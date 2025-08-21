Havasi BertalanDigitális Polgári KörénekMiniszterelnöki Sajtóiroda

Digitális polgári kört alapított Havasi Bertalan

Egyes politikusok augusztus 20-i „ünnepi” beszéde kapcsán nagy szükség lesz az alkotmányt védő digitális polgári körre, mutatott rá a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 6:51
Megérkezett a jóváhagyás, és állami ünnep is van, így most örömmel bejelentem, hogy megalapítom az Alaptörvény Barátai Digitális Polgári Kört – írta a közösségi oldalán közzétett üzenetében Havasi Bertalan.

Orbán Viktor miniszterelnök és Havasi Bertalan (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A politikus kiemelte, a digitális polgári körének tagjai 

olyan jogászok, politológusok, történészek, illetőleg a közélet iránt érdeklődő polgárok, akik fontosnak tartják az állami életünk kiinduló- és viszonyítási pontját jelentő alaptörvény ismeretét, ismertetését, ’társadalmasítását’ és nem utolsósorban védelmét.

Havasi egyben arra is utalt, hogy egyes politikusok augusztus 20-i „ünnepi” beszéde kapcsán nagy szükség lesz az alkotmányt védő digitális polgári körre.

Borítókép: Havasi Bertalan és Orbán Viktor (Forrás: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

