítókép: Vitályos Eszter (Fotó: Facebook/Vitályos Eszter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu