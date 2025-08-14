Vitályos Eszter nem mindennapi helyen bukkant fel + videó

A kormánynak fontos, hogy a magyar tulajdonú cégek erősödjenek – jelentette ki a kormányszóvivő a Facebook-oldalán. Vitályos Eszter fideszes országgyűlési képviselő a bejegyzésben megosztott, gyárlátogatásról szóló videójában azt írta: a Szobi márkanév, valamint az ahhoz kapcsolódó termékek magyarok millióinak lehetnek ismerősek. A márka több évtizedes múlttal rendelkezik, és bár voltak nehezebb éveik, most újra nagyon népszerű – tette hozzá. Hangsúlyozta: a jelenlegi tulajdonos 15 éven belül jelentős növekedést tudott realizálni, megduplázta termelését, modern gépsorokkal, új raktárrendszerekkel és energiahatékony megoldásokkal erősítette a cég versenyképességét.

Ezek a fejlesztések több száz millió forintos beruházások, amelyekhez a magyar kormány jelentős támogatást biztosított

– mondta Vitályos Eszter, megjegyezve, ez is azt mutatja, hogy a kormány elkötelezett a magyar tulajdonú vállalatok megerősítése mellett. A fejlesztések Szobon kézzelfogható eredményt is hoztak: új munkahelyek születtek, a termelés még hatékonyabb lett, és a magyar termékek piaci pozíciója még tovább erősödött – ismertette.

Vitályos Eszter kiemelte: a kormánynak a magyar vállalkozások támogatása stratégiai fontosságú, mert amikor egy magyar cég fejlődik, az nemcsak a tulajdonos sikerét jelenti, hanem a magyar gazdaságét, a magyar családokét és a jövő generációkét is.

A Szobi ma is a magyar alapanyagok, a minőség és a szakértelem szimbóluma. Egy olyan márka, amely képes megőrizni a múlt értékeit, miközben bátran halad előre a jövőbe

– fogalmazott. A kormánynak fontos, hogy a magyar tulajdonú cégek erősödjenek, fejlődjenek, hogy a magyar emberek munkája világszerte elismerést nyerjen, és büszkén képviseljék Magyarország jó hírét – fogalmazott Vitályos Eszter.